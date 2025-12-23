Эскадрильи «агрессоров» в ВВС разных стран
Истребитель F-16 из состава 65-й эскадрильи «агрессоров» ВВС США, 2008 г. Самолёт имеет характерную окраску для имитации российской техники
Военно-воздушные силы разных стран применяют в ходе учений самые разные средства, методы и идеи. Так, в ряде ВВС существуют специальные эскадрильи т.н. агрессоров. Эти подразделения в ходе манёвров имитируют условного противника и создают более реалистичную тактическую обстановку. Такой подход к организации учебных мероприятий позволяет повысить их эффективность и получить другие положительные результаты.
Условный противник
Для успешного выполнения поставленных задач личный состав ВВС и других видов вооружённых сил должен уметь обращаться со своей материальной частью и знать тактику её применения. Кроме того, лётчики и представители других специальностей должны быть знакомы с тактикой и матчастью потенциального противника. В идеале им требуется и опыт прямого столкновения с противостоящей стороной.
В середине прошлого века процесс изучения противника вышел на новый уровень. К анализу воздушных боёв и исследованию добытых самолётов добавился новый процесс. Сразу в нескольких странах появились специализированные авиационные эскадрильи, задачей которых является имитация противника в ходе различных учений.
Наибольшее развитие идея эскадрилий агрессоров получила в боевой авиации США. Подобные подразделения были созданы в ВВС, ВМС и КМП. Кроме того, аналогичные формирования со временем появились в ряде других стран.
F-16 из состава 64-й эскадрильи
По известным данным, «агрессоры» сейчас имеются в вооружённых силах, как минимум, десятка стран. Кроме того, несколько коммерческих компаний предлагают аналогичные услуги с применением собственной матчасти, хотя и с известными ограничениями. Можно ожидать, что положительный опыт вооружённых сил, уже имеющих подобные подразделения, приведёт к их появлению в других странах.
Общие принципы
Несмотря на все различия, основная масса эскадрилий агрессоров построена по общим принципам. Также имеются значительные сходства в методах подготовки, учебной работы и т.д. Предполагается, что к настоящему времени удалось выработать оптимальный подход к организации таких подразделений и к их использованию в подготовке боевой авиации.
При возможности, «агрессоры» получают авиационную технику потенциального противника. Иностранные самолёты и вертолёты, которые удалось получить теми или иными путями, улучшают возможности по имитации подразделений третьих стран. Однако не всегда такая матчасть является новой и/или актуальной. Это накладывает существенные ограничения на эффективность подготовки.
Нередко такие эскадрильи используют штатные типы техники своих ВВС / ВМС. Самолёты получают окраску по схемам противника. Кроме того, могут устанавливаться дополнительные устройства, за счёт которых создаётся требуемая радиолокационная или инфракрасная сигнатура.
По мере возможностей, специалисты «агрессоров» пытаются выяснять и внедрять различные тактические приёмы потенциального противника. Это позволяет лучше имитировать построения в полёте или ведение воздушного боя. Очевидно, что подобная имитация авиации противника имеет наибольшую ценность с точки зрения обучения и подготовки.
Авиабаза Эйельсон, самолёты F-16 18-й эскадрильи
Следует отметить, что не все подразделения «агрессоров» ограничиваются только авиационной техникой и методами её применения. В некоторых странах подразделения такого рода имеют расширенные функции и помогают осваивать дополнительные навыки.
Крупнейшие силы
Наибольшее развитие тема «агрессоров» получила в США. Начиная с середины прошлого века, в их составе постоянно присутствует несколько подобных подразделений. Их число регулярно изменялось и в определённые моменты превышало 10-12 ед.
Сейчас у Пентагона имеется семь эскадрилий, имитирующих противника. Три из них служат в составе ВВС. Это 18-я эскадрилья истребителей-перехватчиков (авиабаза Эйельсон, шт. Аляска), а также 64-я и 65-я эскадрильи «агрессоров» (база Неллис, шт. Невада). В свою очередь, в интересах ВМС и КМП действует четыре подобных подразделения из состава морской авиации: учебная истребительная эскадрилья VMFT-401, а также истребительные VCF-12, VCF-13, VCF-111 и VCF-204.
«Агрессоры» из состава ВВС эксплуатируют штатную технику своего рода войск — истребители F-15 и F-16 разных модификаций. Кроме того, в 2022 г. на вооружение 65-й эскадрильи начали поступать современные F-35. Иностранная техника, пригодная к полётам, в наличии отсутствует.
В свою очередь, подразделения морской авиации используют самолёты, характерные для этого рода войск. В основном это F/A-18 основных модификаций. Также сохраняется некоторое число более старых F-5 поздних версий.
Первые F-35, принятые на вооружение 65-й эскадрильи «агрессоров»
Семь эскадрилий регулярно участвуют в разнообразных учениях боевой авиации в США и за рубежом. С их помощью лётчики строевых частей учатся противодействовать условному противнику, использующему тактические приёмы основных иностранных ВВС. Кроме того, «агрессоры» помогают в обучении расчётов радиолокационных и зенитных систем — в этом случае они играют роль типовых воздушных целей.
Китайский опыт
По известным данным, значительные «силы агрессоров» имеются и в составе Народно-освободительной армии Китая. В связи с постоянным ростом ВВС и необходимостью постоянного проведения учений, такие структуры отличаются увеличенными размерами.
В настоящее время в составе ВВС НОАК действует 66-я учебная бригада, выполняющая функции условного противника. Она состоит из трёх полков, каждый из которых включает несколько эскадрилий. За счёт такой структуры достигнуто достаточно большое число авиационной техники в строю, а также получены соответствующие рабочие возможности.
66-я бригада использует различные самолёты, состоящие на вооружении ВВС. В наличии имеются как устаревшие J-7 или J-8, так и современные J-10 или Су-30МКК. С помощью такой техники возможна имитация воздушного нападения со стороны различных стран ближайшего региона.
Комплексный подход
В середине двухтысячных годов свои «агрессоры» появились в составе ВВС Израиля. 115-я эскадрилья перестраивалась по американским шаблонам, но затем её развитие пошло по собственному пути. Подразделение превратили в полноценный учебный центр с широкими возможностями.
F-16 из состава израильской 115-й эскадрильи
Роль истребителей-бомбардировщиков условного противника возлагается на самолёты F-16C/D. С их помощью проводятся учебные воздушные бои со строевыми истребителями, условные налёты для тренировки ПВО и т.д.
Интересной особенностью 115-й эскадрильи является наличие боевых вертолётов. Ранее на вооружении имелись AH-1 Cobra, но в десятых годах их заменили более современными Bell 206. Благодаря этому эскадрилья может имитировать не только тактическую, но и армейскую авиацию условного противника.
Также эскадрилья учит лётчиков защищаться от зенитных средств противника. Для таких мероприятий у неё имеются имитаторы радиолокационных систем и зенитных комплексов. Лётчиков учат выявлять угрозы и своевременно реагировать на них. При этом имитаторы ЗРК не представляют опасности для матчасти и личного состава.
Учёба и её методы
Чтобы иметь преимущества перед противником, его необходимо всесторонне изучать. Для добычи и анализа данных могут использоваться разные каналы и средства. Затем следует вырабатывать методики, направленные на использование полученных знаний и получение положительных результатов.
В качестве одной из мер такого характера за рубежом используются специализированные эскадрильи, основной задачей которых является имитация действий условного противника. Манёвры с участием «агрессора» приобретают дополнительные важные черты и особенности, которые в известной мере повышают эффективность подготовки.
Судя по истории таких подразделений, а также по их количеству в настоящее время, идея «агрессоров» остаётся актуальной. Можно ожидать, что существующие эскадрильи будут сохраняться в обозримом будущем и обеспечивать проведение разнообразных мероприятий. Кроме того, возможно их дальнейшее развитие, связанное с обновлением самолётов или с расширением парка техники.
