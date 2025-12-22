Рютте назвал условие ввода европейских войск на территорию Украины

Европа готова направить свои войска на Украину в случае «нарушения» мирных соглашений Россией. С таким заявлением выступил генсек НАТО Марк Рютте.

Ряд европейских стран заявляет о готовности ввести свои войска на украинскую территорию, на данный момент прорабатываются детали, но не публично. На сегодняшний день не ясно, как будет происходить развертывание войск, если такое решение будет принято. К тому же не окончательно проработана структура так называемой «коалиции желающих».



Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется.


Отметим, что самыми активными желающими ввести войска на Украину являются Франция и Великобритания, Макрон и Стармер заявляли об этом не раз. К ним может присоединиться Германия, при Мерце взявшая открытый антироссийский курс. Однако есть Россия, которая категорически против появления любых иностранных войск на Украине. В Москве предупредили, что они будут законной целью для ВС РФ.

Ввод войск на Украину хотят внести в мирное соглашение как часть гарантий безопасности для Киева, но этот пункт вряд ли будет принят. Накануне в Кремле заявили, что не примут европейские и украинские поправки.
  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +5
    Сегодня, 06:13
    Все им неймется этим упырям застеклить европейские столицы ..
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 06:22
      FoBoss_VM
      Сегодня, 06:13
      Все им неймется этим упырям застеклить европейские столицы

      hi Всех подсвинок, если ещё найдутся такие желающие, что сомнительно, поведут на убой.
      Они только на трибунах могут размахивать шашками, а ципсота уже с утра без электричества неистовствует минусами.
    2. Zhan Звание
      Zhan
      0
      Сегодня, 08:07
      Цитата: FoBoss_VM
      Все им неймется этим упырям застеклить европейские столицы ..

      Именно не терпится. Войска будут введены, этот лишь вопрос времени. А данная ситуация напоминает начало первой мировой. Ну там под давлением Кайзера на Австровенгрию всё началось, а тут уж все скопом решили навалиться. Тогда Франция уповать на поддержку России с суши, Англии с моря.А тут ещё под боком Трибалты и если не ошибаюсь Эстония так свои границы не ратифицировала. А ещё больше уповать, что ТЯО использовать Россия не будет, т.к. в Евразии все....а вот сливки кому с этого побоище достанутся ? Догадаемся с одного раза ? Назревает патовая ситуация...а там за лужей, уже приготовились.....
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 06:13
    Про Рютте все сказал Путин на пресс-конференции. Добавить ничего нельзя, т.к. это будет нарушением правил сайта и приведет к вечному бану на ВО. wassat
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 06:15
    Действительно, в последнее время новости из Европы и руководства НАТО это новости из параллельной Вселенной, населённых умственно ограниченными деятелями. fool
    Пусть Рюте засунет свои влажные фантазии МЕРЦУ в багажник…
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:16
    ❝ Европа готова направить свои войска на Украину в случае «нарушения» мирных соглашений Россией ❞ —

    — Поскольку мирных соглашений нет, то и о направлении своих войск стоило бы помолчать ...
    («Мы их всех убьём!» © )
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 06:24
    Рютте назвал условие ввода европейских войск на территорию Украины
    А этот все "вводит"! Вводила... laughing Ничего на самом деле не решает, и не может кроме как языком молоть...
  6. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 06:28
    Что же им так неймется?Ведь сказано было не раз,никаких зольдатен НАТО на Украине. На нейтральной Украине.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 06:37
    Европа готова направить свои войска на Украину в случае «нарушения» мирных соглашений Россией. С таким заявлением выступил генсек НАТО Марк Рютте.

    Ну у Европы всегда предлог найдётся найти "нарушение", тем более это им хочется.
    Вспомним дроны на европейских курятниках.
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 06:43
    Да, "и хочется и колется и мамка не велит". Однако, если мы дадим малейшую слабинку- непременно введут. А, вот выковыривать из придется Большой кровью. По этому, необходимо бить и бить бандеровскую кодлу, пока не будет места, куда эти "желающие" могли бы войти.
  9. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 06:44
    самыми активными желающими ввести войска на Украину являются Франция и Великобритания, Макрон и Стармер заявляли об этом не раз.

    А Макрон то куда лезет? Вот уж кому молчать в тряпочку. Или в юбочку супруги, Урсулы, Мелони...
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +2
      Сегодня, 06:54
      Обиженка он. winked Очень уж он за африканские дела обижен.
  10. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 07:42
    Как только американцы заявляют , что мирное соглашения «очень близко», тут же следует заявление европейцев о вводе войск туда, в понимании о неприемлемости этого для России.
    Явно заинтересованы в этой войне и наверняка хорошо вложились в военные проекты.
  11. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 07:50
    Всё закончится примерно так же, как и с воровством замороженных российских активов. В момент "Ч" руководство НАТО заявит, что 5-ая статья Устава НАТО не распространяется в данном случае на коалицию желающих огрести по полной и каждая страна несет персональную ответственнось за своё усердие. Возможно, с подачи США.
  12. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 08:24
    Рутте, сырноголовый laughing
    Разве Рютте не подписал контракт с Shell и Украиной в 2014 году на разработку газовых запасов в Украине?
    Исходя из опыта 20-летней войны в Афганистане, сравнительно немногие европейские солдаты готовы отправиться в Украину. А если и отправляются, то их заманивают крупными денежными суммами!
    Например, в Германии в этом году в Бундесвер вступило всего 3000 человек. Большинство из них хотят мира с Россией, а не войны.
    Многие знают, что будет проведена операция под ложным флагом, в которой обвинят Россию.