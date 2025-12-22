В Москве в результате подрыва автомобиля погиб генерал Генштаба ВС РФ

Очередной подрыв автомобиля в Москве и снова российского военного. Как сообщает Следственный комитет, в результате срабатывания взрывного устройства погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

По информации СК, сегодня утром, 22 декабря, на стоянке автомобилей в Орехово-Борисово на юге Москвы неизвестные привели в действие взрывное устройство, размещенное под днищем автомобиля Kia. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил генерал Фанил Сарваров.



По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.



Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Рассматриваются несколько версий, в том числе и работа украинских спецслужб.

Как пишут российские ресурсы, после взрыва генерал еще какое-то время был жив, но спасти его не сумели, полученные ранения были слишком тяжелыми.
  1. lubesky Звание
    lubesky
    +13
    Сегодня, 11:31
    Соболезнования! Вот назревает вопрос - и долго бы ГРУ ГШ СССР терпело бы такое в центре страны??? До СВО такое конечно и представить было невозможно! am
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +7
      Сегодня, 11:33
      Опять бандеровские террористы безнаказанно убивают наших генералов в Москве, хочется спросить, чем наши спецслужбы занимаются? Походу складывается впечатление, что у них основная работа по крышеванию бизнеса и репрессии по отношению с несогласными с антинародной политикой либералов в Кремле. Походу эта власть уже полностью прогнила и не справляется со своими обязанностями! Мои соболезнования близким генерала.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 11:43
        Цитата: vasyliy1
        Опять бандеровские террористы безнаказанно убивают наших генералов в Москве, хочется спросить, чем наши спецслужбы занимаются? Походу складывается впечатление, что у них основная работа по крышеванию бизнеса и репрессии по отношению с несогласными с антинародной политикой либералов в Кремле. Походу эта власть уже полностью прогнила и не справляется со своими обязанностями! Мои соболезнования близким генерала.


        Эта власть сама себя подставляет отсутствием внятной адекватной, подчёркиваю адекватной и соразмерной реакции, на подобный беспредел киевских клоунов. Потому что сегодня подорвали генерала Генштаба и за это с той стороны никто не пострадал,а завтра не дай Бог тоже самое начнут делать с фигурами повыше,из того же Кремля допустим.И создаётся впечатление что все так же будут безвольно молчать и ничего не делать.Просто в очередной раз назовут дежурный обстрел Украины якобы ответом на терракт.Хотя всем понятно что это никакой ни ответ,а чтобы лицо окончательно не потерять,а то скажут что которого по счёту генерала взрывают,а мы типа не ответили.Так вот ответили.Нанесли по Украине удар.Но понятно что это не сопоставимый ответ,а та сторона окончательно теряет берега от своей безнаказанности и вседозволенности. Неужели не хватает решимости ответить какому то там Зеленскому,Буданова, Малюку?Это же слабая позиция,а слабых бьют,вводят новые санкции в первую очередь из-за того что убеждаются в очередной раз что всё им сходит с рук.
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 11:48
        Рассматриваются несколько версий, в том числе и работа украинских спецслужб.

        Иных версий я не вижу, укpoжопые отработали.
      3. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 11:53
        Вы либерасты-навальнята не прогнили, вы изначально гнилые
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -5
      Сегодня, 11:34
      Цитата: lubesky
      ГРУ ГШ СССР

      Какое оно отношение имело к
      Цитата: lubesky
      центре страны
      ??? Или главное аббревиатуры красивые написать?
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +4
        Сегодня, 11:37
        Цитата: свой1970
        Какое оно отношение имело к


        Например проведение специальных операций по ликвидации угроз противника, не? А самому почитать задачи никак? request
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Сегодня, 11:41
          Цитата: lubesky
          Например проведение специальных операций по ликвидации угроз противника, не

          И кого
          Цитата: lubesky
          ГРУ ГШ СССР

          ликвидировало из угроз противника? ФИО можно?
          Или может быть в силу отсутствия войн как таковых - такое не требовалось???
      2. lubesky Звание
        lubesky
        -2
        Сегодня, 11:41
        Цитата: свой1970
        ??? Или главное аббревиатуры красивые написать?


        Или вместо своего мнения пакость некомпетентную написать и поумничать??? wassat
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -2
          Сегодня, 11:43
          Цитата: lubesky
          пакость некомпетентную написать и поумничать???

          Пакость пишите вы - придумывая то чего не было
      3. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        0
        Сегодня, 11:53
        Цитата: свой1970
        ?? Или главное аббревиатуры красивые написать?

        Да какая разница как называлась спецслужба Советской власти? ВЧК, ГПУ, НКВД и МГБ и затем КГБ… вопрос в том, что были те кто Отдавал приказы на ликвидации Врагов, и были те кто выполнял данные приказы.
    3. ODERVIT Звание
      ODERVIT
      +4
      Сегодня, 11:35
      Полностью согласен, одно уточнение. Вопрос "не назревает, а давно перезрел. Извините, тоже наболело.
    4. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +5
      Сегодня, 11:36
      Цитата: lubesky
      Соболезнования! Вот назревает вопрос - и долго бы ГРУ ГШ СССР терпело бы такое в центре страны??? ! am

      Да уж, то, что Лохлы безнаказанно выбивают верхушку нашего Генштаба, ничего кроме недоумения и раздражения не вызывает…
      Хватит беспокоиться о военно политическом руководстве «братского» народа, нужно своих военных беречь!
    5. Ivan_Sergeev Звание
      Ivan_Sergeev
      +7
      Сегодня, 11:37
      А в СССР просто не было такого чудовищного количества мигрантов, подавляющее большинство которых с детства приучено ненавидеть Россию. Какой процент из них за деньги готов что-нибудь куда-нибудь подложить, не знаю, но подозреваю, что очень высокий.
  2. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    +5
    Сегодня, 11:31
    Соболезнование родным и близким.
    До коли...? Понимаю, что вопрос риторический, но всё же...
  3. Аскер Звание
    Аскер
    +4
    Сегодня, 11:33
    Очень похоже что пора отвечать зеркально, признав нацистский режим террористическим.
    1. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      +5
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Аскер
      Очень похоже что пора отвечать зеркально


      А наши способны на это ? Так то с 2014 года, идёт ликвидация то видных патриотов, лидеров, известных командиров и т.д. с начала СВО, украинские спецслужбы при поддержке запада, стали работать уже по нашим военным, учёным, разработчикам и т.д..... можно так же вспомнить Украинский след в теракте с Крокусом и т.д.

      Зеркальных мер нет.
  4. мусоргский Звание
    мусоргский
    +6
    Сегодня, 11:34
    Сколько нужно ещё убить, что бы что то сделать. Простая проверка под днищем возможна каждому, но есть и другие возможности типа приезд служебного автомобиля.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:38
      Цитата: мусоргский
      есть и другие возможности типа приезд служебного автомобиля.

      Как это защитит от стоящего у подъезда самоката - как уже было?
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +7
    Сегодня, 11:35
    Это уже откровенная игра в одни ворота идет.
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      0
      Сегодня, 11:47
      А Вы аналогию с какой игрой проводите, футбол или хоккей. В футбол Россия не особо сильна. Может уже наконец то начнем играть в хоккей?
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +8
    Сегодня, 11:35
    Думаю сейчас в у руководства страны включиться антикриз: "сделают вид, что ничего не произошло, и будут ждать когда само рассосётся"
  7. Cartalon Звание
    Cartalon
    +6
    Сегодня, 11:35
    Я понимаю Зеленского убирать смысла нет эту роль любой сыграет, но Буданова, его замов, какого дьявола они живы.
  8. алексеев Звание
    алексеев
    +4
    Сегодня, 11:35
    Наверное, дойдет, что в штабах нужно тоже применять меры безопасности, хотя бы и в Москве, далеко от фронта.
    Сотрудники должны находиться на казарменном положении, а не ездить каждый день домой по хорошо отслеживаемому маршруту и графику.
  9. Десница ока Звание
    Десница ока
    +5
    Сегодня, 11:36
    Да сколько можно то?!
    Я не понимаю, почему в укре, не подрываются или иным образом не уничтожаются так же высокопоставленные представители хунты? У нас что меньше возможностей или вообще нет, проводить такие же акции, на их стороне? Так бы штук пять укронацистов утилизировали и мож они б, задумались, а стоит ли дальше играть в эту игру, в которую можно играть вдвоем....
    1. ALARI Звание
      ALARI
      0
      Сегодня, 11:45
      Не делается наверно потому что как только будет принято такое решение и начнется подготовка, то информация потечет со страшной силой. Почему не течет у них- ненависть к оппоненту имеет сильную сторону-не предаёшь.
  10. g_ae Звание
    g_ae
    +7
    Сегодня, 11:38
    Вот это и есть "удары по центрам принятия решений", а не бла-бла-бла и залихватские доклады верховному. А в России что-то вроде ГРУ МО вообще существует? Соболезнования родным и близким.
  11. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    0
    Сегодня, 11:47
    Извините еще раз, но это для Военного обозрения. Не существует генерала ГШ ВС РФ. Есть воинское звание и должность. Для ВО такие ошибки не допустимы.
  12. Radikal Звание
    Radikal
    +1
    Сегодня, 11:48
    Нормально. У Него высших офицеров валят направо и налево, а Он всё в "белых перчатках" хочет просуществовать, переговорную позицию бережёт. Укрофашисты небось тащатся от этой ситуации. Как мы, то есть они методами Николая Ивановича Кузнецова с нами борются. Просто противно всё это наблюдать! Злоба душит. sad
  13. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 11:49
    Ну что же, - враг бьёт по центрам принятия решений , инициативно, безо всяких предостережений,
    и приглашений. Мы же только слышим слова, и что то там про ответку. А без ответки? Так сказать, в инициативном порядке, у нас ничего нет - ни своих инициативных санкций в отношении руководителей враждебных режимов, ни в отношении врага.
  14. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 11:50
    1. Как ни странно, но от таких действий НЕ ЗАСТРАХОВАН НИКТО. В любом случае, невозможно вечно ездить в броневике, пусть даже с охраной - рано или поздно, но подловят.
    2. Снизить риски подобного ВОЗМОЖНО. Путём БОЛЕЕ ЖЁСТКОГО контроля, т.к. в данный момент мы всё ещё НЕ воюем, а лишь проводим "спец.операцию", а страна - один большой проходной двор. ИМХО.
    3. Пора зеркально устранять высший генералитет НАТО/ВСУ. Кстати, подозреваю, что этот теракт - их месть за какую-нибудь группку НАТОвских высших офицеров, которых мы "прихлопнули"/взяли в плен на фронте.
    4. Очень жаль! Соболезнования родным и близким погибшего!
  15. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 11:52
    Танцы на граблях продолжаются.
    Не ценит верховный своих генералов.
  16. cast iron Звание
    cast iron
    0
    Сегодня, 11:52
    Очередной русский взорван укромутантами у себя дома, в России. Укромутантам убивать наших лучших и нужных людей можно. А вот убить Зеленского и гопкомпанию нельзя! Так говорят трубопатриоты с одной извилиной, оставшейся от кепки...