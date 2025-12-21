Аналитики не исключают столкновений с Россией из-за попыток досмотра танкеров
Россия не собирается отказываться от использования так называемого «теневого флота», кроме того, активно вводит более «агрессивный» контроль за судами, в том числе используя вооруженную охрану. Все это может привести к конфронтации и даже военным столкновениям, пишет британская The Guardian.
Европейские страны хотят задавить Россию санкциями, в том числе и на энергоносители. Однако Москва научилась их прекрасно обходить. Попытки задержать перевозящие российскую нефть танкеры предпринимаются, но ни к чему хорошему это не приведет. Российские власти прямо показывают, что готовы использовать военные средства для защиты своих судов. А это может привести к конфронтации. И несмотря на жесткую риторику, вступать в конфликт с Россией многие страны Запада не хотят.
Как заявил один из западных аналитиков, пожелавший остаться неизвестным, одно дело остановить танкер, везущий венесуэльскую нефть, а совсем другое — с российской. Слишком разные весовые категории у стран.
Между тем шведы попытались задержать российское судно Adler, потерявшее ход где-то в районе шведского побережья. В Стокгольме заявили, что оно якобы перевозит оружие, но, естественно, ничего не нашли. Просто им нужен был повод, чтобы досмотреть сухогруз, находящийся под санкциями. Теперь бодро отчитаются в Брюсселе о проделанной работе.
