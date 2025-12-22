Запад не исключает разработку Россией оружия против системы связи Starlink

Запад не исключает разработку Россией оружия против системы связи Starlink

Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие, которое будет способно глушить систему спутниковой связи Starlink, используемую украинской армией. Об этом сообщает Associated Press.

По версии издания, ссылающегося на некие засекреченные материалы западных разведок (если они засекречены, то как попали к журналистам?), Россия ведет разработку нового противоспутникового оружия, которое потенциально может быть использовано против американской системы спутниковой связи Starlink. Как предполагается, концепция оружия будет основана на создании на орбите помех для работы системы.



На орбите могут быть распылены сотни тысяч мельчайших частиц, способных выводить из строя спутники и одновременно воздействовать на несколько аппаратов.


Издание пишет, что Москва рассматривает Starlink как значительный фактор в противостоянии с Западом в общем и Украиной в частности. Украинская армия использует Starlink в качестве основного средства связи, причем весьма активно.

В то же время в Associated Press не могут подтвердить достоверность опубликованной информации, слишком много сомнений, что такая система не будет создавать угрозу и другим спутникам, в том числе и российским. Официальных комментариев от командований космических войск тех же США и Франции не последовало.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    0
    Сегодня, 14:10
    Очередное хайли лайкли и наведение что россия такая страшная.
  2. Комментарий был удален.
  3. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +3
    Сегодня, 14:19
    Тут как минимум это и КНР должно интересовать.
    Свободное вещание и управление БПЛА над своей территорией никому не нужно.
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 14:28
    Дай то бог ,что бы так и было! Рабрты в этом напрпвлении наверняка ведутся.
  5. Андрей_и_К Звание
    Андрей_и_К
    -5
    Сегодня, 14:33
    батутом и рагозькой! )))))
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 14:34
    Да, надеемся, что это именно так! На каждый яд должно найтись противоядие. В идеале- над территорией России и прилегающих территориях, должны функционировать только российские системы. Задача архисложная. Дорогу осилит идущий!
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    -2
    Сегодня, 14:35
    Мели, Емеля, твоя неделя! Поток беспредметной болтовни, высосанный из пальца, без единого намека на хоть какой то, пусть третьестепенный, факт. Да, блин, не исключено. Много чего не исключено на этом свете. Не исключено даже, что в ком то из этих беспредельных писак проснется совесть) Очень, очень маловероятно, но не исключено же?)
    Трепло ...
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:42
    ❝ Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие, которое будет способно глушить систему спутниковой связи Starlink ❞ —

    — «На каждого дядю найдётся противодядие» © ...