Я немедленно обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о местонахождении незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину.

Киев требует вернуть мирных жителей из приграничных сел в Сумской области, вывезенных российскими военными после вчерашнего прорыва границы. Как заявил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, военнослужащие ВС РФ якобы «насильно задержали» порядка 50 человек.По версии Киева, только из села Грабовское Сумской области ВС РФ эвакуировали порядка 50 человек, по остальным информация уточняется. При этом власти Сумской области объявили принудительную эвакуацию, пытаясь вывезти жителей сел вглубь Украины, да вот желающих не очень много. Многие специально дожидались прихода российских войск. В общем, Лубинец требует возврата «незаконно депортированных» граждан Украины.Между тем Генштаб ВСУ признал прорыв российских войск в районе сел Высокое и Грабовское, заявив, что находившиеся там украинские подразделения «были вынуждены отступить» с «нескольких позиций».