ВС РФ форсировали реку Гайчур в черте Гуляйполя «под носом» у противника

В Запорожской области российские войска добились нового успеха. Находит своё подтверждение информация о том, что наши бойцы форсировали реку Гайчур уже непосредственно в черте Гуляйполя и взяли под контроль улицы Соборная, Шевченко, Коровки и часть улицы Великая (Большая).

Форсирование было осуществлено буквально по центру обороны противника – под его «носом». Однако сколько-нибудь значительного сопротивления подразделения ВСУ в городской черте не оказали. Причина кроется в мощной огневой подготовке, которая форсированию и продвижению российских штурмовых групп способствовала.





Российская военная разведка выявила средоточие огневых позиций ВСУ, после чего туда «полетело» - дроны, корректируемые авиабомбы, артиллерийские снаряды. В итоге противник потерял возможность сдерживания на правом берегу Гайчура, неся при этом и значительные потери в живой силе.



Противник к настоящему моменту откатился к улице Нестора Махно. Там пытается закрепиться и перегруппироваться. Однако под новыми ударами, да ещё и при активном продвижении ВС РФ, сделать это, мягко говоря, непросто.
  1. monetam Звание
    monetam
    +1
    Сегодня, 14:15
    Браво! преодолеть водную преграду в черте города, который противник превратил в крепость и насытил личным составом, да с грамотной организацией и распределением средств поражения - одна из самых непростых задач. Если все так и есть, как пишут - то это в самом деле мастерское, геройское достижение!
  2. dog78 Звание
    dog78
    +1
    Сегодня, 14:17
    Честь и хвала нашим ВС! Если так оно и есть
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 14:24
    Грамотная работа и командование! После такого огневого воздействия,там противостоять нашим вероятно было не кому! Удачи нашим бойцам и командирам!
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 14:44
      Все-таки ФАБы делают свое дело, и этого оружия ох как не хватало в начале СВО.