Россия способна вести боевые действия длительное время, в отличие от Европы

Европа не потянет войну с Россией, в первую очередь по расходам боеприпасов. Несмотря на планы НАТО по наращиванию количества выпускаемых снарядов, Россия в этом компоненте доминирует. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

В Европе все чаще заявляют о планах войны с Россией, но европейские армии ни в какое сравнение с российской не идут, особенно в вопросе расходования снарядов. Производственные возможности России позволяют ей быстро восстанавливать потраченные в боях запасы, тогда как у Европы такой возможности нет. Поэтому российская армия может вести боевые действия на высоком уровне длительное время.



По этой причине в случае столкновения НАТО и России, они смогут вести боевые действия на довольно высоком уровне в течение длительного периода времени, а после того, как они израсходуют часть этих запасов, они смогут поддерживать их производство, поскольку уже обладают более высоким уровнем производственных мощностей.


Европа пытается выйти на достаточно высокий уровень производства боеприпасов, но достигнуть уровня России все равно не сможет. Да и времени для развертывания дополнительных производственных мощностей требуется много. По оценкам экспертов, в ближайшие три года никаких изменений не будет.

К тому же в Европе почему-то думают, что в случае конфликта Россия будет воевать обычным оружием, а война будет напоминать украинскую. Однако это не так.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:02
    ❝ Европа не потянет войну с Россией ❞ —

    — Сидите тихо за забором в своём «райском саду», закройте калитку и не высовывайтесь, и никто вас не тронет ...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 07:13
      Россия будет воевать обычным оружием, а война будет напоминать украинскую. Однако это не так.

      А им и в голову не приходит, что это не так!
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:08
    Алгоритм войны с Европой наш Главком уже озвучил.
    Количество артиллерийских снарядов там не будет решающим фактором.
    Скорее количество обнуленных центров решений и руководителей враждебных стран решит длительность военных действий в Европе.
    Я думаю пара десятков Орешников со спецчастью прекрасно решат эту задачу.
  3. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +1
    Сегодня, 07:32
    Без США Европа не потянет войну с Россией не только по военным, но и по экономическим прчинам. Российский народ более терпелив к падению уровня жизни - это показали 90-ые годы. А жители Германии, Франции и Италии (основных стран доноров) привыкли к высокому уровню жизни и не смирятся с падением уровня жизни. Это подтверждает рост популярности правых сил и в первую очередь АДГ в Германии.
  4. Single-n Звание
    Single-n
    +3
    Сегодня, 07:32
    Поменьше бы слушали этих отставников. Европа уже 4 года как все не тянет. И производство только нарастает. Время не на нашей стороне.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      0
      Сегодня, 08:08
      Цитата: Single-n
      Время не на нашей стороне.
      Нет СССР, который имел резервы для войны с НАТО, как склады боеприпасов и техники, так и подготовленный мобилизационный резерв. Что сейчас, когда снаряды улетают не вагонами, а железнодорожными составами? Когда дорогие и трудоёмкие зенитные ракеты расходуются по дешёвым беспилотникам, которым конца и края не видать. С нашей оптимизированной буржуями экономике, после ликвидации тысяч завод, КБ, НИИ, впору новую индустриализацию проводить... Кто эту лабуду бравурную пишет, для чего... Всё сложно, экономика Европы и США против нашей, где буржуям было интересно только развивать продажу сырья и полуфабрикатов. "Пусть только попробуют", они уже попробовали. Впору переводить экономику на военные рельсы, увеличивать срок срочной службы, идут бои за каждую деревню, и достаются нам руины, выжженная земля. Скоро 4 года СВО, "здесь воюем, там торгуем, тут "рыбку" в договор заворачивали", сколько уже наших мужиков погибло, если так продолжать, а не воевать уже всерьёз, так с этим "перемалыванием" обескровят Россию. Вот о чём надо думать, ребята-демократы, а не чепчики радостно в воздух бросать.
      1. Бан Зай Звание
        Бан Зай
        0
        Сегодня, 08:26
        А людям по телеку-надо сносить украинские города(очень известный ведущий), надо взорвать ядерную бомбу( женщина тоже известная), танки не нужны тоже в головы вкладывают гражданам, скрывая колоссальные потери в бронетехнике(спасибо покойномуммаршалу Устинову, который настрогал десятки тысяч бронированных калош), и вообще это мероприятие полный сюр
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 08:00
    Позитив с утра - они там все малахольные и снарядов нету... Слава богу, что всё меньше комментаторов ведутся на эту шнягу.
  6. Azzzwer Звание
    Azzzwer
    +1
    Сегодня, 08:13
    Парадокс какой то. Ната планирует напасть на Россию, но у нее не достаточно произаодственных мощностей. Хитрый план что ли?
  7. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 08:26
    Интересно, как долго мы сможем воевать без света, воды, интернета, авиасообщения, телевидения??? Все понимают что циримонитьмя с нами никто не будет как мы с ххлами и пишут такую чушь.