ВС РФ взяли под контроль Вильчу на Харьковщине и наивысшую точку Сумской области

7 803 2
ВС РФ взяли под контроль Вильчу на Харьковщине и наивысшую точку Сумской области

Российские Вооружённые силы, продолжая продвижение на Волчанском направлении, освободили село Вильча. Оно расположено к югу от города, и на его окраине находится железнодорожная станция Гарбузовка. Станция была взята под контроль нашими войсками ранее, противник прилагал усилия, чтобы её отбить. Вместо этого потерял и всё село.

Российские войска продолжают продвижение южнее и восточнее Вильчи. В частности, бои идут за село Волчанские хутора.



Одновременно с этим российские штурмовые группы продвигаются на новом участке активности в Сумской области. Взяв под контроль сёла Высокое и Грабовское в Сумском районе (ранее относились к Краснопольскому району), ВС РФ продвигаются к реке с названием Корова и урочищу Камень.

Продвигаясь юго-западнее Высокого, российские войска взяли под контроль наивысшую точку Сумской области (обозначена на карте Google):


Это позволит закрепить успех в восточной части региона и увеличить протяжённость участка автодороги Сумы-Харьков, попадающего под наш огневой контроль.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +4
    Сегодня, 09:23
    Пока кУев с Дональдом "пис дил" устраивают цирк, наши ребята меняют условия переговоров good
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 10:06
    И тылы начинаем крушить по-взрослому. Уничтожаем экстортный потенциал Украины.

    Россия уничтожила терминал растительного масла в Одесской области. Ущерб на многие миллионы долларов.



    И образовались масляные реки с кисельными берегами.



    💥 В ходе массированного удара войск РФ с помощью БПЛА по Одесской области был уничтожен терминал растительного масла «Allseeds Black Sea».