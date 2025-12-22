Инфляция-то у нас низкая, просто цены высокие

После снижения Банком России ключевой ставки до 16 процентов ожидается некоторое оживление на рынке кредитования бизнеса в России. Независимые эксперты считают, что в последнюю неделю уходящего года кредитный портфель прибавит в объёмах не только в сегменте крупного, но также в сегменте среднего и малого бизнеса. При этом специалисты считают, что эта прибавка не будет значительной, а зафиксируется ниже планки в 1,5% в целом по стране.Основной задачей снижения ключевой ставки эксперты видят «позитивный сигнал» для бизнеса к тому, что при выходе на относительно низкую инфляцию по итогам года ЦБ РФ продолжит планомерное снижение и в будущем году.Какую же инфляцию определяют сейчас официальные структуры в нашей стране?Если верить таким отчётам, то на данный момент она составляет примерно 5,9% в годовом выражении. Но это, как и обсуждалось на Прямой линии с главой государства 19 декабря, «средняя температура по больнице». Тот случай, когда, навскидку, услуги иглоукалывания и цены на нефть упали, а тарифы ЖКХ и моторное топливо, из той самой нефти производимое, в цене значительно подскочили. По понятным причинам, услуги иглоукалывания играют менее активное влияние на кошельки россиян, чем плата за газ, электроэнергию или приобретение бензина, а потому для подавляющего большинства граждан инфляция на уровне 5,9% выглядит мало сопоставимой с реальным ростом цен, с которым ежедневно приходится сталкиваться.Добавляет озабоченности рядовому россиянину и план по росту тарифов жилищно-коммунальных услуг на 2026 год.Запланированное властями повышение цен пройдёт, как ранее сообщалось, в 2 этапа и в общей сложности составит от 9 до 21,4% (из них до 1,7% с 1 января). Второй этап повышения тарифов состоится в октябре, то есть после проведения выборов в Госдуму России, которые запланированы на 18-20 сентября. Тот факт, что именно через пару недель после выборов, а не за пару недель до них, конечно же, можно считать «чистой случайностью»…И если инфляция ниже 6% по итогам года, а в следующем году ожидается ещё ниже, то почему же тарифы могут подскочить на 20 с лишним процентов за год? Но ведь большинство россиян «не специалисты» и про падение средних цен на иглоукалывание, что и «сдерживает» общую инфляцию, постоянно, понимаешь, забывают… Вот потому «инфляция-то у нас низкая, просто цены высокие».