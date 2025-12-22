Украинские медиа: возможная причина схода с рельсов товарного поезда – удар БПЛА

5 701 16
Украинские медиа: возможная причина схода с рельсов товарного поезда – удар БПЛА

В Житомирской области сегодня ночью сошел с рельсов грузовой железнодорожный состав. Возможная причина схода с рельс товарного поезда – удар российского БПЛА.

Об этом сообщают украинские ресурсы.



Как уточнили в «Укрзализныце», также с рельсов сошел локомотив пассажирского состава двигавшегося по маршруту Харьков-Ужгород. Он шел навстречу по параллельной ветке, и в момент крушения ему пришлось экстренно тормозить. Травмы получила одна из пассажирок, а также машинист товарняка и его помощник.

В ведомстве утверждают, что им неизвестна причина происшествия – якобы она уточняется.

Ряд украинских ресурсов сообщают, что по локомотиву грузового железнодорожного состава был нанесен удар беспилотником «Герань». Эту версию косвенно подтверждает и то, что аварии предшествовало объявление воздушной тревоги в Коростене, то есть недалеко от места происшествия.

Сойдя с рельсов, состав на некоторое время перекрыл движение на данном участке железной дороги. Предполагается, что именно это и было целью атаки – нарушение сообщения через Коростень, который является крупным железнодорожным узлом в северной части Украины. И теперь поезда пришлось пускать в обход поврежденной ветки, из-за чего задержки движения составляют до трех часов.

В последние дни при нанесении массированных ударов ВС России по украинским объектам особый акцент стал делаться на логистические объекты. В частности, серьезные повреждения в результате российских атак получили мосты в Одесской области.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 12:38
    Противник сообщил, что в районе Коростеня сошел с рельс грузовой состав, есть пострадавшие.

    Причины до конца не раскрывают, но отмечают, что часть поездов пришлось перенаправлять через другие станции. Суммарные задержки перевозок - от 3 часов и выше.

    1. сайгон Звание
      сайгон
      +2
      Сегодня, 12:57
      Там светился 120 тонный кран востановительный вот его надо выбивать к чертям собачим.
  2. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 12:40
    из-за чего задержки движения составляют до трех часов.

    Там еще что-то двигается по железной дороге, это недоработка.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 12:42
      11:30 2 Герани/Герберы летят проверить состав в Житомирской области и новые Герани нарисовались над Черным морем.
  3. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 12:47
    Гераней становится всё больше. Скоро уже хватит, чтобы закошмарить всю логистику, как минимум, железнодорожную.
    Думаю, что выведение из строя ВСЕГО тягового подвижного состава - вполне решаемая задача.
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 13:49
      Цитата: КТМ-5
      Думаю, что выведение из строя ВСЕГО тягового подвижного состава - вполне решаемая задача.

      Ну, если ее решать - то да, вполне. Но "мы еще не начинали!"(с)
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 12:57
    Похоже, что отъездился первый австралийский M1A1SA Abrams, последняя партия которых была передана Украине буквально на днях. Танк был поражен в районе Покровска.



    Обездвиженный Abrams с хлипким, не соответствующим масштабу цели мангалом, сожгли, запустив несколько дронов в открытые люки башни.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 13:58
      плохо, что подсвинки сбежали, висели бы жарились на мангале
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:17
    И теперь поезда пришлось пускать в обход поврежденной ветки, из-за чего задержки движения составляют до трех часов.

    Еще во времена ВОВ советские партизаны умели на недели останавливать движение фашистских поездов. Неужели и этот опыт утрачен.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      -1
      Сегодня, 14:06
      дак ж/дорожники тож учились быстро восстанавливать пути...тем более бригады тутошние..работают, а не саботируют.
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 14:07
      Сарненский крест на фашистах. Как партизаны помогли Сталинграду

      В ночь с 4 на 5 декабря 1942 года группы успешно добрались до мостов и взорвали их. Движение через Сарны было полностью остановлено. Партизаны почти не понесли потерь. Более того, после операции они не снялись с места, а остались и всячески мешали оккупантам восстанавливать мосты. К примеру, на оставшихся деревянных опорах у населенного пункта Дубровицы повесили большие тыквы, которые немцы приняли за мины замедленного действия и оттого целую неделю боялись к ним подойти.
      В течение двух недель через Сарны не прошел ни один эшелон, а полностью восстановить движение через этот важнейший узел немцам удалось только через полтора месяца. Сколько солдат, боевой техники, вооружения, боеприпасов, продовольствия для группировки вражеских сил на южном фланге советско-германского фронта не дошло – посчитать невозможно.
      Вот было такое к западу от Киева.
    3. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 14:12
      Цитата: Дилетант
      Еще во времена ВОВ советские партизаны умели на недели останавливать движение фашистских поездов.

      Это были СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ, а не нынешние "хатаскрайники"
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 14:30
        Люди те же. Страна другая. Идеология другая. И лидеры тоже другие.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 13:20
    Там ещё и пассажирские составы ходят?... Хорошо живут...()
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 13:26
    Как там у Булгакова: "Еще парочку!". Судя по фото, прилетело хорошо.
  8. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 14:16
    а нельзя ли операции ударов по ж/д проводить комбинированно с учётом перспективы и содержания груза состава. Напр выводить из строя ветку, блокируя её в неск этапов-выбивать неск мостов, эстакад и путей, в местах где трудно добраться, учитывая как могут пойти составы в обход - заманивать их туда и блокировать их там..на станциях..а потом бить по вагонам с БК и топливом чтобы сжигать и состав и станцию вокруг. Пытаться блокировать составы на мостах и эстакадах с последующим подрывом. Т.е. разрушения должны быть критические одномоментно массовые..чтобы на месяцы как мин выводилось из строя, а лучше тотал уничтожение и амба. Мощные удары напра в один логистич узел с уничтожением его по максимуму как ж/д, так и авто магистралей. А то что т не оч видно, что логистика их страдает и уничтожается. Особенно нужно выбивать логистику по линии Днепра и по всей западн границе