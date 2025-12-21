В Одессе жалуются на российские «Герани» и украинскую ПВО

В Одессе жалуются на российские «Герани» и украинскую ПВО

Российские «Герани» могут спокойно наносить удары по объектам в Одесской области, потому что украинская ПВО здесь просто не работает. Ракет для зенитных комплексов нет, а мобильные группы не оснащены и не имеют нормальной подготовки. Об этом заявил украинский волонтер.

Россия наносит удары по стратегическим мостам, перерезая логистику ВСУ, а прикрыть их нечем. Нет, мобильные группы ПВО работают, но не имеют соответствующей подготовки и нормального вооружения. По словам волонтера, им приходится стрелять на звук пролетающих беспилотников, поскольку нет нормальных приборов прицеливания. В общем, всё плохо.



Без прицелов они ничего не видят. Стреляют туда. На звук. Акустически.


Большинство мобильных групп ПВО вообще не относится к ВСУ, они набраны из состава МВД, Нацгвардии, пограничной службы. Специальную подготовку не проходили, поэтому отражают атаки «как могут». А российские «Герани» трудно сбить, они постоянно совершенствуются. Так что Одесскую область скоро окончательно разделят на две части, отрезав от Дуная. Попытки навести понтонные мосты предпринимаются, но по ним также активно работают российские беспилотники и ракеты.

За три года можно было построить три моста. Но это никому не было нужно, как и усиление конструкции действующего моста, который сейчас атакуют.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 20:36
    Вот когда мосты "лягут" тогда пусть и скулят,добивать надо эти мосты и понтоны которые будут наводить гробить,бросить на время другие регионы и долбить Одессу на постой.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +8
      Сегодня, 20:49
      За 3 года могли бы построить?! Не смешите мои ботинки, там строила СССР, а что построила нынешняя украина? Воровское и нацистское образование, уничтожающее население, продающие родину, истроию и предков.
      Оставлю здесь, так самому себе напоминанием.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 20:51
      Цитата: Ропот 55
      бросить на время другие регионы

      А вот этого делать не стоит, противник быстро воспользуется передышкой. Сейчас Гераней много выпускают, пусть везде опасаются их прилёта.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 20:54
        Монтесума hiпередышкой в чём??? А так с ГАРАНТИЕЙ снести мосты и повредить ж.д.состовляющую,потом постоянно мониторить и по мере надобности выносить понтоны.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 21:02
          Цитата: Ропот 55
          А так с ГАРАНТИЕЙ снести мосты и повредить ж.д.состовляющую,потом постоянно мониторить и по мере надобности выносить понтоны.

          Ропот 55 hi предполагаю, что ситуация с логистикой в Одесской области постоянно отслеживается нашими ВКС, и данные у них явно точней, чем у нас, имеются, чтобы решить, когда нанести повторный "визит с гостинцами".
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 21:03
            Монтесума,про то и пишу,снести с гарантией мосты,чтоб о них больше голова не болела,а дальше отслеживать разведкой понтоны.
  2. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +4
    Сегодня, 20:42
    Очередной плач "волонтера" - ничего у нас нету, дайте грошив, а не то ваши западные инвестиции сгорять"
  3. medium roast Звание
    medium roast
    0
    Сегодня, 20:45
    the MOD will flatten these structures when they get the beam lines - thats a tuff circular..

    the nazis will run shipping containers N there for a temp crossing - geran will turn this into steel shreds.. junk on junk... monday or tuesday - the rail bridge should see some kitty whampussy
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Сегодня, 20:46
    Рвать, рвать на куски логистику врага!!!
  5. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +2
    Сегодня, 20:49
    А когда укропы начали АТО, одесситы НЕ жаловались.... am
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 20:56
      Лиза Кернер-Тимошенко hi ,а кто там был против??? Может Сумская область или Харьковская,может Херсон на дыбы встал,всем было до фонаря. Потому как молодчиков неонаци боялись,вот и получили теперь.
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 21:08
      Жаловались. Но жалующихся сожгли заживо.
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 20:50
    Так что Одесскую область скоро окончательно разделят на две части, отрезав от Дуная.
    Не знаю, отрежут или нет, но в Приднестровье реально идёт подготовка к войне. Лишившись транзита из Румынии через мосты, бандеровский режим может попытаться захватить Приднестровье и вести транзит через эту республику. Но в Приднестровье сейчас налажено массовое производство дронов и готовятся бойцы, способные с ними работать. Надеюсь, это отрезвит горячие головы в Киеве.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 21:00
      Eugen 62 hi ,этих только статус груз 200 отрезвляет,если есть план и будет приказ попрут и на дроны и на все остальное,было уже с Курской областью,ничего кроме смерти этих не останавливает.
  7. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 20:59
    Кохлы мечтали о "молочных реках",мечты сбываются,правда реки пока что из подсолнечного масла....река-в прямом смысле.В городе Южном попал под раздачу терминал с маслом,машины прямо по реке едут...видос есть у Мардана...кохлы подсчитывают--по 60 гривен литр.....в общем жуть... crying
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 21:08
      НАМ hi ,ниче,им Е.С. ещё поставит,они же им "безопасность"обеспечивают им ВСЕ должны по мнению их главнюка.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 21:05
    На окраине у власти гопота 90-х.Паяльниками в зад сующие, пытаюшие вызнать где 100 долларов спрятал украинский гражданин. . hi
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 21:10
      Я извиняюсь, а где-то на постсоветском пространстве у власти есть не гопота из 90-х?
      Разница, кажется, только в том, что где-то гопота стала олигархией (которая в себе что-то положительное всё-таки несёт), а где-то... не совсем.
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 21:25
    За три года можно было построить три моста.

    За три года можно было разнести энергетику Руины в пыль. "Но это никому не было нужно"©