Киев требует вернуть «незаконно депортированных» из Сумской области граждан

Киев требует вернуть мирных жителей из приграничных сел в Сумской области, вывезенных российскими военными после вчерашнего прорыва границы. Как заявил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, военнослужащие ВС РФ якобы «насильно задержали» порядка 50 человек.

По версии Киева, только из села Грабовское Сумской области ВС РФ эвакуировали порядка 50 человек, по остальным информация уточняется. При этом власти Сумской области объявили принудительную эвакуацию, пытаясь вывезти жителей сел вглубь Украины, да вот желающих не очень много. Многие специально дожидались прихода российских войск. В общем, Лубинец требует возврата «незаконно депортированных» граждан Украины.



Я немедленно обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о местонахождении незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину.


Между тем Генштаб ВСУ признал прорыв российских войск в районе сел Высокое и Грабовское, заявив, что находившиеся там украинские подразделения «были вынуждены отступить» с «нескольких позиций».
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 14:12
    Эти жители сами то хотят,вернуться в шароварию?.. И что они там будут делать- скакать и ждать ТЦК?
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 14:12
    принять меры для их немедленного возвращения в Украину.
    В Украину они возвращаться не хотят....А вот на Украину вернутся, потом....
    Reptiloid
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 14:19
      сообщить об условиях их содержания
      Ни разу я не слышал Владимир Владимирович hi, что бы наши официально что запрашивали от укров. Или я не знаю чего? А сколько времени было доверие к проукровскому КРАСНОМУ КРЕСТУ, который шпионил и вредил русскоязычным беженцам ? Больше 10 лет ,наверное
  Irokez
    Irokez
    0
    Сегодня, 14:15
    Типичная инфовойна. Кто остался тех признать захваченными войсками РФ с требованием вернуть.
    Эвакуация очень хитрый манёвр. С одной стороны несогласных принуждают, с другой детей отбирают и судьба их потом неизвестна, а третье ухилянтов бусифицируют которые попались при эвакуации ну и помародёрить хочется когда все дома пусты.
  ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 14:16
    Киев требует вернуть мирных жителей из приграничных сел в Сумской области, вывезенных российскими военными после вчерашнего прорыва границы.

    Если люди не захотели эвакуироваться с полосы боевых действий в тыловую окраину, наши поступили совершенно правильно, убрав гражданское население во избежание лишних жертв!
    И что не так чубатые?