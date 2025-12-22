Украинский солдат сдался в плен родному брату – военнослужащему армии РФ

Ранее он воевал в рядах ВСУ. Затем этот украинский солдат сдался в плен родному брату – военнослужащему армии РФ.

Такую историю рассказала журналистам агентства ТАСС уполномоченная по правим человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Украинский военный сдался военнослужащим РФ после разговора с братом. Затем, когда он уже находился в плену, омбудсмен передала ему письмо от матери, которая проживает в России. Парень принял решение остаться в нашей стране.

По словам Москальковой, до полномасштабных военных действий их семья проживала в Краматорске – городе в ДНР, временно подконтрольном киевским властям. Еще до начала СВО они переехали в Россию, но одному из братьев пришлось остаться, чтобы ухаживать за тяжелобольной бабушкой.

Омбудсмен рассказала, как сложилась его дальнейшая судьба:

ТЦК его запихали на фронт, он сдался в плен.

Она уточнила, что перед этим украинский военный встретился со своим братом на поле боя, где тот преподал ему «нравственный урок».

Москалькова посодействовала тому, чтобы пленный обменялся письмами со своей матерью.

Рассказывая об этом случае, омбудсмен добавила:

Этот человек понял, где правда и справедливость и почему все это случилось.

Коллеги Москальковой сообщили журналистам, что описанные в ее рассказе события произошли в 2023 году. Тогда украинский военный воспользовался советом брата и, связавшись по радиоканалу «Волга» (149.200) с россиянами, договорился о сдаче в плен.
  APASUS
    APASUS
    +21
    Сегодня, 09:28
    Вот так война и поделила народы ,государства и семьи .Сколько знаю людей, что прервали отношения с родственниками и друзьями ,из-за неадекватного поведения украинцев. Хотя могу понять ,их там сейчас накачивают так .............
    Victor_B
      Victor_B
      +23
      Сегодня, 09:30
      По сути своей - это гражданская война...
      Она всегда делит миллионы семей на врагов.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 10:10
      APASUS
      Сегодня, 09:28
      Вот так война и поделила народы ,государства и семьи .Сколько знаю людей, что прервали отношения с родственниками и друзьями ,из-за не

      hi Похоже, ЛОМы начинают обработку общественного мнения в РФ, но это вовсе не значит, что бандеронацисты нам братья, судя по пыткам российских военнопленных, ежедневными атаками на мирных россиян глубоко в тылу, реваншистские наскоки на Курскую, Белгородскую, Брянскую и др. российские земли, а посмотрите их самодовольные лица на селфи с горящим Крымским мостом и радостными воплями после террористических атак на "Крокус Сити Холл", мирных россиян с детьми на пляже в Крыму и много других.
      Должно пройти много лет после наказания всех преступников, сплошного покаяния за тяжкие грехи перед людьми.
      Как свидетельствует история с фрицами после ВОВ и воссоединения "ости" с "вести", в них опять просыпается дух фашистского нацизма.
      Не забудем- не простим! am
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:48
      APASUS
      Сегодня, 09:28

      hi СК РФ сообщил о подрыве а/м Начальника оперативного управления ГШ в Москве генерал-лейтенанта Ф. Сарварова, погибшего от ран.
      Возбуждено Уголовное дело.
    30 вис
      30 вис
      +3
      Сегодня, 10:55
      Цитата: APASUS
      Вот так война и поделила народы ,государства и семьи .Сколько знаю людей, что прервали отношения с родственниками и друзьями ,из-за неадекватного поведения украинцев. Хотя могу понять ,их там сейчас накачивают так .............

      Их накачивают с малолетства . В 2014 году . Севастополь . Идём на выбор судьбы . Младшая дочь говорит - " я буду голосовать за украЫну ! " На вопрос почему , что случилось - Отвечает это наше государство , нас так учили в школе . Вы не понимаете папа ничего ! " После дружеской родителькой беседы , и пары подзатыльников от старшней сестры, непререкаемый авторитет для младшей . - " Делай так , как папа сказал ! Поняла дура ? " мыслительный процесс пошёл в правильном направлении . И это Севастополь ! Самый русский город наверное не только на бывшей украине , но и России . . А , что говорить о каком нибудь Бердичеве ... Там работали и работают с молодёжьё . У них, жидобандеровцев , есть идеология , а у нас, русских , нет . Молодые люди , целое поколее выросли на бандеровской украине . Другого они не знают .
      ДАА УЖ
        ДАА УЖ
        0
        Сегодня, 11:44
        =30 вис] Больная тема.Будущее народа реально зависит от влияния на детей,подрастающее поколение ,пока формируется личность ,базовые взгляды, моральный ценности,мировоззрение,культурный выбор маленького гражданина страны,будущего защитника и опоры семьи и государства.Важное значение занимает пребывание в коллективе,и всего что с этим связано детский садик,детский лагерь,двор,школа,а теперь и соцсети.Либерасты этим давно пользуются,оккупировав не только экономические,финансовые структуры,но и образовательные и массовой информации,ТВ ,соцсети ,где идёт тихая битва за будущее.А если ещё в семье авторитет низкий родительский, апатия,конфликт поколений,проблемы , безысходность, и.т.п.Китайцы этой стороне безопасности государства большое внимание уделяют,противодействуют этим угрозам,иначе для кого рост экономики,уровня жизни,развитие .....всё будет напрасно,взорвут цветными революциями ,гражданскимивойнами,и подорвут общество "западные партнёры".Как уже не раз было в истории,чтобы ограбить и колонизировать.
  solar
    solar
    +1
    Сегодня, 09:39
    перед этим украинский военный встретился со своим братом на поле боя

    Как понимать эту фразу? В бою встретились, друг в друга постреляли? Как в книжке Вечный зов братья Федор и Иван Савельевы?
    Так сейчас война далеко не так выглядит.
    Или она это просто для красивого слова?
    topol717
      topol717
      +2
      Сегодня, 09:45
      Осталось спросить "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
      Интересно Зеленский слышал вообще эту фразу?
      solar
        solar
        +3
        Сегодня, 09:56
        Для книжек это нормальные ситуации, а для реальной жизни выглядит слишком картинно.
        Осталось спросить "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
        Интересно Зеленский слышал вообще эту фразу?

        Вполне возможно. Он учился фактически ещё в советской школе.
      seamen2
        seamen2
        0
        Сегодня, 11:50
        *Осталось спросить "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
        Интересно Зеленский слышал вообще эту фразу?*
        Естественно, слышал.. Юкрейновцы в 2015 г. запретили фильм *Тарас Бульба* где в главной роли Богдан Ступка.
        Кстати он Герой Украины (2011) заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым (2001). Государственной премии Украины имени Т. Г. Шевченко (1993) и Государственной премии Украины имени А. Довженко (2012 — посмертно). Министр культуры и искусств Украины (1999—2001).
        и вот его они..запретили, то есть предали.
        фильм смотрели, урок не усвоили.
    akropin
      akropin
      0
      Сегодня, 10:54
      Здесь чуть подробнее https://dzen.ru/a/aUjCuAGQ4n2f5yH0
  ВохаАхов
    ВохаАхов
    0
    Сегодня, 10:04
    Наверное по таким жизненным событиям надо фильмы снимать и показывать. Да что фильм, тут целый сериал может получиться.
    михаилл
      михаилл
      +7
      Сегодня, 10:12
      Цитата: ВохаАхов
      Наверное по таким жизненным событиям надо фильмы снимать и показывать.

      С Безруковым и Кологривым? Не надо!!!
    Егоза
      Егоза
      +4
      Сегодня, 10:21
      Цитата: ВохаАхов
      тут целый сериал может получиться.

      Сериал у нас по другому поводу можно снимать.
      Извините за офф-топ, но ТАСС сообщает, что утром снова подорвали генерала на Ясеневой улице. жертвой стал начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Сарваров. И снова подрыв автомобиля. am
      Konnick
        Konnick
        0
        Сегодня, 10:31
        Цитата: Егоза
        И снова подрыв автомобиля

        Удивительно, почему не вагон метро...Но это уже система...Пора весь генштаб переводить на казарменное положение, проще охранять и будут стараться закончить СВО. Почему с началом СВО генштаб как был в центре Москвы, так и остался
      Товарищ Берия
        Товарищ Берия
        +2
        Сегодня, 10:34
        Спасти врачам офицера не удалось. Он скончался от полученных ранений.

        А сколько украинских генералов и офицеров СБУ, ГУР подорвали в Киеве мы? На моей памяти - одного за все время.
        Хотя чеченских террористов в свое время ликвидировали довольно успешно.
        Владислав_В
          Владислав_В
          -1
          Сегодня, 11:32
          Цитата: Товарищ Берия
          А сколько украинских генералов и офицеров СБУ, ГУР подорвали в Киеве мы?

          Много!Просто у нас методы другие и возможности..
  Был Мамонт
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 10:24
    Увы! Все начиналось как бандеровский переворот и гражданская война. Еще в 14-м году по телевидению был показан документальный фильм о двух братьях, один из которых пошел воевать в ополчение, а другой стал воевать националистом . Уж, не помню названия.
    "Наверное по таким жизненным событиям надо фильмы снимать и показывать. Да что фильм, тут целый сериал может получиться."
    Не торопятся снимать такие фильмы. Но, это отдельная тема.
    Asper_Daffy
      Asper_Daffy
      0
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Был Мамонт
      Не торопятся снимать такие фильмы

      Ну, почему, фильмов и сериалов про СВО и предшествующие события, достаточно. Некоторые даже весьма неплохие.
  Konnick
    Konnick
    -2
    Сегодня, 10:27
    Москалькова обычно "новости" от " Ахмата" подает как свежие...

    Коллеги Москальковой сообщили журналистам, что описанные в ее рассказе события произошли в 2023 году.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:45
    Цитата: solar
    Он учился фактически ещё в советской школе.
    Плохие учителя у него были или он уроки прогуливал
  Asper_Daffy
    Asper_Daffy
    +1
    Сегодня, 10:58
    Гражданская война - как она есть.

    Во все века большая беда для России начиналась одинаково, ровно по одной и той же схеме, описанной ещё в «Слове о полку Игореве»:

    Ибо сказал брат брату: «Это мое и то мое же».
    И стали братья про малое «это великое» говорить.

    Ну, а дальше, известно. И всегда ровно те же грабли.