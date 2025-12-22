Цены на бензин в США в декабре упали до минимума за последние четыре года

Дональд Трамп активно продвигал идею снижения цен на топливо. Спустя чуть более десяти месяцев после начала его второго президентского срока средний показатель по стране упал примерно на 13 центов.

Цены на бензин в США в декабре упали до минимума за последние 4 года, Дональд Трамп уже поставил это себе в заслугу. Однако свое обещание опустить их до 2 долларов за галлон он так и не выполнил.В начале декабря цена на бензин в США составила 3 доллара за галлон, это примерно 80 центов за литр. В США цена на бензин является одной из главных тем, волнующих население. Америку не зря называют страной автомобилей.Трамп обещал сделать стоимость одного галлона бензина не дороже 2 долларов, но добиться этого так и не сумел. Да и нынешний уровень в 3 доллара поддерживается низкими ценами на сырую нефть. В последний раз резкое падение цен на топливо было в США в 2020 году в ходе пандемии ковида. Население было вынуждено сидеть по домам, а автомобили стояли без дела.3 доллара за галлон — это средняя цена по США, в зависимости от штата она может варьироваться, причем весьма сильно. Например, в Калифорнии бензин стоит 4,5 доллара, тогда как в Техасе 2,5.