США сняли ограничения на применение противопехотных мин по всему миру

Соединенные Штаты возвращаются к противопехотным минам, снимая ограничения на их применение. Как пишет американская пресса, соответствующий документ был подписан главой Пентагона Питом Хегсетом в начале этого месяца.

Армия США получила право использовать противопехотные мины абсолютно везде, хотя ранее их применение разрешалось исключительно на Корейском полуострове для защиты Южной Кореи от КНДР. Так что начиная с декабря американцы могут развертывать их по всему миру. Решение о применении противопехотных мин будет приниматься командующими театрами боевых действий исходя из складывающейся ситуации.



Решение принято в условиях одной из самых опасных сред безопасности в истории и должно обеспечить вооружённым силам США дополнительный «мультипликатор силы» в потенциальных конфликтах.


Согласно меморандуму, речь идет о дистанционно устанавливаемых противопехотных минах, имеющих механизмы самоуничтожения и самодеактивации. При этом установка таких мин рядом с гражданскими объектами допускается.

Напомним, что в 2024 году США передали Украине большое количество противопехотных мин, которые использовались не только на линии фронта, но и против мирного населения на ранее оккупированных Киевом территориях.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 13:24
    Ну теперь уж Донни премию мира не получит разрешив применять варварское оружие против всех и даже мирных жителей.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:27
      Irokez hi ,думаю он уже смирился и ему по ,до следующей номинации или как там это называется.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 13:28
      Для России такое разрешение США ровным счетом ничего не меняет, потому, что бандеровцам с самого начало было наплевать на всякие ограничения, запрещения и правила.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 13:31
        Теренин hi ,тут вообще не понятно для чего это сделано,всем уже давно фиолетово на эту конвенцию и прочие запреты,все в присядку положили на это ООН.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 13:52
          Цитата: Ропот 55
          Теренин hi ,тут вообще не понятно для чего это сделано,всем уже давно фиолетово на эту конвенцию и прочие запреты,все в присядку положили на это ООН.

          hi
          В статье не до конца разъяснен кульбит США в этом вопросе. Основное, на мой взгляд, то, что США заканчивают раскошеливаться на всякую помощь.
          ...одновременно администрация прекращает американскую программу гуманитарного разминирования, в рамках которой США оказывали поддержку другим странам в очистке территорий от взрывных устройств. Таким образом, Белый дом не только расширяет возможности для применения этого вида оружия, но и сворачивает усилия по ликвидации его последствий.
      2. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 13:33
        В морду дали, утрись, холоп.
      3. Лимон Звание
        Лимон
        +1
        Сегодня, 13:33
        Так и Россия никогда не ограничивала себя.Всё это мимо нас.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 13:48
          Цитата: Себенза
          В морду дали, утрись, холоп.

          Не понял, кто кому дал, и кто - утрись?
      4. lubesky Звание
        lubesky
        0
        Сегодня, 14:11
        Минирование (управляемого дистанционного подрыва, управляемого минного поля, дистанционного минирования, заграждения) - неотъемлемая часть инженерного заграждения Инженерных войск России, так и Сухопутных войск своими силами. Разумеется в нашей традиции без мин никуда! soldier
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 13:25
    Так уже СКОЛЬКО стран отказались на официальном уровне от отказа применения этого вида оружия,и уже вовсю ставят ,торгуют ,модернизируют.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:32
    Щас производят такие акустические мины,которые реагируют только на заданный язык.К примеру если рядом с миной кто нибудь по татарски заговорит,то мина не взрывается,а если кто-то скажет хоть слово ,пардон,на французском, то мина взрывается разнося жабоедов на мелкие кусочки. . . soldier
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:36
      андрей мартов hi ,чем сложнее прибор-устройство тем хуже в условиях конфликта повышенной боевой интенсивности
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 13:38
      Ну так мина уже тоже стала роботом с навороченной электроникой, а скоро наверно и под землёй передвигаться будет как крот к ближайшему блиндажу.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 13:46
        Irokez,ага,а потом противоминного робота крота создадут,или охранного закапывать будут. Вообщем гонка только набирает
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +2
          Сегодня, 13:55
          Прогресс не стоит на месте. Электроника сильно всё меняет. И фильм "терминатор" ну прям как пророчество только люди будут воевать не с роботами, а роботами между собой. И получится одни послали роботов и другие и в битве этих роботов кто победил тот и выиграл, а проигравшие капитулируют не выходя из бункера (как компьютерная игра). Соответственно нужна своя микроэлектроника которая не подвержена контролю и влиянию сопредельной стороны.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 14:01
            Irokez, ну да а потом случиться ,катаклизм wink , и все электроника и прочие микрочипы и ИИ пошли прахом и в добро пожаловать в войны прошлого века Питер Альбано "Второй рейд 7 авианосца" тоже вроде фантастика.
          2. lubesky Звание
            lubesky
            0
            Сегодня, 14:07
            Цитата: Irokez
            И фильм "терминатор" ну прям как пророчество только люди будут воевать не с роботами, а роботами между собой


            Если мне не изменяет память во второй части сопротивление перепрошивало первые версии терминаторов и тоже использовали против машин
            1. Irokez Звание
              Irokez
              +1
              Сегодня, 14:09
              Ну так все средства хороши. Оно мож и мы старлинки перепрошьём и вот тебе победа.
    3. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 13:59
      Цитата: андрей мартов
      Щас производят такие акустические мины,которые реагируют только на заданный язык.К примеру если рядом с миной кто нибудь по татарски заговорит,то мина не взрывается,а если кто-то скажет хоть слово ,пардон,на французском, то мина взрывается разнося жабоедов на мелкие кусочки


      А если человек идет молча, то мина сама подбегает к нему с вопросом: "Do you speak English?".
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +1
        Сегодня, 14:06
        ❝ А если человек идёт молча, то мина сама подбегает к нему с вопросом: "Do you speak English?" ❞ —

        — « Парле-ву франсэ?
        – Nоn!
        – Шпрехен зи дойч?
        – Nein!
        – Ду ю спик инглиш?
        – Yes!
        – Хреново... » © ...
  4. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 13:36
    Это министерство обороны было против мин, министерство войны не против.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:38
      Andobor hi ,а какая разница то как назвать,эти решили назвать вещи своими именами,а то вон Европа назвала "фонд Мира" а финансирует тот фонд боевые действия.
  5. Добрый Звание
    Добрый
    -1
    Сегодня, 13:46
    США сняли ограничения на применение противопехотных мин по всему миру
    Т.е. на территориях США их тоже можно применять! А хорошие саперы в армии сША есть? Сами себе в в ногу выстрелили.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:56
      Добрый hi ,думаю что на территории самих США на объектах очень важных они на постой стояли,и саперы думаю у них найдутся не надо этих недооценивать.
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:55
    Бесплатный совет Трампу:минируй границы с Канадой и Мексикой--и заборов не придётся строить,экономия!!да и желающих нарушать границу поубавится.....в прямом смысле.... hi
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 14:07
      На китайских коптерах будут перелетать минный участок.
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 13:58
    Данное положение , только официально закрепляет то, что давно повсеместно применяется. И, без каких либо угрызений совести.