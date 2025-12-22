Япония возвращается к атомной энергетике через 15 лет после аварии на Фукусиме

Япония готовится перезапустить крупнейшую в мире атомную электростанцию Kashiwazaki-Kariwa, работа которой была остановлена в 2011 году после аварии на Фукусиме. Об этом заявляет энергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO).Атомная станция расположена к северо-западу от Токио, примерно в 220 километрах. Она имеет семь энергоблоков и считается одной из крупнейших в мире. После землетрясения и цунами 2011 года станцию остановили и в течение 15 лет проводили различные проверки безопасности и модернизировали защитные системы. На данный момент руководство TEPCO считает, что будет достаточно безопасно уже в январе запустить один реактор.С компанией согласен глава префектуры Ниигата, который официально одобрил возобновление работы АЭС, а вот население не так оптимистично смотрит на это. Большинство помнит проблемы с АЭС в Фукусиме и не желает их повторения.В Токио считают, что постепенное возобновление работы остановленных в 2011 году реакторов всех атомных станций позволит улучшить ситуацию с электроснабжением и даст возможность уйти от зависимости в поставках газа и угля, которые приходится импортировать.

