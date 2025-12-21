Берестокский рывок ВС РФ позволяет раздёргивать оборону врага в Константиновке

Берестокский рывок ВС РФ позволяет раздёргивать оборону врага в Константиновке

Российские войска продолжают продвигаться на ряде участков фронта в зоне специальной военной операции. Одно из направлений – Константиновское.

С этого направления поступают сообщения о продвижении к северо-западу от Клебан-Быкского водохранилища.



Напомним, что несколькими неделями ранее российские Вооружённые силы довершили разгром группировки противника, оказавшейся в так называемом Клебан-Быкском котле – к югу от «водохранки».

По состоянию на данный момент российские войска взяли под контроль Берестокскую автодорожную развязку, подойдя на близкую дистанцию к селу, по которому она и была названа. Это село Бересток, находящееся всего в 1,3 км от южных окраин Константиновки.

При этом продвижение ВС РФ с начала суток составило около 3 км, что по средним меркам СВО весьма значительно.



Важно отметить, что значительная часть Константиновки уже находится под контролем ВС РФ, а теперь создаётся новый вектор давления на гарнизон противника, остающийся в этом городе.


Берестокский рывок позволяет, что называется, раздёргивать оборону ВСУ, что может поспособствовать вхождению в черту города ещё с одного направления.
8 комментариев
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +6
    Сегодня, 15:31
    Бересток находится "на бугре", с него юго-восточная окраина Констахи, как "на ладони".
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 16:10
      Его ещё взять надо, этот бугорок,.
      В районе Покровска была печально известная Лысова, так её в итоге с тыла только взяли, когда уже пол города было за нами...
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +3
        Сегодня, 16:22
        Судя по карте этот бугорок уже взяли.Бересток получается что ниже господствующей высоты находится,которую как говорят уже взяли.Цитата.

        Цитата: Замкадыш
        По состоянию на данный момент российские войска взяли под контроль Берестокскую автодорожную развязку, подойдя на близкую дистанцию к селу, по которому она и была названа. Это село Бересток, находящееся всего в 1,3 км от южных окраин Константиновки.
        Лостармор и Дивген чуть сдержаннее - по их закрасам на текущий момент развязка пока под контролем противника, но все сходятся на том, что господствующая высота и опорник на ней уже под нашим контролем. Карту высот и вид опорника из космоса прикладываю для наклядности. Точка высоты 214 м на снимках одна и та же. Думаю, дальше на этом фланге пойдет веселее.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 16:44
          По моей информации, на сегодня мы там имеем движение, но всё что надо взять пока что не взяли.
          Давайте не будем спешить и повторять расклад с Купянском. Идёт тяжёлая боевая работа, наши воины бьют врага и медленно идут вперёд.
  2. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +3
    Сегодня, 15:31
    Хорошие новости. Может быть ещё один котелок образуется. Всё по плану:обходим и окружаем good
  4. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +3
    Сегодня, 16:07
    По состоянию на данный момент российские войска взяли под контроль Берестокскую автодорожную развязку, подойдя на близкую дистанцию к селу, по которому она и была названа. Это село Бересток, находящееся всего в 1,3 км от южных окраин Константиновки.
    Лостармор и Дивген чуть сдержаннее - по их закрасам на текущий момент развязка пока под контролем противника, но все сходятся на том, что господствующая высота и опорник на ней уже под нашим контролем. Карту высот и вид опорника из космоса прикладываю для наклядности. Точка высоты 214 м на снимках одна и та же. Думаю, дальше на этом фланге пойдет веселее.
  6. Михаил Гудков
    Михаил Гудков
    +1
    Сегодня, 16:34
    Дружковка и Константиновка по площади довольно большой укрепрайон! Его как минимум полгода надо еще штурмовать!
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 16:42
      Там ещё Доброполье предстоит взять, чтобы начать охват Константиновки. А мы на данном этапе Мирноград не полностью освободили.