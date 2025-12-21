Глава нацразведки США опровергла слухи о желании России захватить всю Украину

У США нет информации о том, что Россия якобы хочет захватить всю Украину и часть Европы. С таким заявлением выступила директор нацразведки США Тулси Габбард.

Габбард раскритиковала публикацию Reuters, в которой утверждалось, что российский президент Владимир Путин якобы вынашивает планы по захвату всей Украины и части Европы. По словам директора нацразведки, это является «ложью и провокацией», у США таких данных нет. Кроме того, такие публикации подрывают «мирные усилия» Трампа, направленные на прекращение конфликта на Украине.



Нет, это ложь и пропаганда, которую Reuters сознательно продвигает от имени разжигателей войны, желающих подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны, которая привела к более чем миллиону потерь с обеих сторон.


По словам Габбард, некие силы, связанные с демократами, хотят втянуть США в прямой конфликт с Россией, тогда как администрация Трампа желает этого избежать. Да и нет у Москвы на сегодняшний день возможностей воевать с Европой, она с Украиной справиться не может.

Как показали последние несколько лет, боевые действия России свидетельствуют о том, что в настоящее время она не обладает возможностями для завоевания и оккупации всей Украины, не говоря уже о Европе.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 08:20
    Да и нет у Москвы на сегодняшний день возможностей воевать с Европой, она с Украиной справиться не может.

    При этом глава нацразведки не приводит слова ВВП, что война с гейропой будет не такая,как СВО в бандерштате, а настолько скоротечная и договариваться будет не с кем, включая самих наглосаксов,разжигающих все военные конфликты на земле.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 08:34
      hi!
      Цитата: ZovSailor
      При этом глава нацразведки не приводит слова ВВП, что война с гейропой будет не такая,как СВО в бандерштате, а настолько скоротечная и договариваться будет не с кем
      Мало того - было сказано: "ХОТЬ СЕЙЧАС"
      Это, пожалуй, главное, о чём Западу стОит говорить и помнить.

      А они, наоборот, эту тему старательно обходят, раздувая "онинепосмеют". Потому что всё прекрасно понимают, но о САМОМ плохом думать и, тем более, говорить своему населению, никому не хочется.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +4
      Сегодня, 08:36
      Цитата: ZovSailor
      Да и нет у Москвы на сегодняшний день возможностей воевать с Европой, она с Украиной справиться не может.

      При этом глава нацразведки не приводит слова ВВП, что война с гейропой будет не такая,как СВО в бандерштате, а настолько скоротечная и договариваться будет не с кем, включая самих наглосаксов,разжигающих все военные конфликты на земле.

      Так то бы да, однако ВВП говорил о возможных ПОСЛЕДСТВИЯХ, если Европа решит повоевать, а она говорит о ПЛАНАХ.
      Лупить Европу в инициативном порядке в планы России не входит.
      РS- а всё таки, желание влупить по некоторым, особо "уважаемым", европейским странам типа Британии, Польши и Прибалтики, очень даже возникают yes
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 08:47
        Ныробский
        Сегодня, 08:36
        РS- а всё таки, желание влупить по некоторым, особо "уважаемым", европейским странам типа Британии, Польши и Прибалтики, очень даже возникают yes

        hi Аналогичное желание тоже возникает, при этом вспоминаются слова Г.К. Жукова маршалу Рокоссовскому после взятия Берлина - Костя, мы их освободили, и они нам этого не простят.
        Один из возможных способов путём внесения ещё большего раскола и противоречий во взаимоотношениях гейропейских стран, включая экономический фактор.
        1. Магог_ Звание
          Магог_
          0
          Сегодня, 10:05
          вспоминаются слова Г.К. Жукова
          Кто же это "вспоминает" ? Рокоссовский такое не помнит - перечитайте его мемуары. Тогда кто ? Либо сам придумал ( "задним числом", что было привычно от него слышать ), либо пропагандисты неустанно вкладывают в уста "непобедимого маршала" всё, что удобно сегодня рассказывать обывателю - непостижимый "гений" чего только не говорил и предвидел !
      2. SEVERIN Звание
        SEVERIN
        +1
        Сегодня, 09:31
        Да влуплять по трибалтике и не надо, достаточно просто перейти границу - трибалты сами кинутся переплывать Балтику кто на чем может.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 08:23
    в настоящее время она не обладает возможностями для завоевания и оккупации всей Украины,

    Нет политической воли...постоянные договорняки срывают такие возможности.
    А так наша армия воюет со связанными руками за спиной...это совершенно очевидно.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 08:29
    Откуда вобще это взялось - "Россия хочет захватить Украину"?
    Подозреваю, что термин из тесной и душной Европы, где они на шее друг у друга сидят и всю свою историю друг друга грызут не только за ресурсы или рынки, а за банальную территорию для проживания.

    Объясните им, наконец, что у нас в один Красноярский край умещается три Франции! И так ещё, по мелочи... Что на фиг нам не нужна та "территория Украины. Что мы хотим, чтобы с этой территории не исходила угроза - И ВСЁ!

    И Т.Габбард, хотя и изначальный посыл у неё неверный, но приходит к правильному выводу - не нужна нам ВСЯ территория Украины!
    Зачем нам кормить Львов или Ивано-Франковск? Отлавливать там нациков ещё 50 лет? Так их и на Донбассе хватит, и после Майдана по всей России понабежало... Силовикам и без Львова будет, чем заняться.
    Единственное, что нам нужно - чтобы ещё, хотя бы, лет на 50 нацизм придушить. Чтобы ни одна гадина ни на Украине, ни в Европе не вякнула... А возможно будет - и на подольше.
    1. kromer Звание
      kromer
      +6
      Сегодня, 08:41
      Цитата: Zoldat_A
      Откуда вообще это взялось - "Россия хочет захватить Украину"?


      Доброе утро!
      Я думаю из элементарной логики. Денацификация и демилитаризация Украины при нынешней поддержке Европы и США абсолютно невозможна без освобождения российскими войсками всей территории Украины.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 08:48
        Валерий, hi!
        Цитата: kromer
        Денацификация и демилитаризация Украины при нынешней поддержке Европы и США абсолютно невозможна без освобождения российскими войсками всей территории Украины.
        Да это-то понятно... Для нас.
        Только в 1945-м мы, хотя и не ушли из Европы, но Польшу и ГДР к СССР не привинтили, хотя имели полную возможность. Здесь же они говорят, что мы "захватим всю Украину" и прикрутим её к России.
        Они просто не мыслят в Европе нашими расстояниями и понятия "далеко" и "близко" у нас совсем, принципиально, разные. Потому примеряют по себе и считают, что нам нужна ИМЕННО территория.

        Мы в понятие "Победа" вкладываем уничтожение угрозы для страны, они - захват и оккупацию территорий.
        В этом, я считаю, и разница.
        1. kromer Звание
          kromer
          +3
          Сегодня, 08:56
          Цитата: Zoldat_A
          Только в 1945-м мы, хотя и не ушли из Европы, но Польшу и ГДР к СССР не привинтили, хотя имели полную возможность. Здесь же они говорят, что мы "захватим всю Украину" и прикрутим её к России.


          Тут ситуация абсолютно разная. ГДР и Польша не исторические земли России, а Украина это историческая земля России, тут будет всё по другому.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 09:45
            Цитата: kromer
            Тут ситуация абсолютно разная. ГДР и Польша не исторические земли России
            Думаете, любую европейскую страну на нашем месте это остановило бы?

            Я считаю, что не было бы препятствий от слова "совсем". Вон, поляки не жалуются же на то, что им Сталин прирезал...
            Хотя, Вы правы - с поляками точно ситуация другая - они "историческими" польскими землями считают СТОЛЬКО, что и рот-то так широко не раскрывается.
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 09:47
              Цитата: Zoldat_A
              Вон, поляки не жалуются же на то, что им Сталин прирезал...


              Немцы жалуются. wink Немцы не только Восточную Пруссию назад хотят, но и Западную тоже.
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +1
                Сегодня, 09:58
                Цитата: kromer
                Немцы не только Восточную Пруссию назад хотят, но и Западную тоже.
                Пусть хотят. Решать не они будут. И даже не Польша.
                Как обычно.
      2. Boris55
        Boris55
        0
        Сегодня, 09:01
        Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

        Цитата: kromer
        Денацификация и демилитаризация Украины при нынешней поддержке Европы и США абсолютно невозможна без освобождения российскими войсками всей территории Украины.

        Угадайте: "Висит груша, нельзя скушать"? Нет, это не лампочка - это наши денежки в их банках. "Видит око, да зуб неймёт", а без золотого запасу Зе не атоман.

        Демилитаризацией разобрались (у Европы нет денег), а вот денацификацию Зе проводит сам и вполне успешно. Этот урок украинцы запомнят надолго...

        Нужна ли нам вся Украина - нет. Нужна ли нам про российская Украина - да. Как этого добиться? Через проведение референдумов о федерализации областей с широкими полномочиями и дальше каждая вновь образованная республика будет сама решать свою судьбу.

        Мы не лезем туда, куда нас не зовут и где нас не ждут.
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 09:04
          Цитата: Boris55
          а вот денацификацию Зе проводит сам и вполне успешно.


          В каком месте проводит успешно? Основная масса нациков либо в тылу, либо в заградотрядах. Это только совсем отмороженные нацики в первых рядах.
          1. Boris55
            Boris55
            +2
            Сегодня, 09:13
            Суть Русской цивилизации есть большевизм.

            Цитата: kromer
            В каком месте проводит успешно?

            Миллион уже закопал и три миллиона калек - это результат правления Зе. Думаете народ его за это на пьедестал поставит или на эшафот пошлёт? Думаю последнее.

            Что касаемо биндеровцев - это диагноз. Они не излечимы, для них только гильеотина... но их мы оставим полякам.
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 09:17
              Цитата: Boris55
              Миллион уже закопал и три миллиона калек - это результат правления Зе


              В подавляющем большинстве это не нацики, а русские с промытыми пропагандой мозгами. Западенцев там мало.
        2. Виктор Чужой Звание
          Виктор Чужой
          +2
          Сегодня, 09:12
          Нам нужны наши области по отдельности а не Украина. Я б еще и в РФ убрал бы все республики и автономные области и края - оставлять надо просто области. Так сказать изначально открутить попытки свинтить сначала в автономию в составе, а потом и в желание отделиться от России. Запад мы себе вернем в границах СССР, может чуток больше (некоторые сами попросятся под наше крыло), а вот Кавказ и Средняя Азия нам нужны частично.
          1. kromer Звание
            kromer
            0
            Сегодня, 09:19
            Цитата: Виктор Чужой
            Нам нужны наши области по отдельности а не Украина. Я б еще и в РФ убрал бы все республики и автономные области и края - оставлять надо просто области. Так сказать изначально открутить попытки свинтить сначала в автономию в составе, а потом и в желание отделиться от России. Запад мы себе вернем в границах СССР, может чуток больше (некоторые сами попросятся под наше крыло), а вот Кавказ и Средняя Азия нам нужны частично.


            Абсолютно с Вами согласен. Наследие Ельцина и склонность к сепаратизму, в любой форме, надо убирать сразу.
    2. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 08:44
      Цитата: Zoldat_A
      Зачем нам кормить Львов или Ивано-Франковск? Отлавливать там нациков ещё 50 лет?


      Года через 2 когда фронт начнёт стремительно откатываться на запад, поляки тут же объявят Украине войну и захватят всю Западную Украину. Объявив её территорией Польши. Вот они то с удовольствием отловят и расправятся с бандеровцами.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 08:52
        Цитата: kromer
        Года через 2 когда фронт начнёт стремительно откатываться на запад, поляки тут же объявят Украине войну и захватят всю Западную Украину. Объявив её территорией Польши. Вот они то с удовольствием отловят и расправятся с бандеровцами.
        В принципе, в двух комментариях выше я примерно о том же.

        И объявят войну, и захватят.
        Если мы разрешим.
        Потому что для нас поляки во Львове ничуть не слаще, чем бандеровцы.
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 09:01
          Цитата: Zoldat_A
          Если мы разрешим.
          Потому что для нас поляки во Львове ничуть не слаще, чем бандеровцы.


          Разрешим. Это поляков которые придут на Украину в помощь бандеровцам Путин обещал мочить. А вот против противников бандеровцев Путин ничего не говорил. Так что поляки скорей всего вернут себе земли на Украине, которые были их до 1939 года. Станислав и Лемберг в их числе.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 09:48
            Цитата: kromer
            Разрешим. Это поляков которые придут на Украину в помощь бандеровцам Путин обещал мочить. А вот против противников бандеровцев Путин ничего не говорил.
            Я считаю, что этот вопрос нужно делить на два отдельных.
            Первый - зачищать Украину до границы с Польшей - это отдельный вопрос.
            Второй - дарить или нет эту территорию Польше - это уж как наши рукамиводители потом решат. Нас ТОЧНО не спросят.
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 09:51
              Цитата: Zoldat_A
              Нас ТОЧНО не спросят.


              Это точно. Если только через референдум, но это глупость.
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +1
                Сегодня, 10:05
                Цитата: kromer
                Цитата: Zoldat_A
                Нас ТОЧНО не спросят.

                Это точно. Если только через референдум, но это глупость.
                Вот чего точно не будет - так это референдума по такому вопросу.

                Тут давно назрел референдум по смертной казни - и то не будет. Потому всем ясно, какой будет результат. И результат этот точно устроит далеко не всех. Малую часть не устроит, но зато именно ту, которая принимает решения.
                Так и этого-то рефендума не будет. А уж из-за такой "мелочи" и народ будоражить не станут. Решат и объявят по телевизору, объяснив, насколько это "на благо интересам России".
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 09:13
      Zoldat_A
      Сегодня, 08:29
      И Т.Габбард, хотя и изначальный посыл у неё неверный, но приходит к правильному выводу - не нужна нам ВСЯ территория Украины!
      Зачем нам кормить Львов или Ивано-Франковск? Отлавливать там нациков ещё 50 лет? Так их и на Донбассе хватит, и после Майдана по всей России понабежало... Силовикам и без Львова будет, чем заняться.

      hi Здесь бы я уточнил, что речь идёт об исконно русских землях.
      Бесконтрольная сдача зоны интересов РФ и её традиционного геостратегического влияния на республики бывшего СССР с времён Горбатого и ЕБН дорого обходится нам.
      А все договоры с наглосаксами будут нарушаться, что уже неоднократно подтверждалось исторически.
      Поэтому контроль за территорией всего бандерштата необходим ВС РФ,силовыми органами и ВГА, чтобы через небольшой период времени не пришлось начинать новую СВО или военные действия.
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 09:24
        Цитата: ZovSailor
        тобы через небольшой период времени не пришлось начинать новую СВО или военные действия.


        Да. Стоит сейчас нам пойти на мир с Украиной и через год, два, максимум пять будет СВО-2.
    4. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:50
      Игорь drinks в Венесуэлу поместятся полторы Франции или почти две Украины ( по Украине пока не точно ). good
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 10:00
        Цитата: tralflot1832
        в Венесуэлу поместятся полторы Франции или почти две Украины ( по Украине пока не точно ).
        Не смотрел - а сколько Франций в Калифорнии и Техасе? Мексика ещё не посчитала? laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:30
    ❝ У США нет информации о том, что Россия якобы хочет захватить всю Украину и часть Европы ❞ —

    — «Нам чужого не надо, мы своё возвращаем» ...
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 08:31
    В пинипе правильно на сказала. Нам не нужна ВСЯ украина. Так где-то по границу 1939 года. Западенцами пусть Европа занимается. Они даже еще не до конца поняли, какой геморрой себе на шею повесили.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 09:26
      Цитата: Егоза
      Нам не нужна ВСЯ украина


      А всю нам и не отдадут. Западная Украина вернется туда, где она и была до 1939 года.
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 08:51
    Глава нацразведки США опровергла слухи о желании России захватить всю Украину

    Да желает-желает! А потом Луну с Юпитером и вдобавку ещё Галопогосские острова laughing
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:21
    Габардд сказала именно то что могла сказать,репутация Трампа после её слов не пострадала.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:22
    У России нет идеологии и потому всё чему не лень на Западе, аль на Востоке,на Юге аль, на Севере от России пророчествует о помыслах,мечтаниях и устремлениях России. . . hi
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 09:53
      Цитата: андрей мартов
      У России нет идеологии и потому всё чему не лень на Западе, аль на Востоке,на Юге аль, на Севере от России пророчествует о помыслах,мечтаниях и устремлениях России. . . hi


      У России уже складывается своя идеология. Замполитов в армию просто так чтоль вернули?
  9. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 10:05
    все это бла - бла.
    А реальность.. .вон Начальник Разведки когдато проговорился что цель СВО - присоединение ЛДНР к России. Так и вышло. т. е . Реальные планы - одно. бла-бла - для электоратьа - другое.

    не захваттывать всю украину? проссто назвать другими словами.. А так уже 4 год, а присоединеннгые так до сих пор не полностью освобождены.
    И пока не пишут, что месторождения сырья алюминия и титана - главные для корпораций до СВО - уже наши...