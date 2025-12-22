НГШ армии Израиля призывает США к новой операции против Ирана

Израильские официальные лица всё настойчивее заявляют о том, что военный потенциал Ирана продолжает активно расти. Если после известных бомбардировок Ирана в Израиле утверждали, что его ракетно-ядерная программа «отброшена на десятилетия назад», то теперь вдруг мнения в Израиле изменились.

Начальник израильского генерального штаба Эяль Замир уже призывает США «к тесной координации», чтобы «обеспечить принятие оборонительных мер».

Американская пресса со ссылкой на израильское военно-политическое руководство пишет о том, что «при вероятности иранской атаки на Израиль менее 50 процентов никто не хочет рисковать». Так в Израиле комментируют новые иранские учения с применением ракетного вооружения.

Напомним, что в распоряжении Ирана остаются по меньшей мере 400 кг обогащённого ядерного топлива, которое иранская сторона успела вывезти в неизвестном направлении на фоне американо-израильских ударов. Сами эти удары, как известно, были нанесены в июне 2025 года. Тогда американские стратегические бомбардировщики после предварительного подавления другими средствами иранской ПВО сбросили противобункерные авиабомбы GBU-57 на ядерный объект Фордо. Сначала результат бомбардировки подавался как большой успех, однако потом стали звучать заявления экспертов о том, что «ядерное сердце Ирана», находящееся на глубине не менее 80 м в гранитных скалах, осталось в функциональном состоянии. А далее уже пошли заявления о том, что обогащённый уран тоже остался в распоряжении Ирана.

Теперь Израиль, по сути, призывает американцев к новой антииранской операции.
9 комментариев
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 06:50
    Россия, Иран, Венесуэла, затем Северная Корея.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:24
      Нельзя в кучу ядерные и безядерные
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:49
      carpenter
      Сегодня, 06:50
      Россия, Иран, Венесуэла, затем Северная Корея.

      hi У биби ещё есть возможность купить дачу в Московской области по соседству с Асадом.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:54
    ❝ Израильские официальные лица всё настойчивее заявляют о том, что военный потенциал Ирана продолжает активно расти ❞ —

    — А у Израиля что, снижается? ...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 07:25
      Наглость только растет. За чужой задницей-то
  3. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +6
    Сегодня, 06:55
    "Обеспечить принятие оборонительных мер" - это означает "давайте вместе долбанём по Ирану", я правильно понял? То есть это будет оборона, так и запишем.
    Тут вот немцы и британцы с нами хотят воевать. Народ призывают. Может и нам "оборониться" от них путём превентивного ядерного удара?
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +7
    Сегодня, 06:58
    Когда-нибудь и Ирану придется додавить эту гадину.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:05
    Теперь Израиль, по сути, призывает американцев к новой антииранской операции.

    А без СШАА никак? Или Израилю тоже "нам все должны"?
  6. garrycooper1 Звание
    garrycooper1
    +1
    Сегодня, 08:00
    П—-р бобик нарвется на люлей