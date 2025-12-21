Израиль хочет заручиться поддержкой США перед новыми ударами по Ирану
4 41059
Израиль снова хочет нанести удары по Ирану, но сначала заручиться поддержкой США. Как сообщает NBC News, Нетаньяху в ближайшее время проинформирует Трампа о возможной новой атаке на Тегеран.
Израильские власти считают, что иранская программа создания баллистических ракет угрожает самому существованию Израиля, поэтому необходимо нанести новые удары по Тегерану. Об этом пойдет речь на встрече Нетаньяху и Трампа, израильский премьер хочет получить официальное разрешение на новую войну на Ближнем Востоке от «главного миротворца».
Ожидается, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся позже в этом месяце во Флориде в президентском поместье Мар-а-Лаго.
Нетаньяху будет давить на то, что Иран представляет угрозу не только Израилю, но и всему региону Ближнего Востока, а также угрожает «интересам США». В Тель-Авиве считают идеальным вариантом участие американцев в новом конфликте, но будут согласны и на оказание военной помощи.
Нетаньяху намерен убедить Трампа в необходимости срочных действий из-за угрозы, исходящей от расширения иранской ракетной программы.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация