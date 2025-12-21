Макрон нанёс «предательский удар» Мерцу, не поддержав кражу российских активов

Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить (...). Но он настолько слаб, что у него не было иного выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджи Мелони.

Эммануэль Макрон нанес «предательский удар» в спину Фридриха Мерца, не поддержав план немецкого канцлера по краже российских активов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата Евросоюза.Макрон предал Мерца и знает, что за это предательство ему придется заплатить. Немецкий канцлер длительное время вынашивал план по использованию российских замороженных активов для помощи Зеленскому и думал, что Макрон его поддержит. Но тот неожиданно выступил против и тем самым сломал так тщательно выстраиваемую Мерцем схему.Теперь Берлин в шоке, а по отношениям Франции и Германии нанесен удар. Да и Зеленский вместо 145 млрд евро получит всего 90 из внутренних займов Евросоюза. Российские средства пока решено не трогать. Три страны ЕС отказались участвовать в этом балагане, речь идет о Венгрии, Словакии и Чехии.Как ранее сообщалось, в минувшую пятницу на саммите ЕС Италия и Франция высказались против кражи российских активов, что поменяло раскладку сил. В итоге Мерц и его сторонники так и не смогли продавить свой план по финансированию Киева за счет средств России.