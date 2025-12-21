Умеров хочет через ФБР США выйти из «дела Миндича» и остаться «чистым»
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, являющийся участником коррупционных схем, хочет выйти из «дела Миндича» и остаться «чистым». Как сообщает украинская пресса, Умеров попытался надавить на НАБУ через ФБР.
В последнее время Умеров зачастил в США, участвуя в переговорах как глава украинской делегации. Однако у этих поездок была еще одна задача, глава СНБО через свои турецкие каналы организовал встречу с директором ФБР США Кэшем Пателем. В ходе переговоров Умеров попросил Пателя надавить на НАБУ, чтобы выйти из «дела Миндича». А судя по тому, что вместе с ним на встрече находился замглавы СБУ Александр Поклад, за Умерова также просил Зеленский.
Встреча Умерова с Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с замглавы СБУ Александром Покладом, была организована через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желаемом непредоставлении ФБР экспертной, следственной или другой профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича.
За выход из дела Умеров что-то пообещал американцам, за «просто так» такие дела не решаются. Украинские ресурсы предполагают, что Киев за спасение Умерова пойдет на некоторые уступки в мирном плане Трампа. Впрочем, об этом официально нигде не сообщается, поэтому точной информации нет.
