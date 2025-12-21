Израиль хочет заручиться поддержкой США перед новыми ударами по Ирану

Израиль снова хочет нанести удары по Ирану, но сначала заручиться поддержкой США. Как сообщает NBC News, Нетаньяху в ближайшее время проинформирует Трампа о возможной новой атаке на Тегеран.

Израильские власти считают, что иранская программа создания баллистических ракет угрожает самому существованию Израиля, поэтому необходимо нанести новые удары по Тегерану. Об этом пойдет речь на встрече Нетаньяху и Трампа, израильский премьер хочет получить официальное разрешение на новую войну на Ближнем Востоке от «главного миротворца».



Ожидается, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся позже в этом месяце во Флориде в президентском поместье Мар-а-Лаго.


Нетаньяху будет давить на то, что Иран представляет угрозу не только Израилю, но и всему региону Ближнего Востока, а также угрожает «интересам США». В Тель-Авиве считают идеальным вариантом участие американцев в новом конфликте, но будут согласны и на оказание военной помощи.

Нетаньяху намерен убедить Трампа в необходимости срочных действий из-за угрозы, исходящей от расширения иранской ракетной программы.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +9
    Сегодня, 10:44
    Этот ушлёпок поопаснее шута, втягивает мир в катастрофу. И свой народ подставил чтобы с уголовки съехать...
    Он уже по Ирану наударялся прошлый раз, потом, когда видео ответов всплыли, многое стало понятно. Особенно, почему войну так быстро свернули!
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +3
      Сегодня, 10:57
      У нас здесь традиционно большинство атеисты, но я напомню об одном из важнейших знамении начала конца - «следите за Израилем!» hi
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +6
        Сегодня, 11:23
        Политика Израиля, как и имеющееся у него ядерное оружие, угрожает самому существованию Ирана. Как, впрочем, и всему остальному Ближнему Востоку. Иордании, Сирии, Ливану, Турции.
        По Сектору Газа атомными бомбами бить не станут, они ту территорию заселять собираются.
        Нетаньяху - просто идеал политика. Для политических кругов Израиля.
        С одной стороны, он проводит именно ту политику, какую им надо.
        С другой стороны, когда перегнут палку слишком сильно, всегда можно Нетаньяху посадить в тюрьму (много грешков за ним накопилось), и сказать, мы не такие, это всё он виноват.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +4
          Сегодня, 12:02
          Так а чем он отличается от шута? Там такая же история. Они абсолютно одинаковые роли исполняют, при этом оба воры и прямые преступники из-за нарушения законов своих стран!
          И с ними при этом здороваются и везде принимают.
          Мир потерял берега и рано или поздно это выйдет ему боком! Всех коснётся.
          Европа забыла разруху после ВМВ и зря!
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 12:22
          Цитата: Shurik70
          Нетаньяху - просто идеал политика. Для политических кругов Израиля.

          Такой же идеал, как парень из Браунау, для Германии. К чему и стремятся сейчас многие политики Европы.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Михаил-Иванов
      Этот ушлёпок поопаснее шута, втягивает мир в катастрофу. И свой народ подставил чтобы с уголовки съехать...

      Вот теперь ясно, как опасны иудеи, сидящие на высших постах государств.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 12:25
        Дык тут не в евреях дело, а в конкретных кругах, которые таких артистов двигают на должности!
        Кто сделал шута президентом? Беня Коломойский, который тоже еврей. А кто в итоге пострадал!? Те же украинские евреи, которые потеряли имущество и бизнес на Украине.
        А из-за действий Биби в Газе, убили евреев в Австралии. В том числе деда, который пережил холокост.
        Эти два персонажа несут зло в мир, и прежде всего вредят своему народу!
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 13:11
      Получается "Мы , евреи парни хоть куда, fellow но таки очко все равно - жим, жим..." recourse
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 13:14
      Не будет войны - будут выборы и Биба сядет в тюрьму. А то, что следующая война, может обойтись евреям гораздо дороже, его не волнует - сыночек во Флориде и приезжать на родину не собирается.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:45
    Нетанияху всё неймётся .ПВО штоле восстановил.Так и Иран без дела не сидел сложа руки.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:52
      " Карфаген должен быть разрушен! "
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 11:00
        Дык к этому всё и идёт .США влезли в Сирию как оказывается ,Игил * отношение к Ирану не имеет.
        1. bayard Звание
          bayard
          -1
          Сегодня, 12:14
          Цитата: tralflot1832
          .США влезли в Сирию

          Если дело дойдёт таки до раздела Сирии , заберём себе пару приморских провинций , назовём их государство Алавия и будет нашим форпостом в Восточном Причерноморье . А в остальной пустыне пусть бегают дикие арабы с ножами и автоматами , и славят Аллаха .
          Цитата: tralflot1832
          Дык к этому всё и идёт

          А я предупреждал .
          Цитата: tralflot1832
          оказывается ,Игил * отношение к Ирану не имеет.

          А сколь ещё открытий чудных
          И опытов , ошибок трудных готовит
          Готовит нам Израиль шумный ...
          И США - их злейший друг .
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 13:15
            Нам, собственно и двух провинций не особо надо, достаточно Тартуса с аэродромом.
            1. bayard Звание
              bayard
              +1
              Сегодня, 13:28
              Э нет , нужна хорошая\достаточная Зона Безопасности . Да и для экономической деятельности некоторый простор .
              Или предлагаете нам там только на содержание баз деньги тратить ?
              Нет уж - деньги надо Зарабатывать . Сделаем там свой Зерновой Хаб с мукомольнями , нефтяной терминал , НПЗ , газ , нефть и конденсат на шельфе разрабатывать таки начнём .
              Да я писал об этом ещё около года назад .
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:36
      Цитата: tralflot1832
      Нетанияху всё неймётся .

      "В мире нет бойца смелей, чем напуганный еврей ..."
      (В.Высоцкий)
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Сегодня, 13:48
        Есть. Я видел. Евреем там пахло. А что-там надумалось великому поэту. Всегда Высоцким, как актёрам восхищался. Ни где не был-но вроде свой.
  3. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +10
    Сегодня, 10:47
    Меня "радуют" такие "суверенные" страны, которым обязательно помощь нужна, чтобы развязывать конфликты.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +4
      Сегодня, 10:51
      И чтобы их завершить. Продолжил, чтобы радоваться было не скучно.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 10:53
      Чтоб развязать - не надо, а чтоб увязнувших потом вытаскивать - это да!
    3. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +1
      Сегодня, 12:22
      Здесь все намного смешнее. Тут Штаты слегка потеряли свой суверенитет. Их легализованная коррупция под названием лоббизм, позволила Еврейскому государству получить безграничную поддержку от штатов, на любые безобразия. Дополнительно стоит иметь в виду, что вся финансовая власть в виде ФРС тоже полностью под евреями.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:50
    ❝ Израильский премьер хочет получить официальное разрешение на новую войну на Ближнем Востоке от «главного миротворца» ❞ —

    — Этого хлебом не корми, дай «помиротворить» ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 11:20
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Этого хлебом не корми, дай «помиротворить»
      А два-три раза одну и ту же войну "останавливать" - это за две-три войны считается или за одну?
      Так-то, если за два-три, так их каждую неделю по две можно останавливать...

      Я интересуюсь в плане того, какое количество "миротворец" предъявит Нобелевскому комитету на следующий год... За минусом Венесуэлы, конечно.
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +7
    Сегодня, 10:56
    А потом удивляются что евреев на пляжах отстреливают.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 11:07
      А потом удивляются что евреев на пляжах отстреливают.

      Ну наверное удивляются что мало ? Надо больше чтобы до них дошло.
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +4
    Сегодня, 10:59
    А что так? У израЭля же "самая крутая армия в мире". Так утверждали после начала СВО некоторые местные пейсы.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +7
      Сегодня, 11:59
      Цитата: убей фашиста
      А что так? У израЭля же "самая крутая армия в мире". Так утверждали после начала СВО некоторые местные пейсы.

      Дык эта "самая крутая армия в мире" сама и развенчала миф о своей крутости, когда за два года боёв так и не смогла победить хамасовцев в палестинской песочнице Газа размером 15х45 км.
      При этом, как вы выразились "местные пейсы" с удовольствием смакуют тему о том, что Россия за 4 года боёв не смогла победить украину, предусмотрительно упуская из виду то, что фронт СВО имеет протяжённость 1000 км. и то, что в отличие от хамасовцев воюющих без поддержки извне, украину накачивают оружием, наёмниками и деньгами более 50 стран.
  7. Михаил Гудков
    Михаил Гудков
    0
    Сегодня, 10:59
    Предыдущие удары по Ирану ни к чему не привели! На что рассчитывает этот клоун Нетаньяху?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 12:17
      Цитата: Михаил Гудков
      На что рассчитывает этот клоун Нетаньяху?

      На зятя Трампа! Свои же люди!
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 12:58
      Цитата: Михаил Гудков
      На что рассчитывает этот клоун Нетаньяху?

      Он рассчитывает на иммунитет от уголовных дел, которые ему светят, после ухода с поста.
  8. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 11:00
    Израильские власти считают, что иранская программа создания баллистических ракет угрожает самому существованию Израиля

    какая еще программа Ирана? Евреи же еще в начале года всё ,,уничтожили,,даже фото были отбитого сайдинга на сторожке.))) Да и местные кипаносцы трубили здесь ,о великой перемоге.)))утверждая,что года два не восстановят! )))В середине года все видели как ,,уничтожили,, и кучи ракет превращали Хайфу в подобие Газы.!
  9. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 11:02
    "Богоизбранные". Похоже бог избрал их в качестве отрицательного примера, а они себе нафантазировали черт те что. Наверное, ни на одном народе нет столько крови, сколько на "богоизбранном". Если не лично поучаствовали, так опосредованно обязательно за любым кровавым конфликтом торчат "богоизбранные" уши.
  10. mt3276 Звание
    mt3276
    -5
    Сегодня, 11:12
    . Израиль хочет заручиться поддержкой США перед новыми ударами по Ирану

    Израиль, наверное, решил отправить Иран в каменный век. Аятолла Хомейни несколько десятков лет старался сбросить евреев в море, но надорвал пупок. Я считаю, что Израиль одержал убедительную победу над Ираном уничтожив в короткий срок ПВО Ирана и получив господство в воздухе за несколько дней. Теперь Израиль добивается смещения власти Хомейни и установление лояльной Израилю власти в Иране.
    У меня вызывает изумление наличие людей на военном обозрении не понимающих, что Израиль разгромил Иран за 12 дней.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +2
      Сегодня, 11:37
      Как водичка в Средиземном море?
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 12:05
        Цитата: g_ae
        Как водичка в Средиземном море?

        Мокрая...
    2. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +2
      Сегодня, 11:46
      У меня вызывает изумление наличие людей на военном обозрении не понимающих, что Израиль разгромил Иран за 12 дней.

      А что ж Израиль сейчас поддержки США просит? Он же способен ещё раз разгромить за 12 дней, не так ли?
    3. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 12:09
      Цитата: mt3276
      Израиль, наверное, решил отправить Иран в каменный век.

      Цитата: mt3276
      У меня вызывает изумление наличие людей на военном обозрении не понимающих, что Израиль разгромил Иран за 12 дней.

      В следующий раз Иран отправит иудеям другие ракеты и они их сглотнут.
      Вот только за Алиевым надо присмотреть, чтоб с его территории не вылетало сюрпризов.
      И ещё: если вы считаете что на ВО вы один Д"Артаньян то вспомните финал - там маршалу ядро прилетело...
    4. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +1
      Сегодня, 12:29
      Цитата: mt3276
      У меня вызывает изумление наличие людей на военном обозрении не понимающих, что Израиль разгромил Иран за 12 дней.

      И поэтому глава Израиля бегает за главой США с криками "Помогите!"?
    5. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      0
      Сегодня, 12:30
      Если разгромил, то зачем он опять засуетился? Непонятно. Причем дело то недавно было.
      Сместить Хомейни хочет? Так ударами по мирняку такое не провернешь. После такого народ обычно сплачивается. Что то логика не стыкуется.
    6. matwey Звание
      matwey
      0
      Сегодня, 13:30
      Удивляюсь с таких, пришёл накинул и ушёл. А что же не хвалишь свой хвалёный железный купол, который за одну атаку опустил или это не в счёт. А ну да свои проколы не считаются. ,,Израиль разгромил Иран за 12 дней" ну и ещё бы 12 дней и от израиля не чего бы не осталось, от того и быстренько войнушку закончили и в США на поклон к батюшке, защити.
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 11:12
    Израиль хочет заручиться поддержкой США перед новыми ударами по Ирану

    Можно только предположить (и не безосновательно), что вся катавасия в мире с разборками в стиле «милитари» активизировалась потому, что главный геополитический противник США не определился: РФ не в состоянии, а КНР никак не может определиться в собственных интересах.
    Именно поэтому нацистски настроенные круги ломанулись к реваншу...
    Считаю, что слова Путина или возмущения Си их мало убеждают, а бить своих оппонентов они вознамерились поодиночке...
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 11:26
    Неугомонный Нетаньяху захотел войти в историю народа израилевого как второй Моисей.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 12:01
      Цитата: AK-1945
      Неугомонный Нетаньяху захотел войти в историю народа израилевого как второй Моисей.

      В смысле таскать народ по миру а их отовсюду взашей будут? yes
      1. AK-1945 Звание
        AK-1945
        +1
        Сегодня, 12:09
        В смысле привести народ Израилев в землю обетованную.
        1. isv000 Звание
          isv000
          +2
          Сегодня, 12:10
          Цитата: AK-1945
          В смысле привести народ Израилев в землю обетованную.

          В Биробиджан?
  13. Thumbs Звание
    Thumbs
    +1
    Сегодня, 11:38
    При всем неприязни к политике «богоизбранных» их целеустремлёность в отстаивании интересов своей страны вызывает уважение.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Thumbs
      При всем неприязни к политике «богоизбранных» их целеустремлёность в отстаивании интересов своей страны вызывает уважение.

      А вы спросите у населения этой страны - сильно они уважали своих политиков когда персы запросто так пробивали их айрон кумпол?!
      1. Thumbs Звание
        Thumbs
        -1
        Сегодня, 12:57
        Я Вам отвечу так, само существование этой страны, с каким остервенением отстаивает и расширяет своё жизненное пространство. Не оправдываю окуупацию близлежащих территорий, какие преступления и геноцид творят в секторе Газа. Но их последовательность, нашим бы властьпредержавщим такая решимость и упорство.
  14. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 12:00
    Бешеный Беня добьётся того что совсем скоро еврейцев по всему миру станут гонять ссаными тряпками и сгонять в гетто. К слову - в гетто на должности охранников и полицаев среди евреев очередь стояла, соплеменников кошмарить...
  15. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 12:12
    Идёт единый процесс. Кланы Сиона провоцируют войны, зарабатывая на поставках, а потом встревают договариваться о мире и иметь немного миллиардов шекелей за свои "мирные" услуги. Х2 Профит.
  16. AdAstra Звание
    AdAstra
    -2
    Сегодня, 12:25
    Хотел написать что-нибудь, но не буду, а то заклюют, как "проклятого сиониста" yes
  17. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 12:40
    Если объективно рассуждать то чем больше Израиль с США будут рубиться с Ираном тем меньше им будет дела до РФ, тем меньше оружия достанется американского оружия украине и европе, особенно систем ПВО и ракет к ним и наоборот тем больше будет потребность в российском оружии у Ирана. Все по классике враг моего врага мой друг.
  18. Villy-V Звание
    Villy-V
    0
    Сегодня, 12:46
    Все́ очень интересно.😃 любая неядерная страна, становится гипотетической жертвой. А боролись, за "нераспространение"!
  19. Yur Nic
    Yur Nic
    0
    Сегодня, 12:49
    Где они, там всегда война.
  20. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:18
    Истинно, истинно Вам говорю,что в наступающее ближайшее темное время выживут только лишь упитанные люди ,про которых говорят,что хорошего человека должно быть много!. . . hi
  21. garrycooper1 Звание
    garrycooper1
    0
    Сегодня, 13:45
    Этот бобик дел наворочает хотя не думаю что Иран не готовится
  22. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:54
    Как раз к израильскому удару Иран подкопил ракеты, а из них даже и гиперзвуковые! Ну и хуситы ещё сидеть сложа руки не будут!
  23. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:57
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    Этого хлебом не корми, дай «помиротворить» ...

    Скоро он в Венесуэле "миротворить" начнет wink
  24. Valery Звание
    Valery
    0
    Сегодня, 14:20
    Израиль превратился (и уже давно) в фашиствующий евреерейх.
    Ирану надо бы более внимательно следить за стуацией, чтобы нанести упреждающий удар. Что касается России и Китая, то хотелось бы более жёсткой реакции руководства наших стран на то, что творят евреи.