Сенатор-русофоб грозит России «наказанием» за отказ подписать план по Украине
Внесенный в России в списки экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм* пригрозил Путину «изменением игры», если Москва скажет «нет» на предложение США по мирному плану. Соответствующее заявление прозвучало накануне.
По мнению Грэма*, Россия откажется от переговоров по Украине, поэтому необходимо ее «наказать». А «наказаний» сенатор придумал много. Там и поставка крылатых ракет «Томагавк» Киеву для ударов по российским оборонным заводам, и «захваты» танкеров с российской нефтью. Как заявил американский русофоб, с Россией нужно поступить как с Венесуэлой.
Грэм* уже довольно длительное время бегает с неким законопроектом, предусматривающим введение американских санкций против стран, покупающих российские энергоресурсы. Вот его он и хочет ввести, если Москва откажется подписывать мирный план Трампа.
А Москва откажется, по крайней мере в том виде, который предлагают Украина и Европа. В Кремле четко и ясно заявили, что нас внесенные поправки не устраивают. Сейчас идут предварительные переговоры, по итогам которых Москва примет решение.
