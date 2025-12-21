Нет, это ложь и пропаганда, которую Reuters сознательно продвигает от имени разжигателей войны, желающих подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны, которая привела к более чем миллиону потерь с обеих сторон.

У США нет информации о том, что Россия якобы хочет захватить всю Украину и часть Европы. С таким заявлением выступила директор нацразведки США Тулси Габбард.Габбард раскритиковала публикацию Reuters, в которой утверждалось, что российский президент Владимир Путин якобы вынашивает планы по захвату всей Украины и части Европы. По словам директора нацразведки, это является «ложью и провокацией», у США таких данных нет. Кроме того, такие публикации подрывают «мирные усилия» Трампа, направленные на прекращение конфликта на Украине.По словам Габбард, некие силы, связанные с демократами, хотят втянуть США в прямой конфликт с Россией, тогда как администрация Трампа желает этого избежать. Да и нет у Москвы на сегодняшний день возможностей воевать с Европой, она с Украиной справиться не может.