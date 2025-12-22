Удары нанесены по мосту в Маяках на фоне украинских попыток его восстановить

В ночь на 22 декабря российские войска провели очередную серию атак по целям на подконтрольных противнику территориях. После проведения предварительных восстановительных работ на мосту в районе одесского села Маяки туда были направлены новые группы «Гераней». Сообщается о новых взрывах и повреждениях моста. Также сообщается о прилётах БПЛА по грузовикам, использовавшимся для перевозки военных грузов и топлива по обе стороны от моста через Днестр.

Поступают сообщения о поражении энергетической инфраструктуры в Одесской области. Без электроснабжения остался Белгород-Днестровский.



В районе порта Южный продолжается открытое горение на складах после серии прилётов.

Удары были нанесены по целям и в других подконтрольных противнику регионах. Прилёты зафиксированы в Васильковке и Кривом Роге Днепропетровской области. Поражены объекты под Житомиром. Там удар нанесён по цели в районе населённого пункта Коростень. По некоторым данным, это электроподстанция.

Также поступает информация о поражении объектов в Запорожской области. Там по противнику прилетают ФАБы с УМПК. Прилёты фиксируются к югу от областного центра, к которому со стороны Степногорска приближаются российские войска. Удары наносятся и по окрестностям Гуляйполя, более 50% территории которого уже освобождены армией России.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:09
    ❝ Удары нанесены по мосту в Маяках на фоне украинских попыток его восстановить ❞ —

    — Ни в коем случае не давать восстановить ...
    (Работайте, братья!)
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +5
      Сегодня, 06:18
      После проведения предварительных восстановительных работ на мосту в районе одесского села Маяки туда были направлены новые группы «Гераней». Сообщается о новых взрывах и повреждениях моста.

      И желательно когда чубатые находятся на мосту! Чтобы боялись даже подойти к нему!
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 06:38
        Цитата: ваш вср 66-67
        И желательно когда чубатые находятся на мосту! Чтобы боялись даже подойти к нему!

        Они понтоны пока используют чтобы к мосту подобраться. Возможно, на подходе удобнее будет "остановить"?
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 07:07
          Цитата: Егоза
          Они понтоны пока используют чтобы к мосту подобраться. Возможно, на подходе удобнее будет "остановить

          Да без разницы где и как!
          Главное, чтобы не было у них переправы.
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 08:02
        Собственно говоря, всё логично, продолжаем выносить. Так бы с самого начала, сейчас бы уже с поляками обсуждали новую границу...
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          -1
          Сегодня, 08:13
          Так бы с самого начала

          С самого начала нельзя было, по большому счету, и сейчас нельзя, а как же тогда "партнёры", имущество партнёров, а как же яхты, счета наших буржуинов в лонданах...
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 06:27
    Отбить всякую охоту и желание дальнейшего восстановления. good
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +4
    Сегодня, 06:30
    Все черноморские и дунайские российские порты, как Крым и остальные исконно русские земли просто обязаны вернуться в родную гавань России.
    Вся наша российская земля щедро полита кровью наших героических предков в боях с врагами.
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 07:04
    Очень обнадёживающая новость! Давно об этом говорили. Очень хочется, что бы болтовня о "перемирии" в каком бы то ни было виде не реализовалась.
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +5
    Сегодня, 07:15
    После проведения предварительных восстановительных работ на мосту в районе одесского села Маяки туда были направлены новые группы «Гераней». Сообщается о новых взрывах и повреждениях моста.




    Если даже xoxoл по привычке соврал (наши пишут об одной переправе) - выявлять и дырявить.
    Вторые сутки ВСУ тянут по Днестру с Молдавской стороны понтоны. Пытаются в срочном порядке перекрыть Днестр.

    Пока работают в одном месте, ниже по течению от уничтоженного моста и первой разбитой переправы. Вторую пытались навести выше, но пока что то не сложилось.
  6. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +2
    Сегодня, 07:38
    Наконец-то стали массово бить по мостам. При таких ударах требуется много понтонов, так как Днестр широкая река и вскоре станет проблема с понтонами.
    1. МЮД Звание
      МЮД
      0
      Сегодня, 08:18
      вскоре станет проблема с понтонами.

      Да врядли, соседи и лепшие друзья подсобят.
  7. Naum_2 Звание
    Naum_2
    0
    Сегодня, 07:55
    Побольше пишике интересные, информативные комментарии, например, такие как у Товарища Берия (Берестов И. Я.). Бросаются в глаза некоторые очевидные комментарии, написанные лишь для того, чтобы выразить свои эмоции.