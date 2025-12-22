Россия способна вести боевые действия длительное время, в отличие от Европы
Европа не потянет войну с Россией, в первую очередь по расходам боеприпасов. Несмотря на планы НАТО по наращиванию количества выпускаемых снарядов, Россия в этом компоненте доминирует. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
В Европе все чаще заявляют о планах войны с Россией, но европейские армии ни в какое сравнение с российской не идут, особенно в вопросе расходования снарядов. Производственные возможности России позволяют ей быстро восстанавливать потраченные в боях запасы, тогда как у Европы такой возможности нет. Поэтому российская армия может вести боевые действия на высоком уровне длительное время.
По этой причине в случае столкновения НАТО и России, они смогут вести боевые действия на довольно высоком уровне в течение длительного периода времени, а после того, как они израсходуют часть этих запасов, они смогут поддерживать их производство, поскольку уже обладают более высоким уровнем производственных мощностей.
Европа пытается выйти на достаточно высокий уровень производства боеприпасов, но достигнуть уровня России все равно не сможет. Да и времени для развертывания дополнительных производственных мощностей требуется много. По оценкам экспертов, в ближайшие три года никаких изменений не будет.
К тому же в Европе почему-то думают, что в случае конфликта Россия будет воевать обычным оружием, а война будет напоминать украинскую. Однако это не так.
