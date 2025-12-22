Запад не исключает разработку Россией оружия против системы связи Starlink
Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие, которое будет способно глушить систему спутниковой связи Starlink, используемую украинской армией. Об этом сообщает Associated Press.
По версии издания, ссылающегося на некие засекреченные материалы западных разведок (если они засекречены, то как попали к журналистам?), Россия ведет разработку нового противоспутникового оружия, которое потенциально может быть использовано против американской системы спутниковой связи Starlink. Как предполагается, концепция оружия будет основана на создании на орбите помех для работы системы.
На орбите могут быть распылены сотни тысяч мельчайших частиц, способных выводить из строя спутники и одновременно воздействовать на несколько аппаратов.
Издание пишет, что Москва рассматривает Starlink как значительный фактор в противостоянии с Западом в общем и Украиной в частности. Украинская армия использует Starlink в качестве основного средства связи, причем весьма активно.
В то же время в Associated Press не могут подтвердить достоверность опубликованной информации, слишком много сомнений, что такая система не будет создавать угрозу и другим спутникам, в том числе и российским. Официальных комментариев от командований космических войск тех же США и Франции не последовало.
