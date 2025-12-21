Ушаков: Внесённые Киевом изменения в мирный план не приближают окончания войны

Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира.

Кремль четко дал понять, что вносимые Украиной и Европой изменения в мирный план Трампа его не устраивают. Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, все эти «инициативы» не приближают окончание конфликта.Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов, в том числе и в отношении предложенного американцами мирного плана. По словам Ушакова, внесенные в документ европейцами и украинцами правки его «не улучшают», да еще и затягивают процесс по достижению долгосрочного мира.На данный момент Москва и Вашингтон ведут переговоры, в США находится спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который по прибытию в Москву доложит президенту о результатах. В то же время трехсторонняя встреча с участием представителей России, США и Украины сейчас не готовится.Как заявили в Кремле, Москва сначала ознакомится с содержимым мирного плана, а уже потом сделает свои выводы. Россия никуда не торопится, в отличие от США.