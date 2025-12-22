Несмотря на санкции США, поставки российского СПГ в Китай удвоились

817 9
Несмотря на санкции США, поставки российского СПГ в Китай удвоились

Продажи сжиженного природного газа из России в КНР достигли за прошлый месяц максимального значения. Несмотря на санкции США, поставки российского СПГ в Китай удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные китайским таможенным ведомством.

Там отмечается, что в ноябре 2025 года они достигли 1,6 миллиона тонн. Данный показатель стал самым большим в истории поставок СПГ из России в Китай. В результате наша страна обогнала Австралию, заняв в списке экспортеров сжиженного природного газа в КНР второе место после Катара. Что касается Австралии, то она, наоборот, сократила поставки СПГ в Китай почти на треть по сравнению с ноябрем 2024 года.

Журналисты агентства Bloomberg прокомментировали эту информацию. Они считают, что главной причиной такого скачка стали сокращение объемов российского СПГ, поступающего в европейские страны. Это топливо теперь можно продавать другим потребителям. Среди них наиболее перспективным стал Китай, который готов не обращать внимания на американские санкции при условии предоставления ему очень привлекательной цены. Ожидаемо наиболее выгодным предложением для китайских потребителей оказалось то, которое они получили от России. Россияне предложили китайцам цены ниже, чем остальные 11 поставщиков СПГ.

Кроме того, Китай уже почти год не покупает СПГ в Соединенных Штатах. Одной из причин этого стали американо-китайские торговые войны.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЛМН Звание
    ЛМН
    +1
    Сегодня, 14:18
    .В результате наша страна обогнала Австралию,


    Неожиданно belay

    Такая забавная игра в "кошки мышки".. winked
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 14:28
      [quote=ЛМН][quote].В результате наша страна обогнала Австралию,[/quote]

      Неожиданно belay

      Так это по объему проданного газа, не по доходам от проданного газа.
      Китайцы действуют по принципу - куй железо пока горячо и, налетай, подешевело.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 14:32
        Просто передел рынка. Австралия (сша) поставят в евроопу по высоким ценам.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 14:50
      Цитата: ЛМН
      Такая забавная игра в "кошки мышки"

      И как бы там ни было, нам приходится продавать газ Китаю, хотя и с пониженными ценами! Это конечно не от хорошей жизни! Но на безрыбье и рак рыба! request
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 14:34
    СПГ удвоилось. Трубопроводного газа наверное утроилось. Золото удесятерилось. Юаней скоро столько будет, что мы ими отапливаться начнем. В негазифицированных районах. wassat
  3. ученый Звание
    ученый
    +1
    Сегодня, 14:36
    Ну почему несмотря на санкции? Как раз благодаря санкциям.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:45
    Цитата: ЛМН
    Такая забавная игра
    Кто больше купит и меньше заплатит wink
  5. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 14:49
    Журналисты агентства Bloomberg прокомментировали эту информацию. Они считают, что главной причиной такого скачка стали сокращение объемов российского СПГ, поступающего в европейские страны.
    Главной причиной является то, что Китаю нужен газ и по цене которая для него наиболее адекватна.
  6. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 14:54
    Эх, вот бы своим гражданам что нибудь со скидкой продавали, газ, бенз. Что-то я размечтался. Своим очередной виток роста цен с 1 января.