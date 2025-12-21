Село Сотницкий Казачок к северо-западу от Харькова перешло под контроль ВС РФ
Российские войска продолжают наступать на севере Украины, накануне успех был в Сумской области, сегодня в Харьковской. Как сообщают российские ресурсы, под наш контроль перешло село Сотницкий Казачок, расположенное практически на границе.
Стоит отметить, что данное село уже было под контролем ВС РФ летом и осенью прошлого года. Противник атаковал, наши его оставляли, уходя на территорию Белгородской области. Видимо, на этот раз решили закрепиться, еще сильнее растянув оборону ВСУ. Населенный пункт расположен северо-западнее Харькова, он относится к Богодуховскому району.
Российские войска освободили с. Сотницкий Казачок в Харьковской области.
Как отмечается, противник весьма активно использовал Сотницкий Казачок для различного рода провокаций и обстрелов российской территории. В основном здесь располагались подразделения из состава ГУР МО Украины, в том числе и отряды вырусей.
В результате сегодняшнего боя село освобождено, продвижение составило до 300 метров в сторону соседнего села Гурьев Казачок. Предварительно, основной целью является Золочев. Противник пытается работать беспилотниками и вернуть контроль над населенным пунктом.
