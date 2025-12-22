НГШ армии Израиля призывает США к новой операции против Ирана
Израильские официальные лица всё настойчивее заявляют о том, что военный потенциал Ирана продолжает активно расти. Если после известных бомбардировок Ирана в Израиле утверждали, что его ракетно-ядерная программа «отброшена на десятилетия назад», то теперь вдруг мнения в Израиле изменились.
Начальник израильского генерального штаба Эяль Замир уже призывает США «к тесной координации», чтобы «обеспечить принятие оборонительных мер».
Американская пресса со ссылкой на израильское военно-политическое руководство пишет о том, что «при вероятности иранской атаки на Израиль менее 50 процентов никто не хочет рисковать». Так в Израиле комментируют новые иранские учения с применением ракетного вооружения.
Напомним, что в распоряжении Ирана остаются по меньшей мере 400 кг обогащённого ядерного топлива, которое иранская сторона успела вывезти в неизвестном направлении на фоне американо-израильских ударов. Сами эти удары, как известно, были нанесены в июне 2025 года. Тогда американские стратегические бомбардировщики после предварительного подавления другими средствами иранской ПВО сбросили противобункерные авиабомбы GBU-57 на ядерный объект Фордо. Сначала результат бомбардировки подавался как большой успех, однако потом стали звучать заявления экспертов о том, что «ядерное сердце Ирана», находящееся на глубине не менее 80 м в гранитных скалах, осталось в функциональном состоянии. А далее уже пошли заявления о том, что обогащённый уран тоже остался в распоряжении Ирана.
Теперь Израиль, по сути, призывает американцев к новой антииранской операции.
