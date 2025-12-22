Украинские медиа: возможная причина схода с рельсов товарного поезда – удар БПЛА
В Житомирской области сегодня ночью сошел с рельсов грузовой железнодорожный состав. Возможная причина схода с рельс товарного поезда – удар российского БПЛА.
Об этом сообщают украинские ресурсы.
Как уточнили в «Укрзализныце», также с рельсов сошел локомотив пассажирского состава двигавшегося по маршруту Харьков-Ужгород. Он шел навстречу по параллельной ветке, и в момент крушения ему пришлось экстренно тормозить. Травмы получила одна из пассажирок, а также машинист товарняка и его помощник.
В ведомстве утверждают, что им неизвестна причина происшествия – якобы она уточняется.
Ряд украинских ресурсов сообщают, что по локомотиву грузового железнодорожного состава был нанесен удар беспилотником «Герань». Эту версию косвенно подтверждает и то, что аварии предшествовало объявление воздушной тревоги в Коростене, то есть недалеко от места происшествия.
Сойдя с рельсов, состав на некоторое время перекрыл движение на данном участке железной дороги. Предполагается, что именно это и было целью атаки – нарушение сообщения через Коростень, который является крупным железнодорожным узлом в северной части Украины. И теперь поезда пришлось пускать в обход поврежденной ветки, из-за чего задержки движения составляют до трех часов.
В последние дни при нанесении массированных ударов ВС России по украинским объектам особый акцент стал делаться на логистические объекты. В частности, серьезные повреждения в результате российских атак получили мосты в Одесской области.
