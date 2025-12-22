Цены на бензин в США в декабре упали до минимума за последние четыре года

Цены на бензин в США в декабре упали до минимума за последние четыре года

Цены на бензин в США в декабре упали до минимума за последние 4 года, Дональд Трамп уже поставил это себе в заслугу. Однако свое обещание опустить их до 2 долларов за галлон он так и не выполнил.

В начале декабря цена на бензин в США составила 3 доллара за галлон, это примерно 80 центов за литр. В США цена на бензин является одной из главных тем, волнующих население. Америку не зря называют страной автомобилей.



Трамп обещал сделать стоимость одного галлона бензина не дороже 2 долларов, но добиться этого так и не сумел. Да и нынешний уровень в 3 доллара поддерживается низкими ценами на сырую нефть. В последний раз резкое падение цен на топливо было в США в 2020 году в ходе пандемии ковида. Население было вынуждено сидеть по домам, а автомобили стояли без дела.


Дональд Трамп активно продвигал идею снижения цен на топливо. Спустя чуть более десяти месяцев после начала его второго президентского срока средний показатель по стране упал примерно на 13 центов.


3 доллара за галлон — это средняя цена по США, в зависимости от штата она может варьироваться, причем весьма сильно. Например, в Калифорнии бензин стоит 4,5 доллара, тогда как в Техасе 2,5.
  1. lubesky Звание
    lubesky
    +17
    Сегодня, 10:44
    Какая жуткая, дискомфортная ситуация, когда цены на топливо то повышаются, то СНИЖАЮТСЯ! Слава Богу у нас такого не бывает. Край на три копейки падает, чтобы набрать 12 копеек wassat
    1. russ71 Звание
      russ71
      +2
      Сегодня, 10:55
      Что то не припомню, чтоб хоть на 3 копейки падали!!!
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 11:04
      Цитата: lubesky
      Край на три копейки падает, чтобы набрать 12 копеек

      Буквально два дня назад, 20 декабря, подъехал заправиться и был приятно удивлен! 92-й упал в цене на рубль! Был 59 р, стал 58. Но я езжу мало, поэтому рубль в моем бюджете роли не играет. Скажем 200 л в месяц, - это 200 р экономии. Конечно, кто не вылазит из-за баранки ( как мой старший laughing ) , тот почувствует разницу.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 11:11
        А я даже не смотрю на цену бензина, просто заправляю полный бак и всё. Ибо разницы нет сколько он стОит, я его все равно куплю, так как мне надо ехать. Это в продуктах питания можно выбирать купить свинину или говядину. А с бензином без вариантов. И смысла смотреть на стоимость нет никакого. Да и заправляюсь я только на сетевых заправках, либо Роснефть, либо Татнефть, либо ГазпромНефть.
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 11:19
          Цитата: topol717
          Ибо разницы нет сколько он стОит, я его все равно куплю, так как мне надо ехать.

          Так-то оно так. Вы совершенно правы.
          Но от привычки посмотреть ( а сколько же сегодня стоит литр?) никуда не деться. Отошли те времена, когда цены на все были стабильны.
          пс, заправляюсь на газпромнефти. Для меня 1. Удобно, не надо куда то пилить.
          2. Доверяю качеству топлива
    3. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +8
      Сегодня, 11:10
      Да, действительно, как они там выживают! 80 центов! Да при американских нищенских зарплатах! (Сарказм, если, что.)
      1. Бесконечность Звание
        Бесконечность
        +3
        Сегодня, 11:28
        Самое смешное, что при пересчёте у них с их зарплатами дешевле получается:
        Согласно данным Росстата, медианная зарплата в России в апреле 2025 года составила 73 871 рубль. Это сумма, которую получает «средний» российский работник — половина населения зарабатывает меньше, другая — больше. Для сравнения: в США средняя зарплата в эквиваленте — более 600 тысяч рублей в месяц. Разрыв — почти в пять раз. И при этом российский бензин АИ-95 в пересчёте на доллары стоит дороже американского: 3,19 доллара за галлон против 2,98.
        https://dzen.ru/a/aTp6VY_MYUhVGkpk
        И это при том, что они импортёры нефти, а мы - экспортёры. Вот бы тоже так "загнивать"!
  2. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +6
    Сегодня, 10:45
    Не скажу что рад за американцев. Цены на авто и бензин вызывают отнюдь не белую зависть.
    1. al3x Звание
      al3x
      +16
      Сегодня, 10:50
      Вот вот, это же надо было такое допустить, что у них митсубиси аутлендер стоит, как у нас нива. В пересчёте на загибающийся доллар. Ну, чуть-чуть подороже, на пару килобаксов. Аяяяй. Даешь ниву по цене паджеро 🤣Походу нивоводы негодуют, минускют сразу
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 11:19
        что у них митсубиси аутлендер стоит, как у нас нива.
        Мне кажется вы немножко не знаете как у них цены образуются. Сейчас в США новый Аутлендер стоит от 37К. 37К*80 примерно равно 3 млн. Так что вы можете купить Tenet T7 примерно в те же деньги, и как ни странно, но это будет намного более современный автомобиль, чем эта пародия на авто из прошлого века, которую гордо зовут Аутлендер.
        1. al3x Звание
          al3x
          +1
          Сегодня, 11:26
          Да это просто для сравнения пример. И его цена стартует от 29-30 за базу у них.
  3. Prapor Звание
    Prapor
    +12
    Сегодня, 10:50
    Да Трампушка, дорогой - введи ты в америке утильсбор, как у нас, и сразу жизнь наладится, это точно, экономика как попрет в рост, не остановишь...
    А еще лучше, пересаживай американцев массово на Автоваз, и нам доброе дело, и себе сделаешь, там продажи и запчастей и инструментов попрут как на дрожжах и автосервисы озолотятся, а бензин будет мало кому нужен...
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -4
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Prapor
      Да Трампушка, дорогой - введи ты в америке утильсбор

      Трампушка не париться, ввёл пошлины 500%, и сразу весь импорт в США в пять раз подорожал wink
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:06
      Цитата: Prapor
      Да Трампушка, дорогой - введи ты в америке утильсбор, как у нас,

      Так у них было и не один раз
      "18.05.1995, 00:00
      Автомобильная война Японии и США
      Вашингтон исполнил наконец свою угрозу: во вторник Японии было официально и безапелляционно заявлено, что если до 28 июня она не откроет свой рынок для автомобилей и запчастей из США, 13 ее моделей представительского класса подвергнутся в Америке 100-процентному "карательному" налогу, самому большому из когда-либо назначавшихся Вашингтоном. Стоимость машин в результате почти удвоится (почти — потому что налог считается от таможенной, а не розничной стоимости), так что, если налог действительно введут, продаваться они фактически не будут. ."
  4. pexotinec Звание
    pexotinec
    +7
    Сегодня, 10:56
    Все свои потери, недозаработки, упущенные выгоды газонефтедобытчикипереработчики компенсируют за счёт нас внутреннего рынка. Так что все наши потуги с обращением к правительству не имеют смысла.
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -5
    Сегодня, 10:58
    Да и нынешний уровень в 3 доллара поддерживается низкими ценами на сырую нефть.


    Значит скоро будет 4 доллара. В связи с захватами США танкеров с венесуэльской нефтью.

    Мировые котировки на нефть выросли в начале азиатских торгов в понедельник на фоне реакции рынков на усиление США мер по преследованию нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, включая захват второго танкера и преследование третьего судна. Об этом сообщает OilPrice.

    Цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,87%, до 57,01 доллара за баррель, а цена на нефть марки Brent – на 0,84%, до 60,98 доллара за баррель. Рост отражает усиление геополитических рисков на нефтяных рынках и опасения по поводу дальнейшего сокращения поставок. Все эти факторы вместе включены в ценообразование, новые реалии которого отражают геополитику.


    Так бывает, когда одно полушарие ГМ не знает что думает другое.
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 11:15
      0.87,% обалдеть, полосатые проснуться и покажут кузькину мать. Важнее по какой цене Россия нефть продает с отгрузкой в Новороссийске. А цена 35 зелёных.
  6. Максим из Иркутска Звание
    Максим из Иркутска
    +4
    Сегодня, 11:02
    Мда, в америке бенз стоит дешевле, чем у меня в Иркутске)
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      +1
      Сегодня, 11:25
      Цитата: Максим из Иркутска
      Мда, в америке бенз стоит дешевле, чем у меня в Иркутске)

      Приветствую, Земляка!
      Вчера, Иркутск, "Крайснефть" ( не всегда самая дешëвая АЗС), - АИ-92 66,98 руб/литр.
      "Роснефть", обычно дешевле, - очереди чуть больше...
  7. faiver Звание
    faiver
    +5
    Сегодня, 11:02
    Все свои потери, недозаработки, упущенные выгоды газонефтедобытчикипереработчики компенсируют за счёт нас внутреннего рынка
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 11:33
      Цитата: faiver
      Все свои потери, недозаработки, упущенные выгоды газонефтедобытчикипереработчики компенсируют за счёт нас внутреннего рынка

      Вполне доходчиво.
      Только вот ещë бы регион уточнять...
      Имею массу подобных "фейков"... Только вот не "вставляются" изображения... Возможно, - лишь с мобильных уст-в(И-нет тормозят,мессенджеры блокируют... Насколько оправданно, - не берусь судить, - не обладаю достаточной информацией. Имхо: долбанутая в обе стороны. ).
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        +1
        Сегодня, 11:42
        Якутия это, вполне правдоподобные цены.
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 11:48
          и это еще не самый север, чем ближе к южному побережью моря Лаптевых тем ценник все выше...
      2. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 11:46
        на фото все есть "для тех кто на бронетранспортере" для уточнения региона, город Якутск
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 11:20
    Падение цен? Так бывает? recourse
    Живут же некоторые
    1. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 11:31
      В переводе на скабеевщину - загнивают.
  9. Гардамир Звание
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 11:25
    Да это беспредел какой-то! Так издеваться над простым американским народом. То ли дело у нас, стабильность.
  10. ALARI Звание
    ALARI
    +2
    Сегодня, 11:26
    В среднем у них бензин стоит 63,5 рубля на наши(за литр). request
  11. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 11:33
    Цены на бензин в США в декабре упали до минимума за последние четыре года

    В США какой то не правильный капитализм!