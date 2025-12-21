Военные ВСУ начали сдаваться в плен на новом участке фронта в Сумской области

Военные ВСУ начали сдаваться в плен на новом участке фронта в Сумской области

Украинские военные начали сдаваться в плен российским в Сумской области, несмотря на угрозы командования ВСУ. Как сообщает канал «Северный ветер», на новом участке фронта в районе Высокого в плен сдались более 10 солдат противника, включая командира роты.

Сразу 13 украинских военных сдались в плен в районе села Высокое Сумской области. Как оказалось, они были брошены командованием на позициях с запретом отступать под угрозой ударов дронами. При этом никакого снабжения не велось. В общем, украинцы приняли единственное правильное решение, сдавшись в плен.



В ходе продвижения наших бойцов в районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й обр ТРО ВСУ, в том числе командир роты. Командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением дронами, и они приняли единственно верное решение — сдаться в плен.



Между тем российские бойцы начали вывозить мирное население из освобожденных сел Сумской области на территорию России. Как оказалось, большинство украинцев в селах Высокое, Грабовское и Рясное не захотели эвакуироваться, а решили дождаться наших. Пользуясь тем, что накануне был туман и нелетная погода для дронов, наши вывезли несколько десятков гражданских в тыл. По крайней мере, такая информация приходит с российских и украинских каналов. Высокое и Грабовское точно под нами, по Рясному информация пока не подтверждена.
  1. LIONnvrsk Звание
    LIONnvrsk
    +2
    Сегодня, 09:50
    украинцы приняли единственное правильное решение, сдавшись в плен.

    Ну, значит будут жить! yes
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 09:58
      Украинские военные начали сдаваться в плен российским
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 10:05
      Цитата: LIONnvrsk
      украинцы приняли единственное правильное решение, сдавшись в плен.

      Ну, значит будут жить! yes

      Это все хорошо, что мирных вывозят.
      Только как-бы вместе с настоящими мирными не проскочили агенты СБУ!
      От них можно всего ожидать.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:57
    ❝ При этом никакого снабжения не велось. В общем, украинцы приняли единственное правильное решение, сдавшись в плен ❞ —

    — Вот если бы снабжение велось, свидомые посчитали бы другое решение правильным ...
  3. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 09:57
    по Рясному информация пока не подтверждена.


    Ну да, пока о взятии Рясное только говорят, но подтверждения нет.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 10:05
    Как заявила одна шальная нардеп ВРУ - Сдавшиеся в плен украинцы продолжат служить в плену на благо Украины. . .(интересно,чем в российском плену занимаются пленные украинцы? Пленные немцы в 1944-1953 годах построили половину города в котором я сейчас живу) . . . recourse