Умеров хочет через ФБР США выйти из «дела Миндича» и остаться «чистым»

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, являющийся участником коррупционных схем, хочет выйти из «дела Миндича» и остаться «чистым». Как сообщает украинская пресса, Умеров попытался надавить на НАБУ через ФБР.

В последнее время Умеров зачастил в США, участвуя в переговорах как глава украинской делегации. Однако у этих поездок была еще одна задача, глава СНБО через свои турецкие каналы организовал встречу с директором ФБР США Кэшем Пателем. В ходе переговоров Умеров попросил Пателя надавить на НАБУ, чтобы выйти из «дела Миндича». А судя по тому, что вместе с ним на встрече находился замглавы СБУ Александр Поклад, за Умерова также просил Зеленский.



Встреча Умерова с Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с замглавы СБУ Александром Покладом, была организована через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желаемом непредоставлении ФБР экспертной, следственной или другой профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича.


За выход из дела Умеров что-то пообещал американцам, за «просто так» такие дела не решаются. Украинские ресурсы предполагают, что Киев за спасение Умерова пойдет на некоторые уступки в мирном плане Трампа. Впрочем, об этом официально нигде не сообщается, поэтому точной информации нет.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:16
    ❝ За выход из дела Умеров что-то пообещал американцам, за «просто так» такие дела не решаются ❞ —

    — Зуб дал ...
  2. Юра Звание
    Юра
    +3
    Сегодня, 16:30
    Крысы в бочке, интересно кто же из них всё таки съест всех остальных?
  3. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 16:34
    Желание понятное. Работай рустем так, чтобы американцы сделали его реальностью - зелю и прочий ваш цирк уродов подслей.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:46
    Этот турецкий еврей из любой дырки вылезет.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 17:03
      Цитата: Ирек
      Этот турецкий еврей из любой дырки вылезет.

      За выход из дела Умеров что-то пообещал американцам, за «просто так» такие дела не решаются.

      Ну на эти танцы с бубном Умерова как-то еще посмотрит Трамп.
      Если Трампу будут выгодны эти танцы, то может и пролезть этот номер.
      А если торгашу этого покажется мало, и он решит "слить" зе и его компанию, то такой номер для Умерова и К не пройдет!
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 17:14
      За то, чтобы не вылез! Как-то кратко.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 17:01
    Черного кобеля никогда не отмыть до бела! . . hi
  6. Tarasios Звание
    Tarasios
    +1
    Сегодня, 17:43
    В своё время многие из окружения Гитлера, причём вот прям "очень идейных верных соратников" в конце войны так же искали "выходы" на представителей "оккупантов", спасая свою шкуру, предлагая всяческие "секреты" и отчаянно сдавая "друзей, единомышленников и однопартийцев". Ничего нового.
    Но "процесс пошёл", что радует.
  7. MrFox Звание
    MrFox
    +1
    Сегодня, 17:48
    Что значит ФБР надавило на НАБУ? НАБУ это и есть ФБР.

    Умеров - американский гражданин, и вопрос куда делись американские деньги очень неприятный