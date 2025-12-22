Орбан назвал желающую «победить Россию» Каю Каллас «нетрезвой», превратив в мем

Премьер-министр Венгрии продолжает комментировать препятствия, которые учиняют европейские лидеры тем усилиям по достижению мира на Украине, которые активно прикладываются в последнее время.

Напомним, что накануне спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев провёл с американской стороной очередной раунд переговоров в Майами, после чего переговоры назвал очень продуктивными. Он же опубликовал фото в футболке, на которой по-английски было написано: «Следующая встреча – в Москве» c подписью президента России.



По словам Виктора Орбана, если ранее в Европе активно выступали за продолжение войны против России производители оружия, то теперь к ним добавились ещё и банкиры. Орбан:

Банкиры хотят получить доступ к замороженным российским активам. И все они всерьёз считают, что ядерную державу можно победить обычными средствами на поле боя.

Венгерский премьер призвал соотечественников не особенно полагаться на европейских лидеров, так как «есть сомнения в их трезвости». К «нетрезвым» он традиционно причислил Каю Каллас, которая в Венгрии с подачи Виктора Орбана уже превратилась в мем:

Она постоянно говорит о каких-то российских репарациях. Как будто это Россия проигрывает, а не те, кто завёл ситуацию в этот тупик, включая и саму Каллас.

Напомним, что несколькими днями ранее в ходе своего выступления Виктор Орбан сказал следующее:

На Россию, как вы знаете, нападали Наполеон и Гитлер. Но им не удалось её победить. А вот Кая Каллас считает, что ей точно удастся.

Причём слова «Кая Каллас» Орбан произнёс, саркастически нахмурив брови. Этот пассаж Виктора Орбана о главе евродипломатии вызвали хохот в зале.

А накануне в европарламенте депутат Панайоту от Греции назвал Каю Каллас «врагом европейской дипломатии и худшим политиком Евросоюза»:

Она гордится тем, что взрывает мосты контактов с Россией. Она всерьёз считает, что мы должны гордиться тем, что она отказывается от встреч с Путиным и призывает к тому же и других политиков. Её политика загоняет Евросоюз в тупик.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +8
    Сегодня, 07:10
    все они всерьёз считают, что ядерную державу можно победить обычными средствами на поле боя.

    У них не " нетрезвая" голова!
    У них голова напрочь отбитая, и отмороженная!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:38
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 07:10
      У них не " нетрезвая" голова!
      У них голова напрочь отбитая, и отмороженная!

      hi А що Ви хотели,таки, каждая сходка гейропейских решал проходит с нюхачами белого порошка, как заметили журналисты ещё пару месяцев назад в вагоне поезда с фрицем, главным лягушатником и мелко бритом.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 08:08
      Это давно понятно. Но у меня возникает вопрос, раз они такие идиоты, зачем у нас в СМИ регулярно публикуют их высказывания и в целом информацию о них?
      Нормальный человек ведь не станет обсуждать с бомжом мировую экономику? А зачем нам ретрансляция этих полоумных...
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 08:28
        Цитата: Михаил-Иванов
        раз они такие идиоты, зачем у нас в СМИ регулярно публикуют их высказывания и в целом информацию о них?

        Чтоб это прочно засело в наших мозгах и мы не забывали, кто нас стреножить хочет.
        Зато - Наш царь всем царям Царь! yes
  2. Комментарий был удален.
  3. Ильнур Звание
    Ильнур
    +2
    Сегодня, 07:24
    А вот Кая Каллас считает, что ей точно удастся.

    Даже комментировать не хочется, при упоминании этой Кая и других мерсов на ум приходит только слова Задорнова: "ну тупые" и восклицание Лаврова: "...."(вы знаете какое, а то замечание прилетит)...
  4. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    +2
    Сегодня, 07:29
    Каждое высказывание Каи Каллас смакую : до чего же докатилась гейропа, источник евроценностей! А ведь в Европе много умных и людей, и политиков, но они сейчас не нужны возрождающемуся фашизму. Руководство ЕС,, наследники фашистов двадцатого века, хочет реванша. Подошло время от "недоумения и разочарования" переходить к решительным действим.
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      0
      Сегодня, 07:36
      проблема в том что в некоторых странах наследования фашизма так же есть ядерное оружие.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 07:36
    Да уж...один деятель кокс жрёт тоннами...аж из носа вываливается, второй со свининой головой танцует...третья как выпьет в драку лезет со счастливыми глазами против нашего дзюдоиста.
    Они там в Европе все с приветом в голове.
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 08:08
    "Евродипломат и еврочиновник обязан всегда иметь придурковатый и бодрый вид,быть в меру выпимши(ополлитрится) и всегда нести чушь!"-похоже,шуточные "наставления Петра Первого еврочиновники приняли всерьёз... laughing
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 08:11
    Ох! Как бы не грохнули мужика!
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 08:19
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Они там в Европе все с приветом в голове.

    Все гораздо хуже и совсем не смешно. Обычный неудачный бизнес проект.
    Вложиться, постараться, выйти на стабильные доходы, получить бооольшую прибыль.
    В нашем случае:
    Положить собственную экономику, прекратив взаимовыгодное сотрудничество с Россией;
    Загнать этим Россию в тупик (как СССР в конце 80-х);
    Развалить Россию и получить неограниченный и бесплатный доступ к российским ресурсам;
    Эксплуатируя российские ресурсы отбить все потерянное и хорошенько на этом заработать.
    План простой и надёжный, но, что то пошло не так. Теперь, будучи фактически банкротом, Европа способна на самые безумные шаги.
    Мне приходилось наблюдать поведение вполне здравых людей в подобной ситуации. Страшное зрелище!
    Так что ничего ещё не кончилось и даже не начинает кончаться.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:19
    А накануне в европарламенте депутат Панайоту от Греции назвал Каю Каллас «врагом европейской дипломатии и худшим политиком Евросоюза»:

    Да, ладно депутат там от Греции ,тут окружной суд г Таллин, признал ее человеком распространяющим лож и дезинформацию .
    Суд признал !