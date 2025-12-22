Цены на бензин в США в декабре упали до минимума за последние четыре года
2 22929
Цены на бензин в США в декабре упали до минимума за последние 4 года, Дональд Трамп уже поставил это себе в заслугу. Однако свое обещание опустить их до 2 долларов за галлон он так и не выполнил.
В начале декабря цена на бензин в США составила 3 доллара за галлон, это примерно 80 центов за литр. В США цена на бензин является одной из главных тем, волнующих население. Америку не зря называют страной автомобилей.
Трамп обещал сделать стоимость одного галлона бензина не дороже 2 долларов, но добиться этого так и не сумел. Да и нынешний уровень в 3 доллара поддерживается низкими ценами на сырую нефть. В последний раз резкое падение цен на топливо было в США в 2020 году в ходе пандемии ковида. Население было вынуждено сидеть по домам, а автомобили стояли без дела.
Дональд Трамп активно продвигал идею снижения цен на топливо. Спустя чуть более десяти месяцев после начала его второго президентского срока средний показатель по стране упал примерно на 13 центов.
3 доллара за галлон — это средняя цена по США, в зависимости от штата она может варьироваться, причем весьма сильно. Например, в Калифорнии бензин стоит 4,5 доллара, тогда как в Техасе 2,5.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация