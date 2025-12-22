Первый полёт истребителя Су-57 с двигателем «изделие 177» прошёл штатно

Наши ОАК и ОДК приступили к летным испытаниям двигателя «изделие 177» в составе авиакомплекса пятого поколения Су-57. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.

Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по летным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем. В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57.