Банкиры хотят получить доступ к замороженным российским активам. И все они всерьёз считают, что ядерную державу можно победить обычными средствами на поле боя.

Она постоянно говорит о каких-то российских репарациях. Как будто это Россия проигрывает, а не те, кто завёл ситуацию в этот тупик, включая и саму Каллас.

На Россию, как вы знаете, нападали Наполеон и Гитлер. Но им не удалось её победить. А вот Кая Каллас считает, что ей точно удастся.

Она гордится тем, что взрывает мосты контактов с Россией. Она всерьёз считает, что мы должны гордиться тем, что она отказывается от встреч с Путиным и призывает к тому же и других политиков. Её политика загоняет Евросоюз в тупик.