Сенатор-русофоб грозит России «наказанием» за отказ подписать план по Украине

Внесенный в России в списки экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм* пригрозил Путину «изменением игры», если Москва скажет «нет» на предложение США по мирному плану. Соответствующее заявление прозвучало накануне.

По мнению Грэма*, Россия откажется от переговоров по Украине, поэтому необходимо ее «наказать». А «наказаний» сенатор придумал много. Там и поставка крылатых ракет «Томагавк» Киеву для ударов по российским оборонным заводам, и «захваты» танкеров с российской нефтью. Как заявил американский русофоб, с Россией нужно поступить как с Венесуэлой.



Грэм* уже довольно длительное время бегает с неким законопроектом, предусматривающим введение американских санкций против стран, покупающих российские энергоресурсы. Вот его он и хочет ввести, если Москва откажется подписывать мирный план Трампа.

Если он [Путин] на этот раз скажет «нет», вот что, я надеюсь, сделает президент Трамп. Подпишет мой законопроект, у которого 85 соавторов, и введёт тарифы против таких стран, как Китай, которые покупают дешёвую российскую нефть. Признает Россию государством — спонсором терроризма за похищение 20 000 украинских детей. И, что самое важное, будет изымать суда, перевозящие санкционированную российскую нефть, так же как делается это в Венесуэле.


А Москва откажется, по крайней мере в том виде, который предлагают Украина и Европа. В Кремле четко и ясно заявили, что нас внесенные поправки не устраивают. Сейчас идут предварительные переговоры, по итогам которых Москва примет решение.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +5
    Сегодня, 07:53
    Сенатор-русофоб грозит России «наказанием» за отказ подписать план по Украине

    Этот гей несёт всевозможную ересь уже продолжительное время, тому как испытывает шкурный интерес, а его личный кошелёк пополняется от щедрот хунты жыдо наркофюрера в куеве и лоббистами ВПК в Фашингтоне.
    1. zsdk Звание
      zsdk
      +1
      Сегодня, 07:59
      Петух кукарекает,- караван идет...!
    2. Azzzwer Звание
      Azzzwer
      -5
      Сегодня, 08:09
      Я так понимаю, вы антисемит?
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 07:59
    Ещё один клоун старой закваски. Регулярно несёт всякую ересь. Воспринимать его слова всерьёз, себя не уважать.
    Тем не менее, тут есть важный момент! Он просто так ничего не делает, так же как и Рыжий Бардак монетизирует политику в звонкую монету.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 08:06
    А что ждать от этого, цензура, он и до этого постоянно пытался протащить законы об санкциях а теперь и подавно . Так что ничем не удивил и не испугал.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:16
    По мнению Грэма*, Россия откажется от переговоров по Украине, поэтому необходимо ее «наказать».

    США примут участие в войне на стороне Украины ? Так и так принимают ! Станут больше оружия поставлять ? Так и так поставляют ,сейчас ЕС выделит 90 миллиардов Евро.
    А что США делают для мира ,кроме крика и угроз !!!!
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:18
    ❝ Подпишет мой законопроект, у которого 85 соавторов ❞ —

    — В своре тявкать не страшно ...
  6. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    0
    Сегодня, 08:29
    "20 000 украденных Путиным украинских детей"многих может поставить под знамёна этого идиота,ни кто там информацию не проверяет,мели что хочешь и собирай бабло ....