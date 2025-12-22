Первый полёт истребителя Су-57 с двигателем «изделие 177» прошёл штатно
Авиационный двигатель пятого поколения «изделие 177» приступил к летным испытаниям, впервые подняв в воздух истребитель Су-57. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Специалисты ОАК и ОДК приступили к летным испытаниям перспективного авиационного двигателя «изделие 177», первый полет совершил истребитель Су-57 под управлением заслуженного летчика-испытателя России Романа Кондратьева. Полет прошел штатно.
Наши ОАК и ОДК приступили к летным испытаниям двигателя «изделие 177» в составе авиакомплекса пятого поколения Су-57. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.
Как заявили в Ростехе, «изделие 177» имеет тягу на форсаже 16000 кгс. Кроме того, двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели. Двигатель предназначен для самолетов оперативно-тактической авиации, выпускаемых «Сухим».
Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по летным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем. В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57.
