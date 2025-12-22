Первый полёт истребителя Су-57 с двигателем «изделие 177» прошёл штатно

Первый полёт истребителя Су-57 с двигателем «изделие 177» прошёл штатно

Авиационный двигатель пятого поколения «изделие 177» приступил к летным испытаниям, впервые подняв в воздух истребитель Су-57. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Специалисты ОАК и ОДК приступили к летным испытаниям перспективного авиационного двигателя «изделие 177», первый полет совершил истребитель Су-57 под управлением заслуженного летчика-испытателя России Романа Кондратьева. Полет прошел штатно.



Наши ОАК и ОДК приступили к летным испытаниям двигателя «изделие 177» в составе авиакомплекса пятого поколения Су-57. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.



Как заявили в Ростехе, «изделие 177» имеет тягу на форсаже 16000 кгс. Кроме того, двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели. Двигатель предназначен для самолетов оперативно-тактической авиации, выпускаемых «Сухим».

Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по летным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем. В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57.


  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    -1
    Сегодня, 08:51
    отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57.

    Делать выводы может рановато?
    После одного полета...
    1. topol717 Звание
      topol717
      +6
      Сегодня, 08:58
      Цитата: ваш вср 66-67
      Делать выводы может рановато?
      Сейчас все режимы просчитываются задолго до появления железа. Если базовые параметры соответствует расчету, то с большой долей вероятности всё будет соответствовать расчету. Одним словом большую часть испытаний провели еще на компьютере, моделируя процессы. Поэтому сейчас только сверяют с тем что получили в компьютере.
      1. Lptsk Звание
        Lptsk
        +13
        Сегодня, 09:25
        большу часть испытаний делают не на компьютере, а на стенде, на всех режимах. тысячи часов, иа потом уже летные испытания
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 09:35
          Цитата: Lptsk
          большу часть испытаний делают не на компьютере, а на стенде, на всех режимах. тысячи часов, иа потом уже летные испытания
          И да и нет. Ибо в полете совсем другие параметры. Плотность воздуха на высоте другая, и соответственно все параметры меняются.
    2. Русич Звание
      Русич
      +2
      Сегодня, 09:00
      Цитата: ваш вср 66-67
      отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57.

      Делать выводы может рановато?
      После одного полета...

      Так это не вывод, а резюмировали полёт.
    3. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 10:44
      что есть "штатно" после одного полета - тоже вопрос.
  2. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    +4
    Сегодня, 08:55
    Автор, Вы имейте ввиду, что не все читатели так глубоко в теме и стоило расшифровать про "Изделие 177".
    Поскольку до этого, нам говорили про "Изделие 30", которое ждем несколько лет для этого самолёта. Так это оно и есть? Тогда откуда такое название?
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +11
      Сегодня, 09:03
      Пришлось самому полазить в интернете, что бы понять разницу. "Изделие 117" это глубоко модернизированный двигатель АЛ-31Ф с повышенной тягой. А "Изделие 30" придётся ещё подождать... request
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +10
    Сегодня, 08:55
    Авиационный двигатель пятого поколения «изделие 177» приступил к летным испытаниям, впервые подняв в воздух истребитель Су-57.


    Надоело двигателю пылиться на складе, вот он взял и приступил к испытаниям. Сам по себе. lol
  4. Ballnatrae Звание
    Ballnatrae
    +10
    Сегодня, 09:14
    Так а что за изделие 177? У нас уже ставится на су-57 изделие 117, которое является модернизацией двигателя ал-41ф. Далее обещали двигатель второго этапа изделие 30, он же ал-51ф. При том, про начало его лётных испытаний сообщение было ещё год или два назад и на нём же испытывали плоское сопло, на сколько я понимаю. Писали про су-57м1, который будет с этими двигателями и плоским соплом. А сейчас в статье пишут про НАЧАЛО испытаний с каким-то двигателем "изделие 177" и сопло не плоское, а круглое, хоть и зубчатое. Так что в итоге с изделием 30, что с плоским соплом? Та же история что и с коалицией СВ?
    П.С. это второе сообщение, первое как будто не отправилось, так что может быть будет дубль.
    1. Ballnatrae Звание
      Ballnatrae
      +4
      Сегодня, 09:35
      Даже вот так - Первый полёт Су-57 с двигателем «Изделие 30» состоялся 5 декабря 2017 года. И тяга там заявлялась не 16000кгс, а 18000 на форсаже и 11000 на бесфорсажном режиме. Ощущение, что опять какие-то мутки мутят и пытаются делать хорошую мину при плохой игре. А столько трубили про изделие 30 ещё в 2023м, что уже вот вот и готово. Обидно.
      1. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        +1
        Сегодня, 10:35
        Цитата: Ballnatrae
        Даже вот так - Первый полёт Су-57 с двигателем «Изделие 30» состоялся 5 декабря 2017 года.
        И даже фото полётов с этим двигателем есть (подпись под фото "Опытный Су-57 с двигателем =Изделие 30=") . В свойствах фото посмотрел - 2019 год
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +2
        Сегодня, 11:02
        10 ноября 2025 года Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) впервые опубликовала кадры обновлённого истребителя пятого поколения Су-57 в варианте Су-57М1.

        Некоторые особенности Су-57М1:

        Новый двигатель АЛ-51Ф-1. Он значительно улучшает лётные характеристики истребителя, повышает его малозаметность, снижает эксплуатационные расходы и требования к обслуживанию. 

        Переработанный планер. Его расширили для увеличения аэродинамической подъёмной силы и улучшения устойчивости на сверхзвуковых скоростях. 

        Модернизированный внутренний оружейный отсек. 

        Новые бортовая радиолокационная станция и нашлемная система прицеливания. 1

        Ожидается, что производство Су-57М1 начнётся в начале 2026 года, а на вооружение ВКС России самолёт поступит до конца 2026 года.
      3. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +3
        Сегодня, 11:30
        Цитата: Ballnatrae
        Даже вот так - Первый полёт Су-57 с двигателем «Изделие 30» состоялся 5 декабря 2017 года. И тяга там заявлялась не 16000кгс, а 18000 на форсаже и 11000 на бесфорсажном режиме. Ощущение, что опять какие-то мутки мутят и пытаются делать хорошую мину при плохой игре. А столько трубили про изделие 30 ещё в 2023м, что уже вот вот и готово. Обидно.


        Так Изделие 30 ,он же АЛ-51Ф1 и Изделие 177С это разные двигатели.Первый это двигатель 2 этапа для СУ-57М1,а Изделие 177С с увеличенной до 16 тонн тягой и увеличенным до 6000 часов ресурсом это давно обещанное единое двигло,которое по размерам подходит для замены двигателя Ал-31Ф в истребителях Су-27,Су-30.Также Изделием 177С могут оснащаться экспортные истребители Су-75Э и Су-57Э. Изделие 177С это единый двигатель с тягой 16 тонн,ресурсом 6000 часов.Такая замена двигателя первого этапа Ал-41Ф1 с которым ныне поступают в строй Су-57.

        . В «Ростехе» отметили, что тяга на форсаже «изделия 177» составляет 16 000 кгс. У новинки снижен расход топлива на всех режимах, а также увеличены показатели по ресурсам. «Новейшие технологии и материалы, инновационные конструкторские решения позволили ОДК создать двигатель, который имеет более продвинутые технические характеристики по сравнению с силовыми установками прошлого поколения», — сообщили в госкорпорации.


        https://hi-tech.mail.ru/news/139674-su-57-s-dvigatelem-izdelie-177-sovershil-pervyj-polet-video/

        . Ключевым событием стал показ двигателя пятого поколения 177С, предназначенного для оперативно-тактической авиации.

        «В Китае состоится мировая премьера двигателя пятого поколения 177С, который имеет высокую эффективность и увеличивает дальность полёта самолётов оперативно-тактической авиации. Сниженный на всех режимах работы расход топлива позволяет уменьшить эксплуатационные расходы. Кроме того, двигатель обеспечивает увеличенное энергопотребление для питания электронных систем современных самолётов», – сообщили в ОДК.За счёт снижения расхода топлива новая силовая установка позволит увеличить дальность полёта самолётов фронтовой авиации, добавили в корпорации. В ОДК воздержались от комментариев о том, какой самолёт может получить новый двигатель. Ранее сообщалось о разработке в ОКБ им. Архипа Люльки двигателя пятого поколения «изделие 30» для истребителя Су-57. Это силовая установка второго этапа, сейчас серийные Су-57 оснащаются двигателями АЛ-41Ф1 или «изделие 117».


        https://aviation21.ru/na-vystavke-v-kitae-odk-predstavila-dvigatel-pyatogo-pokoleniya-177s-dlya-frontovoj-aviacii/
  5. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 09:17
    Реально , я уже запутался ( особо не слежу).
    Был один. - без крейсерского сверхзвука. Потом вроде другой - который лучше держал крейсерский сверхзвук.
    Это уже третий?
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 10:48
      Был один. - без крейсерского сверхзвука. Потом вроде другой - который лучше держал крейсерский сверхзвук
      Сейчас появился с прямоугольным соплом. Их как пирожки горячие выпекают. Запутался уже
  6. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 09:18
    А изделие 30 не прошло испытания, которые якобы пару лет идут? Непонятная новость, ну да ладно...
  7. Eug Звание
    Eug
    +4
    Сегодня, 09:32
    Интересно, почему Ростех сообщает только про тягу на форсаже? А бесфорсажная?
  8. 501Legion Звание
    501Legion
    +2
    Сегодня, 09:36
    а есть у него буксируемая ложная цель ? а то говорят на ВО что без этого воевать нельзя оказывается )
  9. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 09:37
    Как заявили в Ростехе, «изделие 177» имеет тягу на форсаже 16000 кгс. Кроме того, двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели.

    Опять за старое...с изменяемым вектором тяги? А как же с технологией малозаметности и крейсерским сверхзвуком?
  10. ZeeD Звание
    ZeeD
    +2
    Сегодня, 10:03
    Нашел в интернетах статейку от 2024 года и там следующее:
    "Резюмируя - 177С - это 117С (ака АЛ41Ф1), но под посадочные места 99 (ака АЛ-31Ф), предназначенный для замены этих АЛ31 на всём парке платформы Су-27 (как советских\российских, так и китайских моделей), и именно в этом качестве продвигаемый на экспорт на рынках, где таких машин много.
    Как видим, бесфорсажная тяга поднята с 8800 до 9000кг, а удельный расход на максимале оставлен соответствующим параметрам 117С - 0.77кг\кгсч...
    ....Но главный момент - заявленный ресурс поднят втрое! А это очень чувствительно для эксплуатантов, учитывая высокую стоимость двигателей и малый ресурс прежних моделей. Для примера, если взять цену в 5 млн (я не знаю реальную, обычно цена двигателей близкого порядка) на 2000 часов, это 2500 $ амортизации двигателя на час полёта. Снижение этой суммы втрое - чувствительно!"
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 10:39
      предназначенный для замены этих АЛ31 на всём парке платформы Су-27

      Возникает вопрос- а при чем здесь Су-57?
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        +1
        Сегодня, 10:58
        Цитата: solar
        Возникает вопрос- а при чем здесь Су-57?

        Вероятно готовят для последующего экспорта с этим двигателем.
  11. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 10:13
    А когда будет плоское сопло, которое, говорят, значительно снижант тепловой след?
    Или от него отказались?
    1. Tooks Звание
      Tooks
      +1
      Сегодня, 10:22
      Этот двигатель не для Су-57. Су-57 в данном случае используется лишь как ЛЛ.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:49
    Цитата: solar
    Возникает вопрос- а при чем здесь Су-57?
    Казалось бы, при чем здесь Лужков? wink
  13. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    -2
    Сегодня, 10:54
    Нынешние истребители - это платформа для радара и носители для дальнобойных ракет. Объясните мне смысл управляемого вектора тяги и сверхманёвренности, если при нынешних скоростях тело пилота не может выдержать и обычного манёвра? Где в бою место для скоростей в три сотни км в час, при которых этот УВТ может пригодиться?
    Может, лучше упростить конструкцию движка, удешевить его вдвое без УВТ? А для управления на запредельно малых скоростях применить иные варианты? Гироскопы, как у мухи, или микродвигатели ориентации, как на взлетающих Союзах? А может, просто не летать на малых скоростях, используя для таких задач БПЛА?
  14. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 11:05
    Цитата: тоже-врач
    Нынешние истребители - это платформа для радара и носители для дальнобойных ракет.

    Это платформа ДЛЯ ВСЕГО. А двигатель с УВТ - это шанс увернуться. Когда ловушки и противоракеты не помогли.
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      0
      Сегодня, 11:17
      Цитата: acetophenon
      А двигатель с УВТ - это шанс увернуться. Когда ловушки и противоракеты не помогли.
      А так же шанс, при любой скорости быстро развернуться к противнику всем своим вооружением.
  15. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 11:12
    Что то они запутали всех.
    С 1шт Изделие 30 год тому назад(а то и два уже) самолет летал