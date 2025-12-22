«Пора заканчивать»: оптимисты и пессимисты на Западе комментируют реплику Путина

«Пора заканчивать»: оптимисты и пессимисты на Западе комментируют реплику Путина

На Западе продолжают комментировать заявления Владимира Путина, сделанные в минувшую пятницу в рамках Прямой линии. Одно из обсуждаемых заявлений российского президента касалось ответа на реплику о том, что «надоело обсуждение украинской темы» в СМИ. Реплика сопровождалась вопросом: «Может быть, будем решать свои проблемы и их освещать?»

Напомним, что президент, комментируя это послание, высветившееся на экране, заявил буквально следующее:



Согласен. Надо заканчивать.

В зарубежных СМИ эти слова президента РФ восприняли двояко. Одни считают, что президент России уже прямо даёт понять, что он в ближайшее время намерен выйти на завершение украинского конфликта. Другие полагают, что Путин предлагает заканчивать не сам конфликт, а именно его масштабное освещение в российских средствах массовой информации.

В американской прессе, комментируя эти слова Владимира Путина, обращают внимание на явную интенсификацию переговорного процесса, в том числе в рамках так называемой «челночной дипломатии» переговорной команды во главе со Стивеном Уиткоффом. При этом в США подавляющее большинство экспертов не склонны придерживаться тезиса о том, что украинский вооружённый конфликт закончится до католического Рождества (25 декабря), равно как и до нового года.

Соответственно, рассматривается новый сценарий по «таймингу». Это январь-февраль, причём в Соединённых Штатах обсуждается вариант, согласно которому в январе может состояться прямая встреча президентов Путина и Трампа – в Будапеште или где-то ещё. И после этой встречи конфликт, как считают эксперты-оптимисты, может быть закончен.

Эксперты-пессимисты (или реалисты – кому как больше нравится) считают, что, получив от европейцев гарантии по выделению 90 млрд евро, Зеленский не станет принимать предлагаемые условия, несмотря на все усилия Трампа. Соответственно, и боевые действия продолжатся и в январе, и в феврале и в последующие месяцы.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 11:57
    «Согласен. Надо заканчивать.»
    Золотые Слова! Нужны и дела такие же…
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +18
      Сегодня, 12:04
      «Пора заканчивать»: оптимисты и пессимисты на Западе комментируют реплику Путина


      Для того чтобы заканчивать надо хотя бы начать,а мы как известно ещё даже не начинали,если процитировать дословно.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 12:11
      Ну да, с исчезновением бандерорежима сразу исчезнут новости про их телодвижения! Два в одном.... negative
      1. frruc Звание
        frruc
        +8
        Сегодня, 12:19
        оптимисты и пессимисты на Западе комментируют реплику

        Какая бредятина . Может хватит уже переливать из пустого в порожнее.
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      -1
      Сегодня, 12:42
      Откуда вы знаете, что он имел ввиду?
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 11:59
    "Одни считают, что президент России уже прямо даёт понять, что он в ближайшее время намерен выйти на завершение украинского конфликта. Другие полагают, что Путин предлагает заканчивать не сам конфликт, а именно его масштабное освещение в российских средствах массовой информации"
    -- Не угадали ни те ни другие. Заканчивать надо полным разгромом и капитуляцией укронацистов!
    1. Володин Звание
      Володин
      +9
      Сегодня, 12:09
      Цитата: th.kuzmichev
      Заканчивать надо полным разгромом и капитуляцией укронацистов!

      К сожалению, это всё лозунги, не более.
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        -3
        Сегодня, 12:23
        Цитата: Володин

        К сожалению, это всё лозунги, не более.
        Можно и быстро разгромить и уничтожить противника, но за это по головке США не погладят и не только сша . А так да, это всего лишь лозунги.
      2. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        -1
        Сегодня, 12:25
        Конечно лозунг. Правильный лозунг. Мы же на диване. А реальным делом мужики в окопах занимаются.
        1. Володин Звание
          Володин
          +3
          Сегодня, 12:29
          Цитата: th.kuzmichev
          А реальным делом мужики в окопах занимаются.

          Мужики-то правильным делом занимаются, это бесспорно. Только под такими правильными лозунгами и тем вариантом их реализации, который есть на данный момент, можно сточить лучших представителей мужского населения.
        2. opuonmed Звание
          opuonmed
          +3
          Сегодня, 12:37
          Цитата: th.kuzmichev
          Конечно лозунг. Правильный лозунг. Мы же на диване. А реальным делом мужики в окопах занимаются.

          Не всё зависит от солдата в окопах, сейчас уже не 40-е годы, технологии шагнули вперед, и есть разные виды оружия с разной мощностью и дальности, еще от действий и решений высших управленцев, от стратегии и от применения разного оружия.
          1. th.kuzmichev Звание
            th.kuzmichev
            -3
            Сегодня, 13:39
            Абсолютно согласен. Да и в 40-е годы от инженеров зависело не меньше. Наука и техника делает Победу. Наше диванное дело - лозунги (то же нужны). А вот зачем нужны спортсмены ума не приложу.
            1. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              0
              Сегодня, 14:30
              Цитата: th.kuzmichev
              Абсолютно согласен. Да и в 40-е годы от инженеров зависело не меньше. Наука и техника делает Победу. Наше диванное дело - лозунги (то же нужны). А вот зачем нужны спортсмены ума не приложу.

              откровенно говоря, Ваши (и не только Ваши) лозунги- уверен большинству читателей сайта ВО, которые пришли общаться и получать информацию-тоже не нужны, не на митинг пришли.. а то это похоже когда собрались единомышленники общаются спокойно доводы-контрдоводы, мнения... а тут кто-то то там то там- начинает лозунги выкрикивать laughing
    2. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 12:12
      Могли бы - давно бы уже разгромили.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        -3
        Сегодня, 12:26
        Поскольку волшебной палочки у нас нет, придётся шаг за шагом.
    3. ettore Звание
      ettore
      +2
      Сегодня, 12:26
      Цитата: th.kuzmichev
      -- Не угадали ни те ни другие. Заканчивать надо полным разгромом и капитуляцией укронацистов!

      Может случится так что никто не угадал, что имел в виду ВГ.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        -1
        Сегодня, 13:53
        Если гадать, всё что угодно может быть. Надо говорить чего хотим. А то по форуму судя, многие уже поражение признали. Рановато, господа!
    4. Замира Звание
      Замира
      +1
      Сегодня, 12:32
      Цитата: th.kuzmichev
      Не угадали ни те ни другие. Заканчивать надо полным разгромом и капитуляцией укронацистов!

      Согласна полностью!!!
      Согласна с тем, что именно так надо "заканчивать".
      НО! Не совсем я уверена в том, что именно такой вариант имел в виду Путин.
      Как-то вот насторожило меня то, что он сказал об Анкоридже: мол, были достигнуты тяжёлые для нас компромиссы, на которые мы тем не менее согласились.
      С одной стороны, очень надеюсь, что это "согласие" - такой хитрый ход, чтобы потянуть время (ну, то есть типа минских договорённостей, но наоборот - уже не они нас, а мы их дурим).
      А с другой - стойкое ощущение, что где-то очень близко к этим самым "компромиссам" таки валяются грабли, и опасение, что на них опять, в который уже раз, наступят, меня почему-то не покидает.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        -2
        Сегодня, 13:58
        Не переживайте. Например христианство - западная религия, но мы внесли в неё свои смыслы. Мы - русские, и это ни кто изменить не сможет. А на грабли наступают потомки Гитлера и Наполеона.
  3. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 12:14
    Президент,как всегда,говорил двусмысленно.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -2
      Сегодня, 12:28
      Ну если Путин говорит двусмысленно, то Трамп тогда десятисмысленно.
      1. Замира Звание
        Замира
        +1
        Сегодня, 12:48
        Цитата: th.kuzmichev
        Трамп тогда десятисмысленно

        Ага...) А может, даже больше.) Только вот беда Трампа в том, что все эти его "смыслы" друг другу противоречат, и в итоге самоуничтожаются.)
        Но главное, что Трамп доволен. У него же столько "смыслов". И ему неважно, что они бессмысленны.)
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          -1
          Сегодня, 14:00
          Конечно доволен. Артисты всегда довольны когда им аплодируют)
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      -1
      Сегодня, 12:49
      Говорит, он как обычно. А вы как обычно, ему приписываете, нечто противоположное. Вот и возникает эта ваша двусмысленность.
    3. Кармела Звание
      Кармела
      +2
      Сегодня, 13:36
      Цитата: Million
      Президент,как всегда,говорил двусмысленно.

      А мне наоборот сдаётся, что он говорит очень точно и чётко. Но не все это слышат и понимают.
  4. Комментарий был удален.
  5. Леший1975 Звание
    Леший1975
    +3
    Сегодня, 12:20
    Пора заканчивать, заканчивать с этими прямыми линиями, кроме раздражения, на мой взгляд и на взгляд многих моих знакомых, эти "прямые" линии уже давно ничего другого не вызывают. Постановка, к тому же не самая лучшая, и полная оторванность от жизни большинства... пирожков он поел - рады, очень. request
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -3
      Сегодня, 12:30
      Вот только за всех не надо выводы делать. Я, к примеру, ни одной "линии не смотрел", а кому то это нужно (особенно западным журналистам)
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 12:25
    Не заканчивать надо, а кончать. Ибо "Как говорится в старинной русской пословице, конец делу абзац".(с)

    Функционеры киевского режима после его падения собираются сбежать за границу, заявили в Службе внешней разведки России

    Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы.

    Кроме того, украинские чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в странах Европы к дипломатам с просьбой посодействовать в получении там вида на жительство.


    Да, Мишу Подоляка вслед за Ермаком из ОП выкинули. Мерзкая рожа, однако.
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 12:39
    Слишком часто в обзорах Украины стало фигурировать провокационное слово "коррупция". Оно ведь на нехорошие мысли может навести... feel
  8. Комментарий был удален.
  9. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 14:10
    это вопрос явно от шайки есвских фашистов был..они больше всего ждут..когда Путин на очередной Прямой линии..выйдет..и скажет: всё..мы отходим на границы 91-го года..и выплачиваем репарации хохлам и ЕС пожизненно..просим прощение и каемся..Россию делим на части...вот их влажные мечты)
    Да хрен вам..дегенераты ЕСвские..содомиты, наркоманы и сатанисты!)
  10. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 14:27
    получив от европейцев гарантии по выделению 90 млрд евро

    Не от всех европейцев, от парочки. Надо облигации выпустить, разместить (а это только через парламенты), деньги собрать.... Может ничем не кончиться.
  11. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 14:36
    Многозначительные и не очень понятные слова как всегда вызывают бурное обсуждение и многие гипотезы.