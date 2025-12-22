Обещавший попить кофе в Ялте Подоляк отправлен в отставку из офиса Зеленского

Обещавший попить кофе в Ялте Подоляк отправлен в отставку из офиса Зеленского

Украинские ресурсы пишут о том, что от должности освобождён очередной член офиса «президента» Зеленского Михаил Подоляк. Он отправлен в отставку вслед за главой этого самого офиса, Андреем Ермаком. Напомним, что Ермак оказался одной из центральных фигур крупного коррупционного скандала, связанного с «плёнками Миндича». На этих «плёнках» Ермак фигурировал весьма часто - под упоминаниями «Али-Баба» и «Алла Борисовна».

Михаил Подоляк известен в нашей стране по целому ряду высказываний. Одно из наиболее известных, связано с его разговором с украинскими журналистами. Советник в офисе Зеленского тогда заявлял, что следующее интервью журналисты у него будут брать, когда он будет пить кофе на набережной Ялты. Дело было в 2022 году.



С кофе в Ялте у Подоляка «не срослось». Как и фактически со всем из того, что обещал рядовым украинцам этот деятель.

Входил в своё время Подоляк и в переговорную группу от Украины. Участвовал он в переговорном процессе в Белоруссии и Турции.

Таким образом, офис «президента» Украины остался как без его главы (Ермака), так и без всех его советников. Помимо Подоляка уволены Александр Бевз, Виктория Романова, Татьяна Гайдучено и др.

Ранее, напомним, Зеленский заявил, что уже и не знает, а нужен ли ему такой институт как офис президента. Это восприняли как попытку перенаправить абсолютно все рычаги власти в свои руки. Не надорвётся?..

При это внештатный советник офиса Зеленского Лещенко заявляет, что его и Подоляка «переназначили».
  1. topol717 Звание
    topol717
    +2
    Сегодня, 12:47
    Ранее, напомним, Зеленский заявил, что уже и не знает, а нужен ли ему такой институт как офис президента.
    Ему точно не нужен, ибо страной он не занимается, а только путешествует по Европам и Америкам выпрашивая деньги. А страна она у него сама по себе разваливается.
    1. Александр Щербаков Звание
      Александр Щербаков
      +1
      Сегодня, 14:09
      Теперь Подоляк пойдёт на передовую , показывать свой героизм .
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 14:14
        Цитата: Александр Щербаков
        Теперь Подоляк пойдёт на передовую , показывать свой героизм .

        "Не дождетесь!" (с)
        1. Александр Щербаков Звание
          Александр Щербаков
          +1
          Сегодня, 14:20
          Для передовой , у Подаляка кишка тонка , такие герои только у микрофона .
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +1
        Сегодня, 14:19
        Цитата: Александр Щербаков
        Теперь Подоляк пойдёт на передовую , показывать свой героизм .

        Нет, на передовую он пойдет где-то в европах. А жаль. Лучше бы он оставался на месте. А то вдруг на его место придет умный? Нам труднее будет. А оно нам надо?
        1. ГГВ Звание
          ГГВ
          0
          Сегодня, 14:48
          Подоляк занимал должность советника. Наркофюреру хоть что посоветуй,толку не будет.А если серьезно, моё личное мнение,убрали вора одного, теперь наркофюреру нужен другой вор, который будет ему денежку добывать.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:50
    ❝ Ермак фигурировал весьма часто - под упоминаниями «Али-Баба» и «Алла Борисовна» ❞ —

    — Далеко не ушёл, где-то в тени затаился ...
    1. frruc Звание
      frruc
      +7
      Сегодня, 12:53
      от должности освобождён очередной член офиса «президента» Зеленского Михаил Подоляк.

      Эту гниду стоило жизни лишить, а не должности.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +2
        Сегодня, 13:30
        Слишком лёгкое наказание. Брать живым, судить, а вешать уже потом.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 12:52
    А шо случилось, а как так. Очередная крыса с титаника сбежала. Мне кажется именно сбежала, а не уволили её.
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 12:57
      Цитата: Irokez
      А шо случилось, а как так. Очередная крыса с титаника сбежала. Мне кажется именно сбежала, а не уволили её.


      Крысы всегда бегут с тонущего корабля.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +2
        Сегодня, 12:59
        Последними наверно сбегают жирные крысы наживающиеся на добре уже сбежавших или глупых крыс.
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          +1
          Сегодня, 13:09
          А сбежавшие крысы не плохо устроились. Не такие уж и глупые, это они народ за du раков держат, перекузывая огдадку пасатижами.
    2. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 13:09
      Скоро таких будет много!)))
  4. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 12:58
    С кофе в Ялте у Подоляка «не срослось»

    есть уже целый список людей, которые были прямыми участниками создания сегодняшней ситуации,
    которые ушли в отставку и вышли сухими из воды. Как наглядный пример - Яценюк.
    Это не должно заканчиваться просто отставкой. Аппелирую к опыту Моссада и списка Бегина.
    Только этим должны заниматься добровольцы с Украины, а не сотрудники ведомства из Москвы
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 13:34
      Цитата: multicaat
      Только этим должны заниматься добровольцы с Украины, а не сотрудники ведомства из Москвы

      Судя по отсутствию диверсий на Украине - добровольцев нет......
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 13:04
    А ведь какой упоротый нацист-русофоб. Похоже пауки в банке начали активно жрать друг друга.
  6. seamen2 Звание
    seamen2
    +1
    Сегодня, 13:05
    *интервью журналисты у него будут брать, когда он будет пить кофе на набережной Ялты*.
    Вот сдался бы и кофе попил..в СИЗО в Ялте. Налили бы по такому случаю. В пакетике *три в одном* из ларька. Зато слово сдержал..
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 13:32
    Обещавший попить кофе в Ялте Подоляк отправлен в отставку из офиса Зеленского

    Не в то горло пошло lol?!
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 13:36
    Вот, сими сабой напрашиваются, аналогии с последними днями третьего рейха. Очень хочется, что бы эти аналогии сработали. И, что бы не разбежались от справедливого суда по заграницам. И, что бы главный не ушел.
  9. Юрий Туркул Звание
    Юрий Туркул
    0
    Сегодня, 13:37
    Уезжает пить кофе в Ялте. Как и обещал. Человек слова.Мужик сказал, мужик сделал.
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 13:38
    Тикайте, хлопчики, подтягивая шаровары.
  11. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 14:18
    посмотрел , кто это... Болтун-пропагандист. типа наших болтунов - "политобозревателей" . Ни миллиардов ,ни заводов, ни золотых часов с брильянтами, ни корпоративного бизнеча.... Т.е. реально от него ничего не зависило .

    Ну, Наши СМи ссылались, как и на всяких. И будут ссылаться, когда выгодно...
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:48
    На нарах пусть чефир пьет. Если дадут wink
  13. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 14:50
    Все же по множеству признаков (трудно пересилить все), включая грызню и разлад в руководстве, нынешняя Украина никак не может претендовать на понятие состоявшегося государства. Гнилье началось еще лет двадцать пять назад во времена бабы с косой и оспяного импортного президента. Да что ни вспомни, сплошной негатив и позор. Как только оставшееся население еще надеется на какие-то улучшения с этой недостране.