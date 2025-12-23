Пять признаков подготовки Европы к войне с Россией

988 12
Пять признаков подготовки Европы к войне с Россией


Война 2029 года


Расчеты европейцев относительно ближайшего будущего просто беспощадны. Разведки НАТО, Германии, Великобритании и Дании в один голос заявляют о готовности России нанести «решающее поражение» Европе уже в 2028–2029 годах. Мотивация Кремля совсем непонятна. Если предположить, что к тому времени Украина падет, то она будет забирать огромное количество ресурсов у России. На восстановление нормальной жизни населения, на подъем промышленности и сельского хозяйства, на обеспечение безопасности. Мало ли забот будет у России на новых территориях?



Если спецоперация на Украине к обозначенному европейскими лидерами сроку не завершится, идея новой войны вообще выглядит абсурдно. Нет никаких рациональных оснований для нападения России на европейцев. Новые территории? Нам бы со своими разобраться. Принуждение к выполнению неких требований? Все требования, которые декларируются Кремлем, решаются на уровне дипломатических ведомств. Другой вопрос, что столицы Европы не спешат к ним прислушиваться. Одно следствие такого равнодушия они уже получили – на Украине полыхает российская спецоперация.


В слепой уверенности Мерца, Макрона, Рутте и прочих есть немало лести. Европа с 2022 года пытается всеми силами подорвать экономику России (при этом закупая у неё нефть и газ), а сейчас всерьез готовится воевать. Совсем не сходятся прогнозы с реальностью. Пытались ослабить, но сосед на востоке настолько «выдохся», что готов нести Европу по самую Португалию. Так, по крайней мере, считают в Брюсселе. Этот пример очень точно иллюстрирует предсказательные способности бонз современной Европы.

Не обращать внимания на западную возню нельзя. Прикрываясь мифической угрозой с востока, европейцы вполне открыто готовятся к войне. Декларируют её оборонительной (дескать, будем отражать «агрессию» России), но что такое оборонительная стратегия? Наращивание производства танков – это для защиты? Или для обороны расширяют европейский топливопровод, построенный еще во времена холодной войны?

Можно выделить пять четких признаков подготовки Европы к масштабному конфликту, который они сами и спровоцируют.

Резкий рост оборонных расходов. На июньском саммите НАТО в Гааге союзники взяли на себя обязательство довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году: не менее 3,5% на основные оборонные нужды (ключевые цели НАТО) и 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность. Особое место досталось Испании, которая оказалась самой благоразумной и отказалась участвовать в авантюре. Думается, в будущем испанцам это зачтётся.

В 2025 году все страны НАТО достигли или превысили порог в 2% ВВП, который отряжается на оборону. Для сравнения, в относительно спокойном 2014 году только две страны отвечали этому требованию. Сейчас же коллективные расходы европейских членов альянса и Канады составили около 607 млрд долларов.

Европейский союз в 2024 году инвестировал в оборону 343 млрд евро (рост на 19% по сравнению с предыдущим годом), а прогноз на 2025 год — 381 млрд, что соответствует примерно 2,1% ВВП.

Лидерами по доле расходов остаются:
- Польша — около 4,7% ВВП в 2025 году,
- Эстония и Латвия — примерно 3,3%,
- Германия — 2,1–2,12%.


Такие темпы роста являются беспрецедентными в мирное время и не могут трактоваться иначе, как подготовка к войне. Слабым утешением можно считать попытки некоторых объяснить рост расходов отдаляющимися Соединенными Штатами. Американских военных все меньше в Европе, а с ними уходят деньги и вооружения. Это некорректный аргумент. Обязательства НАТО вступать в войну при нападении на любого её члена никто не отменял. США вне зависимости от наличия или отсутствия сил в Европе должны будут вступить в войну, если таковая случится, например, между Эстонией и Россией. Но в качестве маскировки подготовки к войне аргументы типа «американцы сбежали, и мы теперь одни» будут еще долго актуальны на Западе.

Возрождение обязательной военной службы. Личный состав стал главным активом в современной войне. Иллюзии относительно «вкалывающих роботов» давно отброшены, и милитаризация теперь напрямую ассоциируется с численным наращиванием армий. Мобилизационный потенциал первичен. Именно поэтому в Европе скоро почти все откажутся от профессиональных армий.

Несколько фактов для размышления. В Дании с июля 2025 года призыв распространяется теперь и на женщин, а срок службы увеличен с 4 до 11 месяцев. Цель — довести ежегодный набор до 7500 человек к 2033 году. После отмены в 2008 году обязательный призыв возвращается с января 2026 года в Хорватию. Обязателен для мужчин 19–29 лет, женщины могут служить добровольно. Планируется ежегодно призывать до 4000 человек. Со стороны выглядит угрожающе, если не знать, сколько предстоит служить новобранцам — всего пару месяцев. Это самый короткий срок среди всех стран НАТО.

Во Франции возрождают обязательный призыв. Макрон вещает: «Если французы хотят защитить себя, мы должны показать, что мы не слабы перед лицом той силы, которая представляет для нас наибольшую угрозу». Сейчас пока в силе конструкт Service national universel (SNU), представляющий собой добровольный призыв 18-19-летних на целый месяц в армию. Назвать это полноценной службой нельзя – молодые люди занимаются «укреплением сплочения нации» и большую часть времени занимаются теорией и сугубо гражданскими дисциплинами. Хотя носят форму, сдают телефоны начальству и живут вдали от дома. В 2026 году французские власти грозят сделать это обязательным. Зная любовь французов к протестам, сложно поверить, что Макрону это сойдет с рук. Как и немецкому руководству.

В ФРГ с 2026 года вводится добровольная служба продолжительностью 6–11 месяцев с привлекательными условиями. Платить обещают до 2600 евро в месяц. Если добровольцев будет недостаточно, возможен переход к частичному обязательному призыву. Примерно такая же программа стартовала в Бельгии и Нидерландах. Горячее всего в Польше. Здесь и наращивание армии до 300 тысяч с нынешних двух сотен, и оплачиваемая добровольная служба (не путать с профессиональными военными), и планируемая обязательная военная подготовка всех взрослых мужчин. Медленно, но верно Европа готовит себе живую силу для будущей войны. Кого-то загонят насильно, а кто-то пойдет за немалые деньги.


Разработка планов логистики и мобилизации, включая «военный Шенген». Типичным планом агрессии против России можно считать OPLAN DEU или операционный план Германии. Невозможно здесь не провести параллели с «Барбароссой». Немцы явно затосковали по гегемонии на континенте. OPLAN DEU состоит из 1200 страниц, точное его содержание скрывается, но некоторые его аспекты известны. Документ детально прописывает использование портов Северного и Балтийского морей, рек, железных дорог и автомагистралей для транспортировки войск, тяжёлой техники и снабжения. Германия превращается в основной транзитный коридор от Атлантики до границ с Польшей и странами Балтии.

План подчёркивает подход «всего общества к обороне» — координацию с полицией, больницами, транспортными компаниями и частным бизнесом. Например, концерн Rheinmetall уже участвует в строительстве временных лагерей: в ходе осенних учений 2025 года компания за 14 дней возвела полевой лагерь на 500 человек с жильём, душевыми, заправками, полевыми кухнями и защитой от беспилотников. В плане учитываются риски саботажа, кибератак, дронов и гибридных действий. План регулярно обновляется на основе учений, таких как Red Storm Bravo в Гамбурге в сентябре 2025 года, где выявились проблемы с инфраструктурой и координацией.

Из этой же оперы «военный Шенген», представленный Европейской комиссией. В его основе лежит беспрепятственная переброска войск на восток и вдоль воображаемой линии фронта с Россией. Сейчас выявлено около пяти сотен «узких мест» – это мосты, туннели, железные дороги, не выдерживающие тяжёлую технику. Планируется модернизация четырёх приоритетных коридоров: северный, восточный, центрально-южный и центрально-северный. На «военный Шенген» выделяется около 17,65 млрд евро в бюджете ЕС на 2028–2034 годы. Это в десять раз больше, чем тратили ранее на подобные вещи. Полная модернизация может потребовать циклопические 100 млрд евро.

Подготовка населения Европы к войне с Россией. Пропагандисты должны гореть в аду. Особенно если это военные чины и политики. Вот несколько заявлений первых лиц Европы относительно ближайшего будущего. В декабре 2025 года в речи в Берлине Марк Рутте сказал, что Россия может быть готова применить военную силу против стран НАТО уже через пять лет. «Мы — следующая цель России», — заявил он, призвав союзников срочно увеличить расходы на оборону и производство вооружений. Рутте отметил, что конфликт может достигнуть масштабов войн прошлого века, и Россия уже ведёт скрытые действия против западных обществ, включая саботаж и нарушения воздушного пространства.

Борис Писториус, министр обороны ФРГ, предупредил, что Россия может восстановить силы для атаки на страну НАТО к 2028–2029 годам, а возможно, и раньше. Он сослался на оценки разведки и военных экспертов, отметив, что некоторые историки считают прошедшее лето «последним мирным». Писториус призвал ускорить перевооружение Европы.

Датская разведка (DDIS) в 2025 году оценила, что при ослаблении НАТО Россия может начать крупномасштабную войну в Европе через пять лет. Британская MI6 в декабре 2025 года охарактеризовала Россию как «агрессивную, экспансионистскую и ревизионистскую» силу, ведущую действия ниже порога открытой войны, включая саботаж и дроны над аэропортами.

Подействует ли подобный бред на простых европейцев? Разумеется, подействует. Вспомним немецкого «классика» пропаганды: «Ложь, сказанная тысячу раз, автоматически становится правдой».


Масштабное расширение оборонной промышленности в рамках Readiness 2030. Деньги и живая сила – это хорошо. Но чем-то же европейцы намерены воевать с Россией. Тем более, что методы ведения боевых действий серьезно трансформировались, и спецоперация на Украине тому самый явный пример.

С марта 2025 года Европейский союз реализует амбициозную программу «Готовность 2030» (Readiness 2030), ранее известную как план перевооружения Европы. Деньги заложили немаленькие – до 800 млрд евро к концу десятилетия. Странно, что ориентируются на 2030 год, в то время как утверждают о «нападении» России уже в 2028 году. Впрочем, есть время всё подправить.

Откуда деньги? Основные источники финансирования включают национальные бюджеты, перераспределение существующих фондов ЕС, расширение кредитования Европейским инвестиционным банком и новый инструмент — «Действия по безопасности для Европы» (SAFE), предоставляющий до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов государствам-членам для совместных закупок и развития производства. Программа направлена на повышение возможностей в области противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотных системах, артиллерии, кибербезопасности, космических технологиях и стратегических средствах. Ключевая цель — создание единого европейского рынка вооружений с упрощёнными правилами, повышение совместных закупок (не менее 40% от общего объёма к 2027–2030 годам) и обеспечение устойчивости в затяжных конфликтах.

Европейская промышленность активно наращивает мощности, особенно по артиллерийским снарядам калибра 155 мм. По оценкам Европейской комиссии и экспертов, в 2025 году производство достигнет около 2 млн снарядов в год. А это шестикратный рост с 2022 года. Главным бенефициаром выступает Rheinmetall. У него строится новый завод в Унтерлюсе, а общий объем заказов только по снарядной теме достигает 65 млрд евро. Другие компании, такие как KNDS (Франция–Германия) и Nammo (Норвегия), также расширяют линии по порохам, взрывчатым веществам и снарядам.

Признаков подготовки к войне с Россией у Европы намного больше. Описанные выше относятся к самым вопиющим. Наши потенциальные враги начали апробировать (пока через украинцев) методы прямого воздействия на российскую транспортную инфраструктуру. Речь об атаках на танкеры с нефтью. Здесь нельзя не привести недавние слова Владимира Путина:

Мы не собираемся воевать с Европой; я говорил это уже сто раз. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас.

У Европы становится всё больше шансов начать её прямо сейчас, и, похоже, она этого хочет всё больше.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    -1
    Сегодня, 04:15
    Буду просить у Деда Мороза, чтоб они наконец от Нас отстали и самоубились по-тихому…
    Вот совершенно не могу понять, насколько нужно деградировать, для того чтоб готовиться и желать войны с Россией??? У них там чувство самосохранения напрочь что ли отсутствует? Как объяснить Гейропе, что обычной войны по стандартам Второй Мировой НЕ БУДЕТ… Европа просто сгорит от ядерки fool И… всему остальному миру будет глубоко наплевать на этот факт, а кто-то будет даже рад.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -3
      Сегодня, 04:35
      Прикрываясь мифической угрозой с востока, европейцы вполне открыто готовятся к войне.
      У них идет майдания головного мозга, заразились от украины wassat
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 06:04
      hi По данному вопросу нужно вспомнить времена 100-летней давности, когда наглосаксы также разогревали гейропу на "Дранг нах Остен" по Гитлеру.
      Расчёт элиты ЕС ставят на 2028-2030 гг., когда сменится власть в Фашингтоне.
      Янкесам и мелко бритам веры нет от слова совсем, а при всей иллюзии переговоров о мире Фашингтон намерен разместить в 2026 г. в гейропе гиперзвуковые ракеты, которые по их мнению сократят время на ответно-встречный удар по новой доктрине РФ.
      К тому же нанести России стратегическое поражение по итогам сходки НАТО не надо в июне 2023 г. никто не отменял.
      А пока идеологи фрицев ёрничают на ТВ, призывая-Когда русские к нам придут, наконец, в 2029 году, как обещают, вы им расскажите о наших правилах. По пятницам въезд в центр города только не электрических танках. По средам радужный флаг обязательный. Понедельник - день экономии освещения, чтобы накопить 44 млрд евро на поддержку Украины.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 07:04
      Алексей,замечу-этот психоз с обеих сторон.Почитаешь,тут некоторых про Британию и прочее..Так же и там,есть кто мира желает,и те-действительно недоумки,кто желает нам смерти.И виновато в этом -политика.
    4. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 08:10
      Сначала Дед Мороз, должен жтелей России, хорошо проморозить. чтоб мозги от пропаганды на место встали.
  2. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 05:19
    Даже имея совершенное ядерное оружие,нельзя уступать в малом.Уступишь в малом,останется воевать только ядерным оружием.
  3. Добрый Звание
    Добрый
    -1
    Сегодня, 06:06
    Я вот чего не понимаю. Мы европейцев всегда побеждаем, а они после войн, живут лучше чем победители.
    1. JcVai Звание
      JcVai
      0
      Сегодня, 08:00
      А вы сравните «колониальную» политику славян и англосаксов: одни строят дороги, школы, производства и тп в ущерб себе, другие реализуют только минимально необходимое для ускоренного выкачивания ресурсов и строго в рамках обязательной прибыли.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 08:07
      Обычная перестроечная сказка.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 08:10
      Ну,не всегда так получалось-побеждать.Когда государство слабело,то и проигрывали.В начале XVII века,Первая Мировая..Про качество и уровень...Они более рациональны и циничны,в отличие от широкой русской души.И нам следует быть циничными в нынешних отношениях,к примеру со странами Средней Азии
  4. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +2
    Сегодня, 06:11
    Подобный бред подействует и на умы простых россиян, а не только европейцев, да и любой другой народ... Знать дела совсем не очень, раз коварный враг со всех сторон и надо сплотиться и потуже затянуть... Подобные темы с недавних пор замелькали на многих интернет-ресурсах. Совпадение...?
  5. Игоряша Звание
    Игоряша
    +2
    Сегодня, 07:19
    По идее автора немцы должны были построить фанерный макет брестской крепости и каждый год устраивать потешные штурмы!?