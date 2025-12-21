Четвёртый китайский авианосец получит ядерную силовую установку

Китай начал строительство четвертого авианосца, как предполагают специалисты издания Jane's Defence Weekly, закладка произошла в начале этого года.

Строительство нового корабля ведется на предприятии Dalian Shipyard в провинции Ляонин, предполагается, что он будет оснащен ядерной энергетической установкой. На сегодняшний день сформированы блоки секций будущего авианосца, сборка идет в сухом доке. По оценке специалистов, авианосец получит два атомных реактора.



Судя по выполненным в июле 2025 года спутниковым снимкам, надстройка макета смещена в кормовую часть, что соответствует конструкции, характерной для атомных авианосцев.



Китайцы не раскрывают информацию о новом авианосце, но есть предположение, что его полное водоизмещение составит 100 тысяч тонн. Он получит более мощное авиакрыло и системы противовоздушной обороны уже нового поколения, включая лазерные. Ну и конечно, электромагнитные катапульты, благо эту технологию Пекин отработал на третьем авианосце «Фуцзянь».

На сегодняшний день в составе ВМС НОАК числится три авианосца: «Ляонин», переделанный из советского авианесущего крейсера «Варяг», а также «Шаньдун» и «Фудзянь». Все они имеют неядерную силовую установку.
  1. Buyan Звание
    Buyan
    +12
    Сегодня, 11:54
    З-Зависть... молодцы, что тут еще сказать hi
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 11:58
      Темпы
      строительства кораблей у Китая вызывают восхищение. Но стоит ли строить в современных условиях гигантские авианосцы? Ведь при развитии ракетных и беспилотных технологий такие громадины станут просто мишенью. Считаю , что авианосцы сейчас явно становятся устаревшими артефактами.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 12:10
        Это вопрос весьма спорный! На мой взгляд, скоро появятся эффективные системы борьбы с дронами и многое вернётся на круги своя. В области дронов Китай идёт на первых местах и имеет серьёзные наработки, а главное системы управления роем.
        Отдельно отмечу, что собирают это судно в городе, который был когда-то российским...
        1. Villy-V Звание
          Villy-V
          +1
          Сегодня, 12:50
          Почему же, это "судно"?
        2. Schneeberg Звание
          Schneeberg
          0
          Сегодня, 13:41
          скоро появятся эффективные системы борьбы с дронами и многое вернётся на круги своя
          Вот с гиперзвуковые и ракетами посложнее. Для них авианосец осень даже интересная цель
      2. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        +2
        Сегодня, 12:15
        А каким средствами посоветуете Китаю отстаивать сейчас свои танкеры у берегов Венесуэлы?
        1. vasyliy1 Звание
          vasyliy1
          +1
          Сегодня, 12:25
          "А каким средствами посоветуете Китаю отстаивать сейчас свои танкеры у берегов Венесуэлы?"

          Китай Тайвань пока не может отстоять, а вы на Венесуэлу замахнулись... В западном полушарии Америка их превосходит на голову.
          1. ботан.su Звание
            ботан.su
            -1
            Сегодня, 12:41
            Цитата: vasyliy1
            В западном полушарии Америка их превосходит на голову.

            Но захотят ли США ввязываться? Ведь такая атака может спровоцировать и начало силового решения тайваньского вопроса... Или еще какого ассиметричного ответа в восточном полушарии.
          2. Лимон Звание
            Лимон
            +1
            Сегодня, 12:42
            Кишка тонка! Не будут китайцы ничего отстаивать никогда.
            1. ботан.su Звание
              ботан.su
              +2
              Сегодня, 12:52
              Цитата: Лимон
              Не будут китайцы ничего отстаивать никогда.

              о. Даманский с вами категорически не согласен.
        2. Villy-V Звание
          Villy-V
          +1
          Сегодня, 13:22
          Вот танкеры, это суда. А авианосцы, таки - Корабли!
      3. ботан.su Звание
        ботан.su
        0
        Сегодня, 12:38
        Цитата: vasyliy1
        Ведь при развитии ракетных и беспилотных технологий такие громадины станут просто мишенью.

        Если с ракетами понятно, перед гиперзвуковыми ракетами ПВО пока бессильно. Правда непонятно, как там с движущимися целями... С беспилотниками не ясно - чем они опасны для "таких громадин"?
        1. vasyliy1 Звание
          vasyliy1
          +1
          Сегодня, 12:45
          "С беспилотниками не совсем понятно - чем они опасны для "таких громадин"?"

          Меня терзают смутные сомненья, но "Посейдон" кажется именно по душу авианосцев и создан...
          1. ботан.su Звание
            ботан.su
            -4
            Сегодня, 12:51
            Цитата: vasyliy1
            Меня терзают смутные сомненья, но "Посейдон" кажется именно по душу авианосцев создан...

            Ни чего не могу сказать про посейдон, кроме, разве что того, что он немаленький, а в остальном это таже торпеда и защищаться от него можно. Такую штуку трудно не заметить.
          2. евгений-дальневосточник Звание
            евгений-дальневосточник
            0
            Сегодня, 13:41
            говорят он (Посейдон) создан чтобы взорвать очень очень мощную болванку на дне моря, чтобы она вызвала цунами. И эта заражёная волна снесла побережье врага к чертям собачим..... авианосцы? неее. Это явно не для них )))
      4. Удав КАА Звание
        Удав КАА
        +1
        Сегодня, 13:31
        Цитата: vasyliy1
        Считаю , что авианосцы сейчас явно становятся устаревшими артефактами.

        Это ваше личное дело: как считать. yes
        А вот великие морские державы -- США и КНР так не считают.
        США запланировали серию из 10 супер АВМА типа "Дж.Форд". Четыре уже строятся, один спущен на воду, принят ВМС и фланирует с авиакрылом на борту у берегов Венесуэлы.
        Франция уже провела резку металла и приступила к строительству АВМА на 78000т с авиакрылом на 40 ЛА.
        Опять же Китай семимильными шагами догоняет янки. Потому что экономика на подъеме. Отсюда и возможности. Наши? наши не хуже китов, но "у пана атамана нема золотого запасу". Поэтому-то и рождаются бредни о ненужности авиационного прикрытия флота в ДМЗ и океанской зоне. Одна надежда -- станем богаче, построим и себе АВУ. Все технологии в наличии. Севмаш к середине 30-х годов, дай Бог, закончит с 955 и 885 проектами и займется русским АВМА. А может в Большом камне "Звезда" сподобится что-нить великое построить. Будем посмотреть, однако.
        АГА.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 14:18
          Александр hi У запада большое горе .28 % ВВП КНР судостроение ,24 % автомобилестроение .Остальное уже не важно.Пусть засунет себе в задницу свои микрочипы и литографы .Китайское железо в мировой укономике победило .Да и с литографами у КНР нет ,скоро нарисуются " сделано в КНР" .Кто не приедет с запада в КНР ,после визита начинают ругаться .Нас поимели ,но не говорят где?И как? laughing hi
      5. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 13:39
        Считаю , что авианосцы сейчас явно становятся устаревшими артефактами.
        Вы правильно считаете
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 11:56
    Какие великие специалисты ,установили количество реакторов . bully .
    1. михаилл Звание
      михаилл
      -2
      Сегодня, 12:05
      Цитата: tralflot1832
      Какие великие специалисты ,установили количество реакторов . bully .

      А американцев два реактора, вот и решили, что китайцы тоже два поставят. Только забыли про древнюю народную мудрость- "Одна-мало, две- много, три- в самый раз."
      Так, что я думаю- три реактора на китайском авианосце будет.
    2. VALERIK_097 Звание
      VALERIK_097
      0
      Сегодня, 13:27
      Предположу,китайцы хотели купить два корпуса ледоколов "Сибирь"и "Арктика" из которых были выгружены ППУ,и прикупили 4 реактора.С корпусами не срослось,по определённым причинам.Видать договорились на определённом уровне втетерить их на авики.Тема старая,от 2017года-но похоже только сейчас выстрелила.
  3. Комментарий был удален.
  4. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +3
    Сегодня, 12:15
    China is badly encircled in sea
    (Short, but not short that much)
    1. Villy-V Звание
      Villy-V
      0
      Сегодня, 12:38
      Все китайские моря "заперты" враждебными островами.
      1. Salimi from iran Звание
        Salimi from iran
        0
        Сегодня, 14:00
        Something like wehrmacht in 1944 before ardennen offensive
        You attack, your reserves are destroyed
        If you not attack,well, no diffrence
        1. Villy-V Звание
          Villy-V
          0
          Сегодня, 14:04
          That's right. The entire ideology of a "nuclear-free world" is collapsing!
  5. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 12:42
    Большие корабли - хорошая жирная добыча для береговых ракетных систем, мелких ракетных кораблей, подводных лодок, беспилотных морских и воздушных стай.
    Разумея это, КНР строит большие корабли которые призваны обеспечить морские торговые пути, которые для КНР жизненно важны от угроз США и посягательств сомалийских и прочих пиратов, а опосля создания сети военных морских баз в первую очередь на пути в Африку и Арабский заилив пригодятся тем боле и никакое тамошнее недоразвитое гособразование угрожать не сможет.
    1. Villy-V Звание
      Villy-V
      0
      Сегодня, 12:54
      Тайвань - их ключь, к открытому океану. А по другому, китайцев просто блокируют в прибрежных акваториях.
      1. ботан.su Звание
        ботан.su
        0
        Сегодня, 13:10
        Цитата: Villy-V
        А по другому, китайцев просто блокируют в прибрежных акваториях.

        Ну сейчас же не блокируют, это раз. Думаю, что одна из целей строительства этих авианосцев как раз и есть прорыв морской блокады, это два.
        1. Villy-V Звание
          Villy-V
          0
          Сегодня, 13:18
          Прорвать блокаду легче с суши. Строят, чтобы сегодня проецировать силу, на всякие Габон, Берег слоновой кости и другие Африки. Моё мнение.
          1. ботан.su Звание
            ботан.su
            0
            Сегодня, 13:38
            Цитата: Villy-V
            Прорвать блокаду легче с суши.

            Морскую? Танками...? belay

            Цитата: Villy-V
            Строят, чтобы сегодня проецировать силу, на всякие Габон, Берег слоновой кости и другие Африки. Моё мнение.

            Полностью согласен. Разве что Восточная Африка им наверное поинтересней пока, так что скорее Танзания. А в Джибути база у китайцев уже есть.
            И в Латинской Америке у китайцев тоже интересы есть...
            1. Villy-V Звание
              Villy-V
              0
              Сегодня, 13:49
              «Морскую? Танками...?»
              Да нет конечно. Сухопутной авиацией, береговыми ракетными комплексами, морскими беспилотниками. Десантом га спорные острова.
              Авианосцы здесь не пригодятся. А вот УДК?
              1. ботан.su Звание
                ботан.su
                0
                Сегодня, 14:04
                Цитата: Villy-V
                Сухопутной авиацией, береговыми ракетными комплексами, морскими беспилотниками. Десантом га спорные острова.
                Авианосцы здесь не пригодятся. А вот УДК?

                Авианосцы могут, например, к Тайваню с "тыла" подойти, в составе группировки, конечно. Наличие у Китая зарубежных баз и в целом авианосцев числом больше одного подразумевает, что часть из них всегда будет в океане.

                УДК это тоже длинная рука и в Африке нужнее, чем при захвате островов. Разве что так же с "тыла" в составе авианосных группировок.
                1. Villy-V Звание
                  Villy-V
                  0
                  Сегодня, 14:11
                  Согласен с вами.
                  Но, в проекцию силы входит и Индокитай, что гораздо важнее.
  6. Reindeer Звание
    Reindeer
    0
    Сегодня, 13:07
    Просто интересно - а зачем им авианосцы в количестве? Воевать они всяко не будут, не их способ.... Строят просто потому что могут и лучше иметь, чем не иметь?
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 13:08
    Новость слегка протухла. Спутниковые фото, строящегося авианосца, с "коробами" под реакторы выкладывали еще летом.
  8. Винни76 Звание
    Винни76
    0
    Сегодня, 13:10
    Гиперзвук шагает по планете. И Циркон это первая ласточка. Чем такое сбивать, непонятно. Системы наведения тоже не стоят на месте. Так что будущее этих динозавров весьма туманно.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:39
    Четвёртый китайский авианосец
    Китайцам осталось построить ещё семь авианосцев и можно говорить с Америкой сквозь зубы
  10. Андрей Апкадыров Звание
    Андрей Апкадыров
    0
    Сегодня, 13:52
    Китай вообще стремительно вперед вырвался и по технологиям, и по скорости реализации проектов. Посмотреть какими темпами растет военная мошь, как бысстро реализуются инфраструктурные проекты - сейчас близко никто не стоит. В 2026 хотят наладить производство современных литографов и тогда я просто без понятия в каких отраслях старая Европа сможет конкурировать с Китаем. Это такой технологический монстр, который за десяток лет любую технологию может освоить с помошью обратной разработки