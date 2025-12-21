Китай может выйти на тотальное превосходство над США по производству бронестали

1 372 12
Китай может выйти на тотальное превосходство над США по производству бронестали

Обозначился существенный рост производства броневой стали в Китайской Народной Республике. Китайские источники сообщают о том, что темпы производства стали для бронированной техники в КНР выросли примерно на 30 процентов. И это является следствием решения технологической проблемы, которая преследовала профильное китайское производство долгие годы.

Основную роль в значительном увеличении темпов роста производства бронестали в КНР стали прямые инвестиции в отрасль, а также модернизация технологий.



Сообщается о том, что китайский поставщик стали для военной отрасли Inner Mongolia First Machinery Group, решил задачу по производству не только для танков и БМП, но и для кораблей военно-морских сил НОАК.

Пресса Гонконга решила сравнить происходящее в производстве броневой стали в Китае и США. Оказалось, что в Штатах темпы производства падают. Так, американский производитель спецстали для военных нужд Cleveland-Cliffs, который десятилетиями выступал в качестве ведущего предприятия по производству бронелистов и пластин, объявил о закрытии своего завода в городке Коншохокен (штат Пенсильвания).

Теперь, как считают эксперты, Китай может выйти на «тотальное превосходство» над США по производству броневой стали, что нанесёт удар и по экспортным возможностям США.

По предварительным данным, 1 тонна бронестали, произведённой в Китае, почти на четверть дешевле произведённой в США.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 20:28
    Не буду удивлен, если узнаю, что США покупает бронесталь у китайцев, там где дешевле.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 20:32
      kromer hi ,а чему удивляться недавно один патриот США поднял(ну пытался) бучу за то что солдаты США мол в китайских ботах джигают,тут также будет.
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 20:48
        Цитата: Ропот 55
        тут также будет.


        Да кроется во мне подозрения, что уже.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 20:46
      Цитата: kromer
      Не буду удивлен, если узнаю, что США покупает бронесталь у китайцев, там где дешевле.

      Есть бородатый анекдот про американскую ракету, которая пробивает любой танк, и китайский танк, который стоит в десятеро меньше, чем американская ракета. Вопрос в том, кто победит.
      1. blackbeard Звание
        blackbeard
        0
        Сегодня, 21:02
        да и китайцев сильно большие американцев, могут даже не считаясь потерь воевать
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +1
          Сегодня, 21:09
          Цитата: blackbeard
          да и китайцев сильно большие американцев, могут даже не считаясь потерь воевать

          Одну великую страну именно потери в войнах привели к гибели. Когда погибают патриоты, а в тылу размножаются оппортунисты....
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 20:29
    Вопрос вопросов ,а качество той стали и этой??? Как там у юмориста времён СССР есть какчество и коликчество.
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 20:42
    Пресса Гонконга решила сравнить происходящее в производстве броневой стали в Китае и США. Оказалось, что в Штатах темпы производства падают.

    Извините, не удержался перефразировать нетленное:
    -Гремя огнём, сверкая блеском стали,
    Пойдут машины в яростный поход,
    Когда нас в бой пошлёт товарищ Мао,
    И Си Цзиньпин в атаку поведёт.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 20:45
      михаилл hi ,ага ,у них скорее Гимн торгаша будет,бабки у них давно на первом месте.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Сегодня, 20:47
        Цитата: Ропот 55
        михаилл hi ,ага ,у них скорее Гимн торгаша будет,бабки у них давно на первом месте.

        Поэтому и извиняюсь.
  4. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 21:18
    Amerika ví, které zbraně budou rozhodovat války, navíc tyto zbraně nejsou levné. Vždyť těžké zbraně už nejsou moc vidět v žádné armádě na Ukrajině.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 21:18
      Америка знает, какое оружие будет решать исход войны, и это оружие стоит недешево. Тяжелое вооружение больше не используется ни одной армией на Украине.