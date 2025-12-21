Макрон нанёс «предательский удар» Мерцу, не поддержав кражу российских активов

2 610 12
Макрон нанёс «предательский удар» Мерцу, не поддержав кражу российских активов

Эммануэль Макрон нанес «предательский удар» в спину Фридриха Мерца, не поддержав план немецкого канцлера по краже российских активов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата Евросоюза.

Макрон предал Мерца и знает, что за это предательство ему придется заплатить. Немецкий канцлер длительное время вынашивал план по использованию российских замороженных активов для помощи Зеленскому и думал, что Макрон его поддержит. Но тот неожиданно выступил против и тем самым сломал так тщательно выстраиваемую Мерцем схему.



Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить (...). Но он настолько слаб, что у него не было иного выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджи Мелони.


Теперь Берлин в шоке, а по отношениям Франции и Германии нанесен удар. Да и Зеленский вместо 145 млрд евро получит всего 90 из внутренних займов Евросоюза. Российские средства пока решено не трогать. Три страны ЕС отказались участвовать в этом балагане, речь идет о Венгрии, Словакии и Чехии.

Как ранее сообщалось, в минувшую пятницу на саммите ЕС Италия и Франция высказались против кражи российских активов, что поменяло раскладку сил. В итоге Мерц и его сторонники так и не смогли продавить свой план по финансированию Киева за счет средств России.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 17:24
    Паниковский (Макрон) «Вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже» (с) laughing
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +1
      Сегодня, 17:59
      Не кто не хочет доламывать мировую финансовую систему!Те, кто это сделает, сильно подорвут доверие к своим странам как к безопасному месту для вложения активов.Макрон, как выходец из банковской сферы, очень хорошо это понимает.Деньги любят тишину.
    2. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 17:59
      Чуется мне, что Эммануэль опять пытается возглавить Европу. Просто почуял, что выгоднее бежать теперь в другую сторону. Франция с Германией постоянно толкаются локтями, кто из них "локомотив". hi
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 17:25
    Жабы и гадюки опять не договорились!))))
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 17:29
      ❝ Жабы и гадюки опять не договорились! ❞ —
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 17:30
    Эммануэль Макрон нанес «предательский удар» в спину Фридриха Мерца,

    Это не предательство, а своевременное предвидение - недаром Макроша заговорил о возобновлении контактов с РФ. smile
    ПАРИЖ, 21 дек — РИА Новости. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона планирует определить формат для восстановления диалога с Россией, пишет AFP.

    "В ближайшие дни мы определим оптимальный формат для начала этого процесса", — привело агентство заявление Елисейского дворца.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 17:36
    Мерц авца поддержать самому стать мерзавцем! А Макрон не мерзавец, он пижон. . . winked
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 17:45
      Цитата: андрей мартов
      А Макрон не мерзавец, он пижон. . .

      В составе "коалиции желающих" все мерзавцы, а Макрон один из её вдохновителей и организаторов - он по определению не может не быть мерзавцем.
  5. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 17:37
    "Но тот неожиданно выступил против и тем самым сломал так тщательно выстраиваемую Мерцем схему."
    Если предположить, что "тщательно встраиваемая схема" это - "спереть" деньги РФ..., и "тупо вдолбить" в Украину...,без каких -либо надежд на возврат, ну тогда Мерцу точно пора к психиатру...,Макрон, выходит, не совсем безнадёжен. "Тщательность" выстраиваемой схемы ...-"изумляет". winked
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 17:47
      С учётом того, что "...внезапно выяснилось, что у Евросоюза значительно больше активов в России, чем замороженных российских денег в Европе. Таким образом, если Россия ответит зеркально, Европа неизбежно проиграет" Как интересно - внезапно! winked
  6. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 17:46
    Однозначно подсвинок Макрон пересидит подсвинка Мерца,
    - но не на долго. Одного на Рождество зарежут другого на Пасху.
  7. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 17:57
    Эммануэль Макрон нанес «предательский удар» в спину Фридриха Мерца

    Дык, водку ж вместе не пили, а всего лишь кокс нюхали.