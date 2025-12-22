Показано поражение FPV-дронами очередного немецкого танка Leopard 1A5 ВСУ

В сети показаны кадры, на которых запечатлено поражение ударами сразу нескольких FPV-дронов одного из поставленных ранее немцами ВСУ танка Leopard 1A5.

Как можно увидеть на показанных кадрах, снятых непосредственно камерами оптоволоконных FPV-дронов где-то на Славянско-Краматорском направлении, по выявленному средствами аэроразведки спрятанному в укрытии танку противника нанесены множественные удары, вероятнее всего, уничтожившие боевую машину противника.



Между тем, как сетуют украинские ресурсы, дефицит танков становится очередным стратегическим вызовом для ВСУ. Последние поставки — 49 австралийских Abrams M1A1 SA и 32 Leopard 1A5 от европейских стран — вероятнее всего, являются завершением активной фазы танковых поставок.

Прекращение западных поставок танков ВСУ обусловлено целым рядом факторов: истощением складов Европы, ограниченными производственными мощностями и нежеланием европейских политиков ослаблять свои арсеналы на фоне нарастающей неопределенности. Страны, обладавшие советским наследием, такие как Польша и Чехия, уже передали Киеву свои Т-72 и PT-91. При этом если Польша может компенсировать передачу танков Украине за счет контрактов на K2 и Abrams, Чехия обладает куда более скромными возможностями, особенно с учетом задержек в поставках Leopard 2A8. Учитывая, что объемы производства Leopard 2 составляют около 50 машин в год, реальные поставки могут начаться не ранее 2027 года.

Таким образом, вероятнее всего, восстановление танковых потерь ВСУ маловероятно в краткосрочной перспективе и каждая уничтоженная машина становится для украинской армии фактически невосполнимой потерей.

  1. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 13:27
    каждая уничтоженная машина становится для украинской армии фактически невосполнимой потерей.

    Надеюсь, экипаж в это время сидел в машине, сало делил.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 13:42
    Немецкая какащка! А вот наш:

    , 21 декабря, главное: Русский танк выдержал 50 попаданий FPV-дронов и несколько подрывов на минном пол
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:39
    Цитата: frruc
    экипаж в это время сидел в машине, сало делил
    На Бандеру молились wink