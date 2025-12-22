Обещавший попить кофе в Ялте Подоляк отправлен в отставку из офиса Зеленского

Украинские ресурсы пишут о том, что от должности освобождён очередной член офиса «президента» Зеленского Михаил Подоляк. Он отправлен в отставку вслед за главой этого самого офиса, Андреем Ермаком. Напомним, что Ермак оказался одной из центральных фигур крупного коррупционного скандала, связанного с «плёнками Миндича». На этих «плёнках» Ермак фигурировал весьма часто - под упоминаниями «Али-Баба» и «Алла Борисовна».Михаил Подоляк известен в нашей стране по целому ряду высказываний. Одно из наиболее известных, связано с его разговором с украинскими журналистами. Советник в офисе Зеленского тогда заявлял, что следующее интервью журналисты у него будут брать, когда он будет пить кофе на набережной Ялты. Дело было в 2022 году.С кофе в Ялте у Подоляка «не срослось». Как и фактически со всем из того, что обещал рядовым украинцам этот деятель.Входил в своё время Подоляк и в переговорную группу от Украины. Участвовал он в переговорном процессе в Белоруссии и Турции.Таким образом, офис «президента» Украины остался как без его главы (Ермака), так и без всех его советников. Помимо Подоляка уволены Александр Бевз, Виктория Романова, Татьяна Гайдучено и др.Ранее, напомним, Зеленский заявил, что уже и не знает, а нужен ли ему такой институт как офис президента. Это восприняли как попытку перенаправить абсолютно все рычаги власти в свои руки. Не надорвётся?..При это внештатный советник офиса Зеленского Лещенко заявляет, что его и Подоляка «переназначили».