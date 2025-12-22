Украинский солдат сдался в плен родному брату – военнослужащему армии РФ
Ранее он воевал в рядах ВСУ. Затем этот украинский солдат сдался в плен родному брату – военнослужащему армии РФ.
Такую историю рассказала журналистам агентства ТАСС уполномоченная по правим человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Украинский военный сдался военнослужащим РФ после разговора с братом. Затем, когда он уже находился в плену, омбудсмен передала ему письмо от матери, которая проживает в России. Парень принял решение остаться в нашей стране.
По словам Москальковой, до полномасштабных военных действий их семья проживала в Краматорске – городе в ДНР, временно подконтрольном киевским властям. Еще до начала СВО они переехали в Россию, но одному из братьев пришлось остаться, чтобы ухаживать за тяжелобольной бабушкой.
Омбудсмен рассказала, как сложилась его дальнейшая судьба:
Она уточнила, что перед этим украинский военный встретился со своим братом на поле боя, где тот преподал ему «нравственный урок».
Москалькова посодействовала тому, чтобы пленный обменялся письмами со своей матерью.
Рассказывая об этом случае, омбудсмен добавила:
Коллеги Москальковой сообщили журналистам, что описанные в ее рассказе события произошли в 2023 году. Тогда украинский военный воспользовался советом брата и, связавшись по радиоканалу «Волга» (149.200) с россиянами, договорился о сдаче в плен.
