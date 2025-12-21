Военные ВСУ начали сдаваться в плен на новом участке фронта в Сумской области
Украинские военные начали сдаваться в плен российским в Сумской области, несмотря на угрозы командования ВСУ. Как сообщает канал «Северный ветер», на новом участке фронта в районе Высокого в плен сдались более 10 солдат противника, включая командира роты.
Сразу 13 украинских военных сдались в плен в районе села Высокое Сумской области. Как оказалось, они были брошены командованием на позициях с запретом отступать под угрозой ударов дронами. При этом никакого снабжения не велось. В общем, украинцы приняли единственное правильное решение, сдавшись в плен.
В ходе продвижения наших бойцов в районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й обр ТРО ВСУ, в том числе командир роты. Командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением дронами, и они приняли единственно верное решение — сдаться в плен.
Между тем российские бойцы начали вывозить мирное население из освобожденных сел Сумской области на территорию России. Как оказалось, большинство украинцев в селах Высокое, Грабовское и Рясное не захотели эвакуироваться, а решили дождаться наших. Пользуясь тем, что накануне был туман и нелетная погода для дронов, наши вывезли несколько десятков гражданских в тыл. По крайней мере, такая информация приходит с российских и украинских каналов. Высокое и Грабовское точно под нами, по Рясному информация пока не подтверждена.
