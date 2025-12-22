Несмотря на санкции США, поставки российского СПГ в Китай удвоились
8179
Продажи сжиженного природного газа из России в КНР достигли за прошлый месяц максимального значения. Несмотря на санкции США, поставки российского СПГ в Китай удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные китайским таможенным ведомством.
Там отмечается, что в ноябре 2025 года они достигли 1,6 миллиона тонн. Данный показатель стал самым большим в истории поставок СПГ из России в Китай. В результате наша страна обогнала Австралию, заняв в списке экспортеров сжиженного природного газа в КНР второе место после Катара. Что касается Австралии, то она, наоборот, сократила поставки СПГ в Китай почти на треть по сравнению с ноябрем 2024 года.
Журналисты агентства Bloomberg прокомментировали эту информацию. Они считают, что главной причиной такого скачка стали сокращение объемов российского СПГ, поступающего в европейские страны. Это топливо теперь можно продавать другим потребителям. Среди них наиболее перспективным стал Китай, который готов не обращать внимания на американские санкции при условии предоставления ему очень привлекательной цены. Ожидаемо наиболее выгодным предложением для китайских потребителей оказалось то, которое они получили от России. Россияне предложили китайцам цены ниже, чем остальные 11 поставщиков СПГ.
Кроме того, Китай уже почти год не покупает СПГ в Соединенных Штатах. Одной из причин этого стали американо-китайские торговые войны.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
