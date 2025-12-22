Рютте назвал условие ввода европейских войск на территорию Украины

Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется.

Европа готова направить свои войска на Украину в случае «нарушения» мирных соглашений Россией. С таким заявлением выступил генсек НАТО Марк Рютте.Ряд европейских стран заявляет о готовности ввести свои войска на украинскую территорию, на данный момент прорабатываются детали, но не публично. На сегодняшний день не ясно, как будет происходить развертывание войск, если такое решение будет принято. К тому же не окончательно проработана структура так называемой «коалиции желающих».Отметим, что самыми активными желающими ввести войска на Украину являются Франция и Великобритания, Макрон и Стармер заявляли об этом не раз. К ним может присоединиться Германия, при Мерце взявшая открытый антироссийский курс. Однако есть Россия, которая категорически против появления любых иностранных войск на Украине. В Москве предупредили, что они будут законной целью для ВС РФ.Ввод войск на Украину хотят внести в мирное соглашение как часть гарантий безопасности для Киева, но этот пункт вряд ли будет принят. Накануне в Кремле заявили, что не примут европейские и украинские поправки.