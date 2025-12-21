Село Сотницкий Казачок к северо-западу от Харькова перешло под контроль ВС РФ

Российские войска продолжают наступать на севере Украины, накануне успех был в Сумской области, сегодня в Харьковской. Как сообщают российские ресурсы, под наш контроль перешло село Сотницкий Казачок, расположенное практически на границе.

Стоит отметить, что данное село уже было под контролем ВС РФ летом и осенью прошлого года. Противник атаковал, наши его оставляли, уходя на территорию Белгородской области. Видимо, на этот раз решили закрепиться, еще сильнее растянув оборону ВСУ. Населенный пункт расположен северо-западнее Харькова, он относится к Богодуховскому району.



Российские войска освободили с. Сотницкий Казачок в Харьковской области.



Как отмечается, противник весьма активно использовал Сотницкий Казачок для различного рода провокаций и обстрелов российской территории. В основном здесь располагались подразделения из состава ГУР МО Украины, в том числе и отряды вырусей.

В результате сегодняшнего боя село освобождено, продвижение составило до 300 метров в сторону соседнего села Гурьев Казачок. Предварительно, основной целью является Золочев. Противник пытается работать беспилотниками и вернуть контроль над населенным пунктом.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +3
    Сегодня, 18:26
    Российские войска освободили с. Сотницкий Казачок в Харьковской области.

    С Богом!
    Всё будет Россия!
    До исконно русского города Харькова 64 километра.
    Заберём и его, без фанатизма, не спеша и сберегая жизни парней.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 19:50
      До исконно русского города Харькова 64 километра.

      Кстати от ближайшей точки границы с Россией до центра Харькова 34 км. Столько же и от границы до российского Белгорода.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 20:26
        Очень неожиданное направление, думаю это очень неприятный психологический удар по ВСУ.
  2. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +3
    Сегодня, 18:28
    Сейчас видно будет, где дыры у ВСУ, и чем латать будут. Видимо подкопили наши резервы для таких операций.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 20:32
      Видимо подкопили наши резервы для таких операций.

      Это копейки, а нужны десятки и сотни рублей. Там были слабо вооруженные одна или две роты территориальной обороны, т.е. не ВСУ. Такая история судя по всему на многих участках границы в Черниговской и Сумской области причем с обоих сторон.
  3. severok1979 Звание
    severok1979
    +1
    Сегодня, 18:30
    Видимо, на этот раз решили закрепиться, еще сильнее растянув оборону ВСУ

    Спорное достижение.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 19:10
      Золочев даже в 22-м не смогли взять! Это важный логистический центр...
  4. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 18:41
    Село Грабовское в Сумской области, если это не фейк, то украинцы там похоже просто сдались, стояли друг против друга на тихом участке фронта, договорились и украинцы сдались, почаще бы так.
    Сын кстати в этом батальоне срочку служил в 12-13 годах. Отправлю ему видюшку.
    https://t.me/yurasumy/26163
  5. Кривотыкин Звание
    Кривотыкин
    +5
    Сегодня, 19:08
    А теперь скажите коренному жителю Харькова, который с детства был за Россию и голосовал всегда за «пророссийских» и на «войну» (конфликт) не пошел, когда вы Харьков заберете? Через 100 лет не раньше с такой скоростью. И это печально. Но сейчас важнее одесское направление. Мы это все понимает. Ждем, надеемся. Слава России!
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 19:12
      Для успешного проведения Харьковской наступательной операции необходимо взять Изюм и Барвенково, а это будет очень не просто...
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +2
        Сегодня, 19:25
        Цитата: Михаил-Иванов
        это будет очень не просто..

        Конечно, если резать нацистское пресмыкающиеся с хвоста. Обливаться кровавыми слезами, но все равно резать маленькими кусочками, боясь задеть жизненно важные части, а то вдруг хвост у фашистов не отрастет. А во если бы сразу нанесли удары по правительственным и банским учреждением в Киеве, сравняли Банковую вместе с их верховной радой с землей, то все можно было закончит в течении месяца. Даже маленький финансовый и политический блэкаут на порядок жёстче любого энергетического.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 21:15
          Ну, тут и добавить нечего. Мосты тоже были неприступными до последнего времени. Про коммерческие проекты на территории 404 я на днях расписал...
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 20:38
      Цитата: Кривотыкин
      когда вы Харьков заберете?
      В 22 десант зашел в Харьков, но там и остался, потому что население в большей части, хотело кружевные труселя. Я понимаю что тот десант должен был быть не из двух рот, а минимум в пару бригад. Но тогда наши генералы жестко просчитались. Теперь будет долгое изматывание противника. Но Харьков сейчас это не основная цель и даже не второстепенная. Не знаю какие планы у нашей верхушки, но предполагаю, что брать Харьков в ближайшие планы не входит.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 21:14
        Почему десант? Туда на технике зашли! Там был спецназ, которому сказали, что нужно ждать подкрепление. В итоге их зажали возле школы и пожгли всю технику. Группа закрепилась в школе и вела бой. Никакого подкрепления не подошло. В итоге, те кто уцелел с боем вышли из окружения...
        Парни совершили подвиг, о котором официально никто даже вспоминать не хочет...
        Те, кто это аферу спланировал, никакой ответственности не понесли!
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 20:53
      когда вы Харьков заберете?

      Надеюсь, вы прослышали о первоначальном плане СВО и несостоявшемся уже согласованном Стамбульском договоре. В этом договоре "Крым наш", т.е. российский, Донбасс получал расширенную автономию. И всё! И больше ничего! Вот и думайте сами, решайте сами. Конечно промышленный Харьков пришёлся бы ко двору России. От заводов вероятно что то же осталось.
  6. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 19:21
    еще сильнее растянув оборону ВСУ.


    Наши по моему начинают менять тактику. Поднакопив резервы открывают новые ЛБС, тем самым растягивая ВСУ как презерватив. Презерватив если сильно растянуть - лопнет.
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 19:45
    Интересная рисуется картинка - зашли в Сумской обл. и в Харьковской. Теперь по логике - надо бы в Черниговской.
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 19:57
      Цитата: ТермиНахТер
      Теперь по логике - надо бы в Черниговской.


      Судя по наметившейся тенденции растягивать ВСУ, думаю в 2026 году это будет. Из Брянской области. Со стороны Белоруссии маловероятно. Сидящий на двух стульях Батька во второй раз на это вряд ли согласится.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 20:17
        А Батьку есть смысл упираться? Или ему забудется и простится пропуск войск в 22-м, если сейчас упрётся? Да и всё остальное тоже.
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 20:21
          Цитата: Тарелка
          А Батьку есть смысл упираться? Или ему забудется и простится пропуск войск в 22-м, если сейчас упрётся? Да и всё остальное тоже.


          В политике и не такое забывают. Но тут надо понимать, что Батька старой советской школы и договорившись с украми об отводе войск от границы, он разрыв договора маловероятно, что согласится. По логике, зачем ему лишняя головная боль.
  8. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 20:25
    Ого, сейчас смотрел Яндекс-карты. Днепр снова Днепропетровск, а Кропивницкому аж царское название Елисаветград вернули. С чего это у Яндекса такой патриотизм?