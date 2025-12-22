Вэнс: украинская сторона сама признаёт неизбежность потери всего Донбасса
По словам американского вице-президента Джеймса Вэнса, украинская сторона сама полностью осознает неизбежность потери всего Донбасса, однако, несмотря на это, территориальный вопрос остается главным препятствием в переговорах.
В интервью изданию UnHerd Вэнс рассказал, что, по его мнению, Киев считает контроль России над всей территорией Донбасса серьезной потерей своей безопасности, однако в частных разговорах представители Украины признают, что, вероятнее всего, подконтрольная Украине часть ДНР будет потеряна спустя год или чуть больше. Тем не менее, отказ Украины от территориальных уступок по-прежнему остается серьезным препятствием для заключения мирного соглашения.
Однако, по словам Вэнса, прорывом в переговорах можно считать, что «все вопросы наконец оказались на поверхности» и обе стороны за последние две недели переговоров четко озвучили, «что является абсолютно неприемлемым, а что — вполне предметом торга». При этом Вэнс допустил возможность провала переговоров. Помимо вопроса территорий, Вэнс упоминает и другие нерешенные вопросы: совместный контроль над Запорожской АЭС, защита прав русского и русскоязычного населения Украины и другие.
Вэнс считает, что многочисленные «утечки», в изобилии публикуемые прессой, обусловлены стремлением сторон усилить свои позиции в информационном поле. Американский вице-президент считает это естественной частью переговорного процесса.
Информация