Вэнс: украинская сторона сама признаёт неизбежность потери всего Донбасса

По словам американского вице-президента Джеймса Вэнса, украинская сторона сама полностью осознает неизбежность потери всего Донбасса, однако, несмотря на это, территориальный вопрос остается главным препятствием в переговорах.

В интервью изданию UnHerd Вэнс рассказал, что, по его мнению, Киев считает контроль России над всей территорией Донбасса серьезной потерей своей безопасности, однако в частных разговорах представители Украины признают, что, вероятнее всего, подконтрольная Украине часть ДНР будет потеряна спустя год или чуть больше. Тем не менее, отказ Украины от территориальных уступок по-прежнему остается серьезным препятствием для заключения мирного соглашения.



Однако, по словам Вэнса, прорывом в переговорах можно считать, что «все вопросы наконец оказались на поверхности» и обе стороны за последние две недели переговоров четко озвучили, «что является абсолютно неприемлемым, а что — вполне предметом торга». При этом Вэнс допустил возможность провала переговоров. Помимо вопроса территорий, Вэнс упоминает и другие нерешенные вопросы: совместный контроль над Запорожской АЭС, защита прав русского и русскоязычного населения Украины и другие.

Вэнс считает, что многочисленные «утечки», в изобилии публикуемые прессой, обусловлены стремлением сторон усилить свои позиции в информационном поле. Американский вице-президент считает это естественной частью переговорного процесса.
  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 15:45
    "По словам американского вице-президента Джеймса Вэнса, украинская сторона сама полностью осознает неизбежность потери всего Донбасса"
    "Жираф большой, ему видней..."- В.С. Высоцкий
    1. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 16:46
      Ккк только осознают потерю всей 404, сами побегут договариваться. А пока "халява" на счетах не позволяет.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 16:58
        А, Зеленский и Рада изменили свой закон о запрещении ведения любых переговорах о мире с Россией?
  2. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 16:09
    Вэнс считает, что многочисленные «утечки», в изобилии публикуемые прессой, обусловлены стремлением сторон усилить свои позиции в информационном поле.
    Только все утечки почему идут из США. Чьи интересно позиции они так старательно улучшают?
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 16:40
      Свои, разумеется. Штаты пытаются взять роль судьи в игре, где они, вообще-то, игрок.
    2. Десница ока Звание
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 16:49
      Естественно своих подопечных и марионеток, свой инструмент для долбежки по РФ безнаказанно, - укронацистскую хунту.
      Трамп же давно уже сказал зеле, у тебя без нас (сша) карт нет... С нами, тобишь, с сша - есть... То есть, еще тогда Трамп, все озвучил как есть, - мы играем против РФ, с вами украми вместе... И только так, вы можете победить РФ.
      Ну а в то, что сша это только переговорщик, нейтральная сторона, никак не помогающая одной из сторон конфликта, не стоящая за ее спиной и тп., на мой взгляд, может верить ( видя собственными глазами все происходящее, живя сейчас), только совсем имбецил, малоразумный))).
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:27
    ❝ Многочисленные «утечки», в изобилии публикуемые прессой, обусловлены стремлением сторон усилить свои позиции ❞ —

    — У кого-то недержание ...
  4. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 16:37
    Ха... Донбасс они ещё в 2014 потеряли. Херсон и Запорожье в 2022. Харьков , Свмв и Днепропетровск практически все. Сейчас уже речь идет Одессу , Чернигов и Полтаву с Николаевым .
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 17:01
    По этой причине они и превращают остатки Донбасса в руины.