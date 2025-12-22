Орбан назвал желающую «победить Россию» Каю Каллас «нетрезвой», превратив в мем
Премьер-министр Венгрии продолжает комментировать препятствия, которые учиняют европейские лидеры тем усилиям по достижению мира на Украине, которые активно прикладываются в последнее время.
Напомним, что накануне спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев провёл с американской стороной очередной раунд переговоров в Майами, после чего переговоры назвал очень продуктивными. Он же опубликовал фото в футболке, на которой по-английски было написано: «Следующая встреча – в Москве» c подписью президента России.
По словам Виктора Орбана, если ранее в Европе активно выступали за продолжение войны против России производители оружия, то теперь к ним добавились ещё и банкиры. Орбан:
Венгерский премьер призвал соотечественников не особенно полагаться на европейских лидеров, так как «есть сомнения в их трезвости». К «нетрезвым» он традиционно причислил Каю Каллас, которая в Венгрии с подачи Виктора Орбана уже превратилась в мем:
Напомним, что несколькими днями ранее в ходе своего выступления Виктор Орбан сказал следующее:
Причём слова «Кая Каллас» Орбан произнёс, саркастически нахмурив брови. Этот пассаж Виктора Орбана о главе евродипломатии вызвали хохот в зале.
А накануне в европарламенте депутат Панайоту от Греции назвал Каю Каллас «врагом европейской дипломатии и худшим политиком Евросоюза»:
Информация