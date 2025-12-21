Аналитики не исключают столкновений с Россией из-за попыток досмотра танкеров

Россия не собирается отказываться от использования так называемого «теневого флота», кроме того, активно вводит более «агрессивный» контроль за судами, в том числе используя вооруженную охрану. Все это может привести к конфронтации и даже военным столкновениям, пишет британская The Guardian.

Европейские страны хотят задавить Россию санкциями, в том числе и на энергоносители. Однако Москва научилась их прекрасно обходить. Попытки задержать перевозящие российскую нефть танкеры предпринимаются, но ни к чему хорошему это не приведет. Российские власти прямо показывают, что готовы использовать военные средства для защиты своих судов. А это может привести к конфронтации. И несмотря на жесткую риторику, вступать в конфликт с Россией многие страны Запада не хотят.



Как заявил один из западных аналитиков, пожелавший остаться неизвестным, одно дело остановить танкер, везущий венесуэльскую нефть, а совсем другое — с российской. Слишком разные весовые категории у стран.

Одно дело, когда США поднимаются на борт танкера, находящегося под санкциями и не имеющего порта приписки, у берегов Венесуэлы, потому что что будет делать Венесуэла? Совсем другое дело, когда европейцы думают о России. Это рискует повысить ставки в игре, которая превратилась в игру на выживание.


Между тем шведы попытались задержать российское судно Adler, потерявшее ход где-то в районе шведского побережья. В Стокгольме заявили, что оно якобы перевозит оружие, но, естественно, ничего не нашли. Просто им нужен был повод, чтобы досмотреть сухогруз, находящийся под санкциями. Теперь бодро отчитаются в Брюсселе о проделанной работе.
  1. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 19:30
    Просто им нужен был повод, чтобы досмотреть сухогруз, находящийся под санкциями. Теперь бодро отчитаются в Брюсселе о проделанной работе.


    Они думали, что там оружие, а оказалось вазелин. Русские сказали, што шведы на свою команду могут взят тонну бесплатно, мол без вазелина в шведских ВМС ни как не обойтись. laughing
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 21:19
      Суда теперь выходят в море под охраной ЧВК. На мой взгляд, если хотя бы пару раз желающих подняться на борт постреляют, пиратство закончится!
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 21:22
        Цитата: Михаил-Иванов
        Суда теперь выходят в море под охраной ЧВК. На мой взгляд, если хотя бы пару раз желающих подняться на борт постреляют, пиратство закончится!


        Пострелять то не постреляют, но желающих досмотреть резко поубавится, да и те кто поднимутся для досмотра будут предельно аккуратны.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 19:31
    шведы попытались задержать российское судно Adler
    им нужен был повод, чтобы досмотреть сухогруз, находящийся под санкциями. Теперь бодро отчитаются в Брюсселе о проделанной работе.

    Не совсем понятно.
    Задержали или нет?
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +2
      Сегодня, 19:37
      Цитата: ваш вср 66-67
      Задержали или нет?

      Шведские представители поднялись на борт судна после того, как оно в ночь на 21 декабря встало на якорь в территориальных водах Швеции у города Хёганес. SVT сообщает, что незадолго до этого у контейнеровоза заглох двигатель.
      По данным властей, судно не подало обязательную таможенную декларацию, пояснил Хёглунд. Проверка судна продолжается.
      Expressen и SVT утверждают, что контейнеровоз принадлежит компании M Leasing LLC, находящейся под санкциями США и ЕС.
      Корабль отплыл из Санкт-Петербурга, сейчас он стоит на якоре в проливе Категатт.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 19:42
      Цитата: ваш вср 66-67
      Задержали или нет?

      Судно досмотрено, что не очень хорошо, и стоит на якоре в международных водах, что не запрещено. Как только ход судна будет восстановлен или подойдет буксир, то сухогруз пойдет в порт.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 20:48
        Цитата: михаилл
        стоит на якоре в международных водах

        Точно в международных водах?
        Власти Швеции задержали российское грузовое судно "Адлер", которое было вынуждено бросить якорь в шведских территориальных водах из-за проблем с двигателем. Об этом сообщается в заявлении местной таможенной службы.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          -1
          Сегодня, 21:01
          Цитата: Монтесума
          Точно в международных водах?

          Первые сообщения были о международных.
          Хотя про Датские проливы законов Монтре не придумали и там прибрежные страны могут творить, что угодно.
          1. Удав КАА Звание
            Удав КАА
            +1
            Сегодня, 21:11
            Цитата: михаилл
            про Датские проливы законов Монтре не придумали и там прибрежные страны могут творить, что угодно.

            Не совсем так. Есть Копенгагенский трактат 1857 года, который установил свободу судоходства через проливы для всех государств-участников, включая отмену пошлин и запрет на задержание судов при транзитном проходе. Право свободного прохода через проливы в тервододах государств также закреплено и в современных Международных документах, в частности о свободе судоходства.
            1. михаилл Звание
              михаилл
              0
              Сегодня, 21:18
              Цитата: Удав КАА
              Право свободного прохода через проливы в тервододах государств также закреплено и в современных Международных документах, в частности о свободе судоходства.

              Кстати да, почему на терпящее бедствие судно первым делом прислали таможенников, а не спасателей?
    3. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      0
      Сегодня, 19:49
      Досмотреть и задержать - разные вещи, но факт, в стекольне потеряли нюх, позабыли как под Полтавой в 1709 г. их швецию раком поставили.
      1. котик-русич Звание
        котик-русич
        +1
        Сегодня, 20:17
        Цитата: Гюнтер
        позабыли как под Полтавой в 1709 г. их швецию раком поставили.
        Очень хорошее сравнение с "Северной войной 1700-1721г"...
        Шведы воевали на землях своих противников, и огребли от России, где-то у д. Лесная и под г. Полтава, а когда фронт приблизился к самой "материнской Швеции" со стороны Норвегии (норвежский фронт на котором погиб Карл 12 при осаде Фредерикстауна) в 1718г и со стороны занятой русскими войсками Финляндии к 1714г, то Швеция заключила сепаратный мир с Ганновером и Пруссией Стокгольмский мир 1719г и с Данией Фредериксборгский мир 1720г, а затем уже заключила мир с Российской Империей Ништадский мир 1721г... по которому Россия вернула Финляндию назад Швеции, забрав только Прибалтику.
        hi
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +2
          Сегодня, 20:23
          Не владея конкретной информацией нет смысла гадать на кофейной гуще и делать глобальные выводы.
  3. SSR Звание
    SSR
    +1
    Сегодня, 19:40
    Пиратство надо наказывать.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 19:51
      Цитата: SSR
      Пиратство надо наказывать.

      Пираты- это негры на надувных лодках.
      А тут другое- благородные корсары.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 20:16
        Когда на рее - там уже не разберешь. А где теперь реи
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 20:19
      ну пиратством это назвать нельзя, захвата не было, судно в терводах швеции, был досмотр законом это дозволено
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 20:36
        да хоть сотню минусов, факт остается фактом, был ДОСМОТР судна в шведских водах,
        причина ясна, неприятно, но это в рамках международных норм, кстати весной этого года корабль пограничной службы РФ "Аметист" задержал для досмотра и проверки эстонский нефтеналивной танкер "GREEN ADMIRE", который вышел из порта Силламяэ и направлялся в Роттердам
  4. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 20:01
    ждем продолжения истории............
  5. Ехим Звание
    Ехим
    +1
    Сегодня, 20:37
    На судах что мешает расположить пяток сотрудников вооруженных ПЗРК? Абардажная группа на вертолетах не посмеет! Или я не прав?
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 20:55
      На судах что мешает расположить пяток сотрудников вооруженных ПЗРК? Абардажная группа на вертолетах не посмеет! Или я не прав?

      Теоретически ничего не мешает. Только это будет "черная метка" для судна и судовладельца. Судно не пустят ни в один порт в случае нужды, с судовладельцем ни одна страховая компания не захочет иметь никаких дел
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:49
    Однако Москва научилась их прекрасно обходить.
    . Прям там одна Москва участвует, заинтересована...
    Если что то происходит, значит это кому то нужно, а другой этому мешать не желает...
  7. medium roast Звание
    medium roast
    0
    Сегодня, 20:51
    stupid show - act one.. by feb the lust 2 bust will end N a shoot-out.. the commanders on the line will not let a nato nazi pisso the sacred decks