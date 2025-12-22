Из-за нестабильности в мире продолжает рекордно расти стоимость драгметаллов

Стоимость фьючерсов на золото и на серебро на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) в очередной раз обновила исторические максимумы, превысив 4 425 долларов за тройскую унцию и 69,5 долларов за тройскую унцию соответственно. В свою очередь, стоимость фьючерса на платину впервые с июня 2008 года превысила 2 100 долларов за тройскую унцию.

Рост цен на драгметаллы вызван, в первую очередь, обострением геополитической напряженности и ростом объемов мирового долга. Аналитики объясняют стремительный рост цен на золото и серебро углубляющимся глобальным долговым кризисом, из-за которого инвесторы все активнее используют золото в качестве защитного актива на фоне беспрецедентного увеличения долговой нагрузки. Только за последние три года совокупный мировой долг увеличился на 55 триллионов долларов, достигнув 346 триллионов, что привело к росту ежегодных процентных расходов до рекордных 4,9 триллиона. Синхронно с этим цена на золото за этот период времени выросла на 142%.



Кроме того, трейдеры делают ставку на то, что ФРС США в следующем, 2026 году снизит процентные ставки, что, как правило, благоприятно сказывается на ценах на драгоценные металлы. Снижение процентной ставки американским регулятором вполне вероятно, поскольку, как известно, Трамп последовательно выступает за смягчение денежно-кредитной политики. Как ожидается, согласно базовому сценарию, представленному аналитиками Goldman Sachs, цены на золото до конца следующего года могут достигнуть отметки 4900 за унцию.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 12:28
    Любые политические кризисы вызывают рост цен на «стабильные» активы к которым традиционно относятся драгметаллы!
    Если упаси Боже, европейцы втянутся напрямую в СВО… самым стабильным активом станет Тушёнка и Патроны.
  2. Курильщик Звание
    Курильщик
    -1
    Сегодня, 12:28
    Китай закупил у России золота на рекордную сумму в $961 млн (76 млрд рублей) в ноябре, следует из анализа данных китайской таможни РИА Новости. Это уже второй месяц подряд столь значительных поставок, после $930 млн (75 млрд рублей) в октябре.

    Общий объем китайского импорта российского золота за 11 месяцев текущего года достиг исторического максимума в $1,9 млрд (153,3 млрд рублей), что почти в девять раз превышает показатель годичной давности.
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 12:36
      Так успешную набиулиномику надо чем-то подпитывать. Деньги Европе, нефть - Индии, золото -Китаю, а России - повышение налогов...
  3. МТЗ 80
    МТЗ 80
    0
    Сегодня, 12:32
    Помнится Трамп приходил с лозунгом о снижении гос. долга. Поигрались чуть чуть с Масковой оптимизацией и успокоились. ))) Похоже увеличение задолженности уже не остановить, интересно сколько баксов они платят по процентам в год?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 12:59
      Цитата: МТЗ 80
      сколько баксов они платят по процентам в год?

      1100 млрд. за 24 год, больше военного бюджета.