«Пора заканчивать»: оптимисты и пессимисты на Западе комментируют реплику Путина

На Западе продолжают комментировать заявления Владимира Путина, сделанные в минувшую пятницу в рамках Прямой линии. Одно из обсуждаемых заявлений российского президента касалось ответа на реплику о том, что «надоело обсуждение украинской темы» в СМИ. Реплика сопровождалась вопросом: «Может быть, будем решать свои проблемы и их освещать?»Напомним, что президент, комментируя это послание, высветившееся на экране, заявил буквально следующее:В зарубежных СМИ эти слова президента РФ восприняли двояко. Одни считают, что президент России уже прямо даёт понять, что он в ближайшее время намерен выйти на завершение украинского конфликта. Другие полагают, что Путин предлагает заканчивать не сам конфликт, а именно его масштабное освещение в российских средствах массовой информации.В американской прессе, комментируя эти слова Владимира Путина, обращают внимание на явную интенсификацию переговорного процесса, в том числе в рамках так называемой «челночной дипломатии» переговорной команды во главе со Стивеном Уиткоффом. При этом в США подавляющее большинство экспертов не склонны придерживаться тезиса о том, что украинский вооружённый конфликт закончится до католического Рождества (25 декабря), равно как и до нового года.Соответственно, рассматривается новый сценарий по «таймингу». Это январь-февраль, причём в Соединённых Штатах обсуждается вариант, согласно которому в январе может состояться прямая встреча президентов Путина и Трампа – в Будапеште или где-то ещё. И после этой встречи конфликт, как считают эксперты-оптимисты, может быть закончен.Эксперты-пессимисты (или реалисты – кому как больше нравится) считают, что, получив от европейцев гарантии по выделению 90 млрд евро, Зеленский не станет принимать предлагаемые условия, несмотря на все усилия Трампа. Соответственно, и боевые действия продолжатся и в январе, и в феврале и в последующие месяцы.