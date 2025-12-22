Из-за нестабильности в мире продолжает рекордно расти стоимость драгметаллов
Стоимость фьючерсов на золото и на серебро на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) в очередной раз обновила исторические максимумы, превысив 4 425 долларов за тройскую унцию и 69,5 долларов за тройскую унцию соответственно. В свою очередь, стоимость фьючерса на платину впервые с июня 2008 года превысила 2 100 долларов за тройскую унцию.
Рост цен на драгметаллы вызван, в первую очередь, обострением геополитической напряженности и ростом объемов мирового долга. Аналитики объясняют стремительный рост цен на золото и серебро углубляющимся глобальным долговым кризисом, из-за которого инвесторы все активнее используют золото в качестве защитного актива на фоне беспрецедентного увеличения долговой нагрузки. Только за последние три года совокупный мировой долг увеличился на 55 триллионов долларов, достигнув 346 триллионов, что привело к росту ежегодных процентных расходов до рекордных 4,9 триллиона. Синхронно с этим цена на золото за этот период времени выросла на 142%.
Кроме того, трейдеры делают ставку на то, что ФРС США в следующем, 2026 году снизит процентные ставки, что, как правило, благоприятно сказывается на ценах на драгоценные металлы. Снижение процентной ставки американским регулятором вполне вероятно, поскольку, как известно, Трамп последовательно выступает за смягчение денежно-кредитной политики. Как ожидается, согласно базовому сценарию, представленному аналитиками Goldman Sachs, цены на золото до конца следующего года могут достигнуть отметки 4900 за унцию.
