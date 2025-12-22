В Москве в результате подрыва автомобиля погиб генерал Генштаба ВС РФ

По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Очередной подрыв автомобиля в Москве и снова российского военного. Как сообщает Следственный комитет, в результате срабатывания взрывного устройства погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.По информации СК, сегодня утром, 22 декабря, на стоянке автомобилей в Орехово-Борисово на юге Москвы неизвестные привели в действие взрывное устройство, размещенное под днищем автомобиля Kia. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил генерал Фанил Сарваров.Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Рассматриваются несколько версий, в том числе и работа украинских спецслужб.Как пишут российские ресурсы, после взрыва генерал еще какое-то время был жив, но спасти его не сумели, полученные ранения были слишком тяжелыми.