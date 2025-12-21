В Одессе жалуются на российские «Герани» и украинскую ПВО
Российские «Герани» могут спокойно наносить удары по объектам в Одесской области, потому что украинская ПВО здесь просто не работает. Ракет для зенитных комплексов нет, а мобильные группы не оснащены и не имеют нормальной подготовки. Об этом заявил украинский волонтер.
Россия наносит удары по стратегическим мостам, перерезая логистику ВСУ, а прикрыть их нечем. Нет, мобильные группы ПВО работают, но не имеют соответствующей подготовки и нормального вооружения. По словам волонтера, им приходится стрелять на звук пролетающих беспилотников, поскольку нет нормальных приборов прицеливания. В общем, всё плохо.
Большинство мобильных групп ПВО вообще не относится к ВСУ, они набраны из состава МВД, Нацгвардии, пограничной службы. Специальную подготовку не проходили, поэтому отражают атаки «как могут». А российские «Герани» трудно сбить, они постоянно совершенствуются. Так что Одесскую область скоро окончательно разделят на две части, отрезав от Дуная. Попытки навести понтонные мосты предпринимаются, но по ним также активно работают российские беспилотники и ракеты.
