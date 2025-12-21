Ушаков: Внесённые Киевом изменения в мирный план не приближают окончания войны

Ушаков: Внесённые Киевом изменения в мирный план не приближают окончания войны

Кремль четко дал понять, что вносимые Украиной и Европой изменения в мирный план Трампа его не устраивают. Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, все эти «инициативы» не приближают окончание конфликта.

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов, в том числе и в отношении предложенного американцами мирного плана. По словам Ушакова, внесенные в документ европейцами и украинцами правки его «не улучшают», да еще и затягивают процесс по достижению долгосрочного мира.



Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира.


На данный момент Москва и Вашингтон ведут переговоры, в США находится спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который по прибытию в Москву доложит президенту о результатах. В то же время трехсторонняя встреча с участием представителей России, США и Украины сейчас не готовится.

Как заявили в Кремле, Москва сначала ознакомится с содержимым мирного плана, а уже потом сделает свои выводы. Россия никуда не торопится, в отличие от США.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 15:04
    Мораль такова - Украина никогда не согласится на наши условия, пока ей дают деньги и оружие. Есть вариант - последний украинец.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 15:26
      Сразу после того, как Украине согласовали 90 млрд помощи, немцы как не в себя начали перебрасывать в польский хаб НАТО в Жешуве различные грузы. Массово полетели транспортные и пассажирские самолёты.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 15:58
        Цитата: Товарищ Берия
        Сразу после того, как Украине согласовали 90 млрд помощи, немцы как не в себя начали перебрасывать в польский хаб НАТО в Жешуве различные грузы. Массово полетели транспортные и пассажирские самолёты.

        Это-ли не прямая война Германии против России (не считая прямых немецких кибератак на наши медицинские и социальные объекты).
        Владимир Владимирович, не пора-ли ваших партнеров-подсвинок квалифицировать на уровень ниже?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 17:57
          Ох уж эти немцы, взяли да войну развязали, и больше никто!
    2. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +2
      Сегодня, 15:50
      Мораль такова - Украина никогда не согласится на наши условия, пока ей дают деньги и оружие. Есть вариант - последний украинец.

      Пресловутый "последний украинец" всегда свалит в ЕС, Канаду или Израиль))) Посмотрите сколько миллионов (!) мужчин призывного возраста отсиживаются в Европе, и отнюдь не по идейным соображениям...
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 16:00
        Цитата: Помеха с права
        Мораль такова - Украина никогда не согласится на наши условия, пока ей дают деньги и оружие. Есть вариант - последний украинец.

        Пресловутый "последний украинец" всегда свалит в ЕС, Канаду или Израиль))) Посмотрите сколько миллионов (!) мужчин призывного возраста отсиживаются в Европе, и отнюдь не по идейным соображениям...

        Полагаю, бегство укров с территории бывшей УССР засчитывается в сторону "последнего украинца". yes
    3. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 15:55
      Цитата: Товарищ Берия
      Мораль такова - Украина никогда не согласится на наши условия, пока ей дают деньги и оружие. Есть вариант - последний украинец.

      Хороший вариант. После найденных на Курщине трупов изнасилованных х.охлами детей и женщин, запытанных ветеранов ВОВ последний х.охол должен залечь этажом ниже! am
      1. kromer Звание
        kromer
        -1
        Сегодня, 16:27
        Цитата: isv000
        Хороший вариант. После найденных на Курщине трупов изнасилованных х.охлами детей и женщин, запытанных ветеранов ВОВ последний х.охол должен залечь этажом ниже!


        Да и по территориальным приобретениям за счет Украины такой вариант России всегда лучше.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 15:04
    Ушаков: Внесённые Киевом изменения в мирный план не приближают окончания войны

    А просто сказать, что внесённые Киевом в мирный план изменения Россию не устраивают, слабо?! Все эти политесы после чемоданов санкций выглядят кривлянием на танцполе...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 15:16
      Цитата: ROSS 42
      Все эти политесы после чемоданов санкций

      Этих санкций уже вагон и маленькая тележка !
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 15:36
      Цитата: ROSS 42
      Все эти политесы после чемоданов санкций выглядят кривлянием на танцполе...

      Ну, это и есть дипломатия. А дипломатов у нас...много, как в ансамбле Моисеева. И столько же танцев "народов мира". Вот только вроде "американского танца" нет.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 17:59
        Дипломаты в МИД, но на переговоры катаются Дмитриев, Абрамович, Ушаков, Мединский...
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 16:07
      Цитата: ROSS 42
      Ушаков: Внесённые Киевом изменения в мирный план не приближают окончания войны

      А просто сказать, что внесённые Киевом в мирный план изменения Россию не устраивают, слабо?! Все эти политесы после чемоданов санкций выглядят кривлянием на танцполе...

      В нынешней ситуации России рубить с плеча нецелесообразно.
      Во-первых, политес нужен для вывода США из поддержки Украины, что успешно получается.
      Во-вторых, отдушина для Китая давить на нас в этом вопросе, а на Китай давят его торговые партнеры (та же Европа)...
      В-третьих, и в самой Европе уже пошел раскол по поддержке Украины.
      И последнее, эти политесы никах не влияют на ход выполнения задач СВО.
      Так, что пусть трындят, те кому по службе положено.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 16:19
        Цитата: Теренин
        Во-первых...во-вторых...в-третьих...

        Смотрим сюда:
        «У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них — безусловное достижение целей СВО и решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас, надеется на вас и ожидает нужного стране результата», — отметил глава государства.
        Путин добавил, что на Украине под предлогом необходимости войны с Россией с марта прошлого года удерживает власть преступное сообщество.
        «Это уже никакое не политическое руководство. <...> Это группа лиц, организованное преступное сообщество, которое <...> узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживают эту власть на Украине с целью личного обогащения. И это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования самой Украины», — заявил Верховный главнокомандующий.

        Зачем юлить вокруг да около?
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 16:23
          Цитата: ROSS 42
          Смотрим сюда:
          Продолжайте вести наблюдение. Мы с вами свяжемся...

          Цитата: ROSS 42
          «У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них — безусловное достижение целей СВО...


          Перед ответом, желательно внимательно читать
          Цитата: Теренин
          И последнее, эти политесы никах не влияют на ход выполнения задач СВО.
  3. Сердитый либерал
    Сердитый либерал
    -14
    Сегодня, 15:13
    А мораль сей басни, такова- ни Украина не может победить Россию и осуществить свои хотелки (границы 1991, репарации, Путин в Гааге), ни Россия, разгромить Украину и принудить её к своим (признание 5 регионов в административных границах, нейтральный статус, демилитаризация). Причём, ресурсы России не безграничны и к концу 20-х положение будет сильно хуже. Значит, остаётся смирять взаимную гордыню и идти на компромисс, который смогут заключить обе стороны и продать своим электоратам это как победу.
    1. ergh081 Звание
      ergh081
      -5
      Сегодня, 15:26
      Вы правильно понимаете, что при нынешнем руководстве РФ мы не можем победить регион 404 в связке с ЕС. Нынешнее руководство РФ не может отмобилизовать население и экономику страны для настоящей войны. Либероиды и пятая колонна в руководстве не позволяют достичь победы, несмотря на героизм наших ребят на ЛБС
      1. Сердитый либерал
        Сердитый либерал
        -1
        Сегодня, 16:16
        Слушайте, что за "либероиды и пятая колонка" всё мешает стране одержать великие победы? За последние лет пять, всё что можно выжгли, вытоптали калёным железом! Кого пересажали, некоторых сгноили, на всех кого можно навесили погремушки иноагентов, аж до уличной певички из Питера докатились, все вражьи голоса позакрывали, все опасные сайты закрыли, а вам всё либероиды и пятая колонка жить мешает! Интересно, кто же сейчас эти нехорошие люди, которых ФСБ и Бастрыкин проглядели?
    2. isv000 Звание
      isv000
      +4
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Сердитый либерал
      Значит, остаётся смирять взаимную гордыню и идти на компромисс, который смогут заключить обе стороны и продать своим электоратам это как победу.

      Смирённая гордыня это, конечно, хорошо, это от Бога, но! Я не открою Америку если скажу то, что сделают с остатками Украины через пять лет...
      "Сердитый либерал (Денис)", у Вас есть дети призывного или допризывного возраста?!.
      p.s. Ныне наша армия на пике, идёт вперёд и, на горизонте, у х.охлов маячит перспектива не только потери новых территорий но и утрата Желтоводья, кладези полезных ископаемых, отсюда все истошные визги западных "партнёров"...
      1. Сердитый либерал
        Сердитый либерал
        -7
        Сегодня, 16:12
        Настолько "на пике", что до сих пор непонятно что с Купянском и Мирноградом. Мирные договоры и перемирия иногда бывают довольно прочными.
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 16:14
        Цитата: isv000
        Ныне наша армия на пике, идёт вперёд, и на горизонте у х.охлов маячит перспектива не только потери новых территорий, но и утрата

        Только снабжение оружием со стороны НАТО не прекращается, и делать вид, что никто этого не замечает и не знает откуда что берётся, на излёте четвертого года СВО не позволительно. А получается, как в анекдоте:
        Два зека в камере:
        - Давай в парад играть...
        - Это как?
        - Ну, я буду лозунги выкрикивать, а ты изображай толпу и кричи ура.
        - Ну, давай.
        - Слава трудящимся!
        - Ура!
        - Слава КПСС!
        - Ура!
        - Слава советской милиции! И вдруг ему что-то в глаз прилетает...
        - Ай, кто это сделал?
        - Да, хрен его знает, кто-то из толпы...
    3. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 15:52
      Цитата: Сердитый либерал
      Причём, ресурсы России не безграничны и к концу 20-х положение будет сильно хуже.


      The National Interest (США).:
      «Вот уже многие месяцы пронатовские комментаторы твердят, что Россия терпит крах в своей кампании из-за ожесточенного сопротивления Украины. Согласно этой риторике, Россия, чей ВВП сопоставим с итальянским, попросту не в силах продолжать свою спецоперацию на Украине. Дескать, Москва уже вынуждена доставать из закромов законсервированные системы советской эпохи. Как только эти запасы закончатся, с Россией будет покончено окончательно. Но эта риторика уже пошла трещинами, и с некоторых пор они расползлись до настоящей пропасти. Даже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что российский ВПК за три месяца выдает столько, на что НАТО потребуется целый год. На прошлой неделе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в состав оборонного концерна “Ростех”, передала Воздушно-космическим силам России (ВКС) очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34».
      1. Denissdaf Звание
        Denissdaf
        +2
        Сегодня, 16:00
        Тут на сайте ВО полно аристовичей которые до сих пор твердят что у России ракет осталось на 2-3 массированных запуска.
        1. Сердитый либерал
          Сердитый либерал
          0
          Сегодня, 16:22
          Во-первых Арестович в этом вопросе уже несколько лет как переобулся и говорит другое, если есть охотники его слушать. Во-вторых на ВО давно уже прописались шапкозакидатели, рассказывающие про обрушение фронта у укров, скорый прорыв на Одессу и Николаев, что у укров воевать не хотят, ловят ТЦК, скоро кончатся боеприпасы.
          1. Denissdaf Звание
            Denissdaf
            -2
            Сегодня, 16:30
            По первому. Вам арестович близок по духу, поэтому Вы и следите ежедневно за тем как он переодевается или переобувается. По второму. Завелись на сайте два шапкозакидателя, которые своим мнением никакого влияния не имеют на адекватную часть участников сайта.
      2. Сердитый либерал
        Сердитый либерал
        -7
        Сегодня, 16:10
        И где эти партии сушек над небом Украины? Глупенькие, вы не считываете что причитания Рютте и прочих еврочленов это запугивание прижимистого евроэлектората страшной путинской Россией, чтобы выбивать резкое увеличение трат на военные цели? Если война продлится, эдак до 2028 (гогда превзойдёт по длительности вторую мировую), то сохранится ли запас прочности у страны на тот момент, при неблагоприятных внешних переменах, например если Трамп проиграет и вместе со своими биологическими и политическими детишками вылетит из власти. Или не вылетит, но посчитает что именно Россия торпедировала его прекрасный, великолепный мирный план?
    4. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +2
      Сегодня, 15:55
      Причём, ресурсы России не безграничны и к концу 20-х положение будет сильно хуже. Значит, остаётся смирять взаимную гордыню и идти на компромисс
      Какие влажные мечты))) Не будет никакого компромисса, зато есть большая вероятность, что к пяти регионам прибавиться еще два, Одесса и Николаев...
      1. Сердитый либерал
        Сердитый либерал
        -3
        Сегодня, 16:04
        11 января 2026 исполнится ровно столько дней СВО, сколько длилась ВОВ. За это время, ВС РФ не смогли не то что вернуть заявленную по Конституции территорию, но даже вернуть потерянное 3 года назад в результате "перегруппировок, жестов доброй воли" и прочей конашенковщины. Какую Одессу и Николаев вы, диванные патриоты брать собрались? Чем? У нас есть в Чёрном море флот (в реальности, а не на бумаге)? Прекращайте закидываться сводками от МО!
        1. Помеха с права Звание
          Помеха с права
          -2
          Сегодня, 16:15
          Какую Одессу и Николаев вы, диванные патриоты брать собрались? Чем? У нас есть в Чёрном море флот (в реальности, а не на бумаге)? Прекращайте закидываться сводками от МО!

          Либеральными истериками удовлетворен...
          1. Сердитый либерал
            Сердитый либерал
            -6
            Сегодня, 16:18
            Когда контракт на СВО собираешься подписывать? Одессу когда брать будешь?
        2. Товарищ Берия Звание
          Товарищ Берия
          +1
          Сегодня, 16:23
          «Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». (с) Ф.М. Достоевский.
          1. Сердитый либерал
            Сердитый либерал
            -2
            Сегодня, 16:28
            Если графоман, который почитается здесь в основном потому, что он неожиданно оказался востребован на либеральном западе написал чушь, не значит что это можно воспринимать как "цитаты мудрости", тем более, это писал не он а говорили его литературные герои. Никакой истинный либерал не будет никакой власти "чистить сапоги" и "лакействовать" ни перед своей властью, ни перед чужой. Начнёт лакействовать, перестанет быть либералом. Либерализм не предполагает политического лакейства.
        3. Дедок Звание
          Дедок
          +2
          Сегодня, 16:50
          Какую Одессу и Николаев вы, диванные патриоты брать собрались? Чем?

          Военная хроника сегодня:
          Цифры. На начало СВО говорилось о 400 тысячах солдат и офицеров ВС РФ в зоне боев на Украине. Далее мобилизация 300 тысяч, плюс 560 тысяч контрактников за 2023 год, 24 год - еще 400 тысяч контрактников, 25 год - еще 400 тысяч. Все данные официальные. Итого 2,2 млн человек. На прямой линии с президентом была озвучена цифра 700 тысяч военнослужащих в зоне СВО сегодня. Где полтора миллиона?
  4. isv000 Звание
    isv000
    -2
    Сегодня, 15:35
    Почему никто не учитывает наши цели по СВО?! Почему тратятся бюджетные средства на командировки спецпредставителей, вообще берутся в руки какие-то варианты, планы всех кому не лень по Украине? Ведь сказано в писании: демилитаризация, денацификация и внеблоковость. Может, для начала, потребовать таки выполнения этих требований?! А то меня терзают смутные сомнения - наши войска снова выходят на Киевское направление...
  5. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 16:16
    Все переговоры ведут нас к краху. У нас есть требования - 4 области полностью передать, признать их нашими + Крым с Севастополем, 300 млрд вернуть, санкции откатить к 2013, ВСУ до минимального уровня, никакого НАТО и иных на Украине, власть сменить на нормальную. Вот это и надо выкатить. А если мы ведем переговоры, на которых обсуждается в лучшем случае 20% от наших требований, а 80% вообще отклонены, то о чем вообще говорить??? Пусть тогда многоходовочник прямо заявит, что 80% наших требований слиты в унитаз. К чему вся эта возня??? Короче ситуация даже хуже чем до 2022.
  6. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +2
    Сегодня, 16:32
    Для начала пусть объяснит свои слова что на Донбассе не будет ВСУ, но и ВС РФ тоже не будет...
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 16:51
    Цитата: Товарищ Берия
    Есть вариант - последний украинец.
    Хороший вариант!
  8. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 17:07
    Воевать дальше, других вариантов нет. В случае кражи российских средств, изъять все европейские. request
  9. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 17:13
    Белеберда какаято ,на черном море и в средизеном взрывают наши танкеры и корабли,уничтожают северные потоки,крокус и энергоресурс и терроризм и типа нам вдувают в уши,что это гур украины старается,чушь там все разведки европы стараются и пока у нас не будет жесткого руководства которое на украине взорвет уже все мосты,повредит норвежзкие трубопроводы и английские кабели и свалит все на пиратов и тд
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 17:27
    По моему перемалывание на окраине в ходе СВО бледнолицых будет продолжаться и после того как жаждущий Нобелевскую премию Мира Дональд покинет пост президента США и вместо него вновь изберут Байдена. . . winked . . .а что? Рузвельт в инвалидной коляске управлял США,а что помешает Байдену управлять США находясь в постели под капельницами? . . winked