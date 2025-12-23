Пять признаков подготовки Европы к войне с Россией
Война 2029 года
Расчеты европейцев относительно ближайшего будущего просто беспощадны. Разведки НАТО, Германии, Великобритании и Дании в один голос заявляют о готовности России нанести «решающее поражение» Европе уже в 2028–2029 годах. Мотивация Кремля совсем непонятна. Если предположить, что к тому времени Украина падет, то она будет забирать огромное количество ресурсов у России. На восстановление нормальной жизни населения, на подъем промышленности и сельского хозяйства, на обеспечение безопасности. Мало ли забот будет у России на новых территориях?
Если спецоперация на Украине к обозначенному европейскими лидерами сроку не завершится, идея новой войны вообще выглядит абсурдно. Нет никаких рациональных оснований для нападения России на европейцев. Новые территории? Нам бы со своими разобраться. Принуждение к выполнению неких требований? Все требования, которые декларируются Кремлем, решаются на уровне дипломатических ведомств. Другой вопрос, что столицы Европы не спешат к ним прислушиваться. Одно следствие такого равнодушия они уже получили – на Украине полыхает российская спецоперация.
В слепой уверенности Мерца, Макрона, Рутте и прочих есть немало лести. Европа с 2022 года пытается всеми силами подорвать экономику России (при этом закупая у неё нефть и газ), а сейчас всерьез готовится воевать. Совсем не сходятся прогнозы с реальностью. Пытались ослабить, но сосед на востоке настолько «выдохся», что готов нести Европу по самую Португалию. Так, по крайней мере, считают в Брюсселе. Этот пример очень точно иллюстрирует предсказательные способности бонз современной Европы.
Не обращать внимания на западную возню нельзя. Прикрываясь мифической угрозой с востока, европейцы вполне открыто готовятся к войне. Декларируют её оборонительной (дескать, будем отражать «агрессию» России), но что такое оборонительная стратегия? Наращивание производства танков – это для защиты? Или для обороны расширяют европейский топливопровод, построенный еще во времена холодной войны?
Можно выделить пять четких признаков подготовки Европы к масштабному конфликту, который они сами и спровоцируют.
Резкий рост оборонных расходов. На июньском саммите НАТО в Гааге союзники взяли на себя обязательство довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году: не менее 3,5% на основные оборонные нужды (ключевые цели НАТО) и 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность. Особое место досталось Испании, которая оказалась самой благоразумной и отказалась участвовать в авантюре. Думается, в будущем испанцам это зачтётся.
В 2025 году все страны НАТО достигли или превысили порог в 2% ВВП, который отряжается на оборону. Для сравнения, в относительно спокойном 2014 году только две страны отвечали этому требованию. Сейчас же коллективные расходы европейских членов альянса и Канады составили около 607 млрд долларов.
Европейский союз в 2024 году инвестировал в оборону 343 млрд евро (рост на 19% по сравнению с предыдущим годом), а прогноз на 2025 год — 381 млрд, что соответствует примерно 2,1% ВВП.
Лидерами по доле расходов остаются:
- Польша — около 4,7% ВВП в 2025 году,
- Эстония и Латвия — примерно 3,3%,
- Германия — 2,1–2,12%.
Такие темпы роста являются беспрецедентными в мирное время и не могут трактоваться иначе, как подготовка к войне. Слабым утешением можно считать попытки некоторых объяснить рост расходов отдаляющимися Соединенными Штатами. Американских военных все меньше в Европе, а с ними уходят деньги и вооружения. Это некорректный аргумент. Обязательства НАТО вступать в войну при нападении на любого её члена никто не отменял. США вне зависимости от наличия или отсутствия сил в Европе должны будут вступить в войну, если таковая случится, например, между Эстонией и Россией. Но в качестве маскировки подготовки к войне аргументы типа «американцы сбежали, и мы теперь одни» будут еще долго актуальны на Западе.
Возрождение обязательной военной службы. Личный состав стал главным активом в современной войне. Иллюзии относительно «вкалывающих роботов» давно отброшены, и милитаризация теперь напрямую ассоциируется с численным наращиванием армий. Мобилизационный потенциал первичен. Именно поэтому в Европе скоро почти все откажутся от профессиональных армий.
Несколько фактов для размышления. В Дании с июля 2025 года призыв распространяется теперь и на женщин, а срок службы увеличен с 4 до 11 месяцев. Цель — довести ежегодный набор до 7500 человек к 2033 году. После отмены в 2008 году обязательный призыв возвращается с января 2026 года в Хорватию. Обязателен для мужчин 19–29 лет, женщины могут служить добровольно. Планируется ежегодно призывать до 4000 человек. Со стороны выглядит угрожающе, если не знать, сколько предстоит служить новобранцам — всего пару месяцев. Это самый короткий срок среди всех стран НАТО.
Во Франции возрождают обязательный призыв. Макрон вещает: «Если французы хотят защитить себя, мы должны показать, что мы не слабы перед лицом той силы, которая представляет для нас наибольшую угрозу». Сейчас пока в силе конструкт Service national universel (SNU), представляющий собой добровольный призыв 18-19-летних на целый месяц в армию. Назвать это полноценной службой нельзя – молодые люди занимаются «укреплением сплочения нации» и большую часть времени занимаются теорией и сугубо гражданскими дисциплинами. Хотя носят форму, сдают телефоны начальству и живут вдали от дома. В 2026 году французские власти грозят сделать это обязательным. Зная любовь французов к протестам, сложно поверить, что Макрону это сойдет с рук. Как и немецкому руководству.
В ФРГ с 2026 года вводится добровольная служба продолжительностью 6–11 месяцев с привлекательными условиями. Платить обещают до 2600 евро в месяц. Если добровольцев будет недостаточно, возможен переход к частичному обязательному призыву. Примерно такая же программа стартовала в Бельгии и Нидерландах. Горячее всего в Польше. Здесь и наращивание армии до 300 тысяч с нынешних двух сотен, и оплачиваемая добровольная служба (не путать с профессиональными военными), и планируемая обязательная военная подготовка всех взрослых мужчин. Медленно, но верно Европа готовит себе живую силу для будущей войны. Кого-то загонят насильно, а кто-то пойдет за немалые деньги.
Разработка планов логистики и мобилизации, включая «военный Шенген». Типичным планом агрессии против России можно считать OPLAN DEU или операционный план Германии. Невозможно здесь не провести параллели с «Барбароссой». Немцы явно затосковали по гегемонии на континенте. OPLAN DEU состоит из 1200 страниц, точное его содержание скрывается, но некоторые его аспекты известны. Документ детально прописывает использование портов Северного и Балтийского морей, рек, железных дорог и автомагистралей для транспортировки войск, тяжёлой техники и снабжения. Германия превращается в основной транзитный коридор от Атлантики до границ с Польшей и странами Балтии.
План подчёркивает подход «всего общества к обороне» — координацию с полицией, больницами, транспортными компаниями и частным бизнесом. Например, концерн Rheinmetall уже участвует в строительстве временных лагерей: в ходе осенних учений 2025 года компания за 14 дней возвела полевой лагерь на 500 человек с жильём, душевыми, заправками, полевыми кухнями и защитой от беспилотников. В плане учитываются риски саботажа, кибератак, дронов и гибридных действий. План регулярно обновляется на основе учений, таких как Red Storm Bravo в Гамбурге в сентябре 2025 года, где выявились проблемы с инфраструктурой и координацией.
Из этой же оперы «военный Шенген», представленный Европейской комиссией. В его основе лежит беспрепятственная переброска войск на восток и вдоль воображаемой линии фронта с Россией. Сейчас выявлено около пяти сотен «узких мест» – это мосты, туннели, железные дороги, не выдерживающие тяжёлую технику. Планируется модернизация четырёх приоритетных коридоров: северный, восточный, центрально-южный и центрально-северный. На «военный Шенген» выделяется около 17,65 млрд евро в бюджете ЕС на 2028–2034 годы. Это в десять раз больше, чем тратили ранее на подобные вещи. Полная модернизация может потребовать циклопические 100 млрд евро.
Подготовка населения Европы к войне с Россией. Пропагандисты должны гореть в аду. Особенно если это военные чины и политики. Вот несколько заявлений первых лиц Европы относительно ближайшего будущего. В декабре 2025 года в речи в Берлине Марк Рутте сказал, что Россия может быть готова применить военную силу против стран НАТО уже через пять лет. «Мы — следующая цель России», — заявил он, призвав союзников срочно увеличить расходы на оборону и производство вооружений. Рутте отметил, что конфликт может достигнуть масштабов войн прошлого века, и Россия уже ведёт скрытые действия против западных обществ, включая саботаж и нарушения воздушного пространства.
Борис Писториус, министр обороны ФРГ, предупредил, что Россия может восстановить силы для атаки на страну НАТО к 2028–2029 годам, а возможно, и раньше. Он сослался на оценки разведки и военных экспертов, отметив, что некоторые историки считают прошедшее лето «последним мирным». Писториус призвал ускорить перевооружение Европы.
Датская разведка (DDIS) в 2025 году оценила, что при ослаблении НАТО Россия может начать крупномасштабную войну в Европе через пять лет. Британская MI6 в декабре 2025 года охарактеризовала Россию как «агрессивную, экспансионистскую и ревизионистскую» силу, ведущую действия ниже порога открытой войны, включая саботаж и дроны над аэропортами.
Подействует ли подобный бред на простых европейцев? Разумеется, подействует. Вспомним немецкого «классика» пропаганды: «Ложь, сказанная тысячу раз, автоматически становится правдой».
Масштабное расширение оборонной промышленности в рамках Readiness 2030. Деньги и живая сила – это хорошо. Но чем-то же европейцы намерены воевать с Россией. Тем более, что методы ведения боевых действий серьезно трансформировались, и спецоперация на Украине тому самый явный пример.
С марта 2025 года Европейский союз реализует амбициозную программу «Готовность 2030» (Readiness 2030), ранее известную как план перевооружения Европы. Деньги заложили немаленькие – до 800 млрд евро к концу десятилетия. Странно, что ориентируются на 2030 год, в то время как утверждают о «нападении» России уже в 2028 году. Впрочем, есть время всё подправить.
Откуда деньги? Основные источники финансирования включают национальные бюджеты, перераспределение существующих фондов ЕС, расширение кредитования Европейским инвестиционным банком и новый инструмент — «Действия по безопасности для Европы» (SAFE), предоставляющий до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов государствам-членам для совместных закупок и развития производства. Программа направлена на повышение возможностей в области противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотных системах, артиллерии, кибербезопасности, космических технологиях и стратегических средствах. Ключевая цель — создание единого европейского рынка вооружений с упрощёнными правилами, повышение совместных закупок (не менее 40% от общего объёма к 2027–2030 годам) и обеспечение устойчивости в затяжных конфликтах.
Европейская промышленность активно наращивает мощности, особенно по артиллерийским снарядам калибра 155 мм. По оценкам Европейской комиссии и экспертов, в 2025 году производство достигнет около 2 млн снарядов в год. А это шестикратный рост с 2022 года. Главным бенефициаром выступает Rheinmetall. У него строится новый завод в Унтерлюсе, а общий объем заказов только по снарядной теме достигает 65 млрд евро. Другие компании, такие как KNDS (Франция–Германия) и Nammo (Норвегия), также расширяют линии по порохам, взрывчатым веществам и снарядам.
Признаков подготовки к войне с Россией у Европы намного больше. Описанные выше относятся к самым вопиющим. Наши потенциальные враги начали апробировать (пока через украинцев) методы прямого воздействия на российскую транспортную инфраструктуру. Речь об атаках на танкеры с нефтью. Здесь нельзя не привести недавние слова Владимира Путина:
У Европы становится всё больше шансов начать её прямо сейчас, и, похоже, она этого хочет всё больше.
Информация