Япония возвращается к атомной энергетике через 15 лет после аварии на Фукусиме

Япония готовится перезапустить крупнейшую в мире атомную электростанцию Kashiwazaki-Kariwa, работа которой была остановлена в 2011 году после аварии на Фукусиме. Об этом заявляет энергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Атомная станция расположена к северо-западу от Токио, примерно в 220 километрах. Она имеет семь энергоблоков и считается одной из крупнейших в мире. После землетрясения и цунами 2011 года станцию остановили и в течение 15 лет проводили различные проверки безопасности и модернизировали защитные системы. На данный момент руководство TEPCO считает, что будет достаточно безопасно уже в январе запустить один реактор.



С компанией согласен глава префектуры Ниигата, который официально одобрил возобновление работы АЭС, а вот население не так оптимистично смотрит на это. Большинство помнит проблемы с АЭС в Фукусиме и не желает их повторения.

Мы убедились, что принятые меры безопасности соответствуют самым строгим стандартам. И эксплуатация объекта необходима для стабильного развития региона.


В Токио считают, что постепенное возобновление работы остановленных в 2011 году реакторов всех атомных станций позволит улучшить ситуацию с электроснабжением и даст возможность уйти от зависимости в поставках газа и угля, которые приходится импортировать.
  1. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 12:36
    Япония возвращается к атомной энергетике

    Видимо решились заcpaть весь Тихий океан.
  2. 955535 Звание
    955535
    +1
    Сегодня, 13:33
    Главное, помещение аварийных дизель - генераторов сделать ниже уровня моря, как на Фукусиме 🤣.

    А как глумились желтомордые после Чернобыля, нельзя мол дикарям доверять сложные технологии.
  3. faridg7 Звание
    faridg7
    +1
    Сегодня, 13:35
    Ну а куда деваться? Альтернативы в развитии энергетики нет, такую плотность энергии как ядерное топливо не может обеспечить ни один носитель энергии. Отказ от ядерной энергетики означает откат технологий на уровень прошлого 20 века, если не на рубеж 19 века.
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 13:47
    Все таки правы были умные люди, которые говорили, что зеленную повестку на западе необходимо всячески поощрять. Чем больше они загубили бы своей нормальной энергетики, тем лучше. Вот, к сожалению, запад стал прозревать.
    1. cast iron Звание
      cast iron
      0
      Сегодня, 14:22
      Мощное интеллектуальное заявление. Никогда бы и не подумал раньше, что Япония - это Запад....
  5. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 14:40
    Ну Японии сам японский бог велел развивать атомную энергетику, поскольку не обеспечил поднадзорное детище ни углем (что было, то уже выбрали), ни нефтью, ни газом. Да и условия для возобновляемой энергетики не самые лучшие - малая площадь, тайфуны, циклоны, частая облачность с осадками.