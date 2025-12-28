О древних многорядных судах и… естественных надобностях

Римские военные корабли биремы, вероятно, либурны, из Дунайского флота во время Дакийских войн Траяна. Барельеф на колоне Траяна в Риме

Схема расположения гребцов на многовесельных кораблях древности: 1 –пентеконтер или монера, 2 – бирема, 3 – трирема, 4 – квадрирема тип А, 5 – квадрирема тип Б, 6 – квадрирема тип В, 7- квинкерема, 8 – септерема (ранний тип), 9 – «двенадцарирядное судно», 10 – «шестнадцатирядное судно». Рис. А Шепса

Это граффито, вероятно, изображает очень большой корабль, так как на нём видно 50 вёсел с одной стороны. Впервые оно было скопировано капитаном Карлини в 1930-х годах и сейчас хранится в Археологическом музее Делоса, где и была сделана эта фотография в 2015 году

Схема расположения гребцов на триере: таламиты в самом низу, в середине зигиты и наверху траниты

«Рельеф Леноран», найденный в Афинском Акрополе, изображает гребцов афинской триремы, ок. 410 г. до н. э.. Найденный в 1852 году, он является одним из главных изобразительных свидетельств устройства триремы. Музей Акрополя, Афины

Барельеф с изображением финикийского военного корабля около 700-692 гг. до н.э. с двумя рядами гребцов. На нем изображено бегство царя Сидона Лули во время нападения ассирийского царя Саргона II на город. Первоначально часть дворца Сеннахирима, в настоящее время находится в Британском музее

Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; Послание Иакова, 3:4

