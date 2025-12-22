ВС РФ форсировали реку Гайчур в черте Гуляйполя «под носом» у противника
В Запорожской области российские войска добились нового успеха. Находит своё подтверждение информация о том, что наши бойцы форсировали реку Гайчур уже непосредственно в черте Гуляйполя и взяли под контроль улицы Соборная, Шевченко, Коровки и часть улицы Великая (Большая).
Форсирование было осуществлено буквально по центру обороны противника – под его «носом». Однако сколько-нибудь значительного сопротивления подразделения ВСУ в городской черте не оказали. Причина кроется в мощной огневой подготовке, которая форсированию и продвижению российских штурмовых групп способствовала.
Российская военная разведка выявила средоточие огневых позиций ВСУ, после чего туда «полетело» - дроны, корректируемые авиабомбы, артиллерийские снаряды. В итоге противник потерял возможность сдерживания на правом берегу Гайчура, неся при этом и значительные потери в живой силе.
Противник к настоящему моменту откатился к улице Нестора Махно. Там пытается закрепиться и перегруппироваться. Однако под новыми ударами, да ещё и при активном продвижении ВС РФ, сделать это, мягко говоря, непросто.
