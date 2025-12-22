В Румынии начинает работу крупный хаб по переброске вооружений на Украину

Главным центром координации поставок странами Запада оружия, боеприпасов и военной техники для ВСУ является польская база в Жешуве. Теперь в Румынии начинает работу еще один крупный хаб по переброске вооружений на Украину.

Об этом сообщает портал DefenseRomania, ссылаясь на замглавы Командования НАТО по содействию безопасности и обучения Украины (NSATU) генерала Майка Келлера.

Он заявил, что объект начнет функционировать уже в январе следующего года. По словам натовского военного, этот логистический пункт станет не просто дополнительным каналом поставок, но и послужит укреплению всего восточного фланга Североатлантического альянса.

Открытие нового хаба позволит удвоить транзитные возможности военных поставок НАТО для украинской армии. При этом, отметил высокопоставленный представитель альянса, непрерывность потоков обеспечивается программой PURL, согласно которой американское вооружение, оплаченное европейскими союзниками, бесперебойно поставляется подразделениям ВСУ. По крайней мере, на это можно рассчитывать, пока пост президента США занимает Дональд Трамп.

Генерал заявил, что даже до открытия румынского хаба структура, которую он представляет, отправила на Украину в течение 2025 года примерно 220 тысяч тонн военных грузов.


Келлер назвал принятое решение «стратегическим». Теперь польский и румынский центры будут работать в паре. В основном поставки через Румынию будут направлены на обеспечение потребностей украинских группировок на южном направлении и на Донбассе.
  1. Prapor Звание
    Prapor
    -1
    Сегодня, 11:11
    Так ведь отличная цель, для Орешника, вместо хаба там должен быть лунный кратер с несколько футбольных полей размером..., а потом озеро будет ведь, хорошее дело, отдых рыбалка, и грета тунберг еще спасибо устанет говорить!
  2. Максим из Иркутска Звание
    Максим из Иркутска
    -2
    Сегодня, 11:13
    Нельзя геранями расхерачить румынию, со стороны украины? сказав, что это украинцы обстреливают!
  3. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +2
    Сегодня, 11:18
    Пожаров этому хабу и не долгой работы am
  4. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 11:23
    Удивляет другое, что из массива информации было ясно и очевидно, что в этом направлении шёл огромный поток грузов и людей. Но одна сторона вела себя умеренно не ограничиваю это поток, а другая, понимая стратегическую важность коридора не обеспечивал его устойчивость. Поэтому оставалось только ждать когда эта ситуация измениться. Безусловно ожидать что мосты останутся в работе бесполезно, а это значит, что кардинально изменяться пути движения и людей, а особенно к Кишиневскому аэропорту и поток грузов по не подготовленным маошрутам. В общем можно говорить о том, что одна сторона выжидала и готовилась к данной ситуации, а другая просто не была способна проанализировать ситуацию как процесс.
  5. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +3
    Сегодня, 11:23
    Пока нет войны с НАТО глупо говорить о ударах по базе в Румынии или еще где .
    Бить надо по переправам , мостам , ж д узлам .
    Не по теме . В Москве убит генерал лейтенант Фанил Сарваров . Подорвали автомобиль .
    Это террористический акт .
    Почему Россия не бьет по генералам противной стороны ?
    Об этом сообщила официально Светлана Петренко , представитель МО .
    1. Максим из Иркутска Звание
      Максим из Иркутска
      -1
      Сегодня, 11:24
      Потому что, нету Смерша и мы не такие!
  6. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 11:28
    Обнесут сию контору румыны. Они же колёса с броневиков на ходу скручивают. А тут всё в одном месте....
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 11:31
    Подготовка к войне против России в 2030 году идет полным ходом. Да, что-то пойдет на Украину, а большинство вооружений будет накоплено как резерв. И еще скоро подобное будет в Швеции или Финляндии, к гадалке не ходи.
  8. avdkrd Звание
    avdkrd
    0
    Сегодня, 11:47
    Может пора Орешник применить по прямому назначению? Каждая тонна грузов это прямое участие в войне против России. По мне так логичнее, пресечь в зародыше любую подобную деятельность. По началу, те же немцы, кроме касок и раций, боялись что-то поставлять. Безнаказанность э, рождает текущую практику, когда еврочерти, бахвалятся меж собой, кто больше нанес ущерба России.