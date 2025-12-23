23 декабря - День дальней авиации ВКС России

Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации наносят сокрушительные массированные удары по стратегическим объектам на украинской территории. В этом задействованы самые разные силы и средства, в том числе и дальняя авиация.

Ее начали задействовать с самого начала СВО. К примеру, значительный вклад в уничтожение боевиков на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе внесли стратегические ракетоносцы Ту-22М3.




Сегодня военнослужащие дальней авиации ВКС России отмечают свой профессиональный праздник. Все они несут службу в 37-й воздушной армии Верховного главнокомандования стратегического назначения – 37 ВА ВГК (СН).

Эту праздничную дату, которая ежегодно приходится на 23 декабря, отмечают относительно недавно – с 1999 года. Именно тогда был издан соответствующий приказ командующего Военно-воздушными силами РФ.

Для стратегической авиации России дата 23 декабря имеет особое значение. Именно тогда в 1913 году состоялся первый полет знаменитого русского четырехмоторного тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец», созданного прославленным авиастроителем Игорем Сикорским. Можно сказать, что это был первый российский «стратег», причем он стал первым тяжелым бомбардировщиком не только в России, но и в мире. А ровно через год, 23 декабря 1914 года, уже сформировали первую эскадрилью таких «Муромцев».

В наше время экипажи самолетов дальней авиации поддерживают боеготовность и выполняют различные боевые задачи, включая ядерное сдерживание. Сегодня они принимают поздравления с профессиональным праздником от руководства страны, командования, сослуживцев, от родных и близких. К ним присоединяется и редакция «Военного обозрения».

С праздником вас, уважаемые Дальники! Пусть количество ваших взлетов всегда равняется количеству посадок!

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 03:43
    ❝ День дальней авиации ВКС России ❞ —

    — С Праздником, лётчики, техники и все причастные, ветераны и действующие, особо кто на боевом дежурстве! ...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 05:26
      С профессиональным праздником дальники! Чистого неба вам и вашим семьям!
      Выполняя свой долг по защите Отечества, не забывайте, что вас ждут дома!
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 03:47
    Ну чтоб количество взлетов,ровнялось количеству посадок!
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 04:12
    Праздник на боевом курсе.

    В воздухе сейчас 2 Ту-160 и 5 Ту-95мс ВКС России.
  4. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 06:48
    С праздником тех, кто находится недалеко от р. Дианка!
  5. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 08:17
    А 18 декабря 1981 года в СССР состоялся первый полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. «Белый Лебедь» ... Единственный за 25 лет построенный с нуля бомбардировщик Ту-160М2 назван в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Бабай всея Руси сохранил Казанский авиазавод в 90 х и не допустил утилизацию заделов. Под разрушение попали и бюро в Москве, и туполевские предприятия в Ульяновске и Самаре. Шаймиев вопреки всему спас целый кусок промышленности. Сейчас строится 9 серия. Опытный 9-01 «Валентина Терешкова» из задела, 9-02 "Минтимер Шаймиев" первый серийный с нуля.