Противник опасается, что ВС РФ накопили пару тысяч БПЛА для массированных ударов

3 421 30
Противник опасается, что ВС РФ накопили пару тысяч БПЛА для массированных ударов

Украинские источники с тревогой сообщают, что, по некоторым данным, ВС РФ уже накопили по меньшей мере две тысячи ударных БПЛА (из них около 1400 «Гераней»), которые армия России может применить для двух-трех массированных атак.

По информации противника, тысячи беспилотников, которыми в настоящее время располагают ВС РФ, не входят в резервные запасы и могут быть как применены одномоментно, так и равномерно распределены на весь зимний период.



Между тем, согласно статистике, в 2025 году ВС РФ в среднем применяют около 5500 дронов в месяц, что подтверждает предположения о том, что Россия перешла к стратегии управляемого и устойчивого расходования своих беспилотных ресурсов, а не к их бесконтрольному наращиванию. При этом сохраняется значительный резерв для эскалации, что подтверждается единичными массированными атаками, как, например, запуск 810 дронов за одну ночь в начале сентября. Россия оптимизирует свои ресурсы, сочетая регулярное давление стабильным количеством дронов с возможностью кратковременного резкого увеличения интенсивности для решения определенных тактических задач, актуальных на текущий момент.

Параллельно с количественной стабилизацией происходит качественное преобразование: «Герани» беспрерывно совершенствуются: БПЛА-камикадзе оснащаются камерами для наведения в реальном времени, реактивными двигателями и более совершенными системами противодействия РЭБ.

Такой подход, во-первых, позволяет сохранять постоянное давление на украинскую систему ПВО и держать интенсивность атак на достаточном для выполнения задач уровне. Во-вторых, оптимальное количество применяемых БПЛА не перегружает производства и экономику, а также, хоть и косвенно, указывает на то, что вырубать под ноль украинскую инфраструктуру и скатывать страну в каменный век задачи не стоит, по крайней мере, на данный момент.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. topol717 Звание
    topol717
    +3
    Сегодня, 16:07
    указывает на то, что вырубать под ноль украинскую инфраструктуру и скатывать страну в каменный век задачи не стоит, по крайней мере, на данный момент.
    Очень жаль. В темноте оно лучше думается.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:10
      topol 717 hi ,там много чего жаль. Но имеем что имеем.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 16:25
        Противник опасается, что ВС РФ накопили пару тысяч БПЛА

        Не опасайтесь, всего-то накопили 1999 штук. winked
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 16:25
      темноты мало..ещё нужен холод и голод, болезни,...отсутствие воды и топлива, и постоянная контрпропаганда (победные реляции зелепоца гарантированно перекрываются фактами наших успехов...призывы к саботажу, ненависти к амерам..свержению режима зе и капитуляции)..чтоб мозг вообще вывихнуть..и всё это сдабривается постоянными ударами (+нервозность и психпрессинг). Т.е. то, что они хотят сделать с нами-не ждать и сделать с ними..беспощадно и цинично-раковая опухоль требует жёстких мер
    3. deathtiny Звание
      deathtiny
      +2
      Сегодня, 16:27
      вопрос кому именно "лучше думается"?... те, кто принимает решение, без энергии не останутся в любом раскладе... а те, кто сидит в темноте - запуганы и без права голоса, движения и мысли (нет, они не симпатики России, но банально заложники-жертвы нацистов. и что, очень нам поможет, что нонкомбатанты будут страдать сильнее?)
      1. Теренин Звание
        Теренин
        -1
        Сегодня, 16:41
        вырубать под ноль украинскую инфраструктуру и скатывать страну в каменный век задачи не стоит,

        Не нравится каменный век, тогда, давайте скатим укров в бронзовый век. request
      2. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +1
        Сегодня, 16:47
        Вы задаете немного неправильный вопрос, на мой взгляд. Правильный вопрос: а какие цели преследует это комментарий призывающий целенаправленно кошмарить мирняк?
  2. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 16:15
    Получается, что можем и разом жахнуть (но может потом), а можем планомерно (но всё время). Пусть боятся как первого так и второго.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -2
      Сегодня, 16:17
      Irokez hi , тут вопрос а они боятся??? Наши утюжат Украину не первый год и даже не второй однако с той стороны количество ударов только наростает и география расширяется и диверсии и подкуп только набирают,а должен был бы вроде как другой эффект.
      1. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 16:28
        Эффект в том, что ВСУ теряет бойцов и города, и не видит способа это как-то замедлить.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +4
        Сегодня, 16:29
        Цитата: Ропот 55
        Наши утюжат Украину не первый год и даже не второй однако с той стороны количество ударов только наростает и география расширяется и диверсии и подкуп то

        Ну, как сейчас наши утюжат Одесскую область, так давно не работали.
      3. Кулл90
        Кулл90
        0
        Сегодня, 16:30
        Более 500 украинских БПЛА сбили над территорией России за сутки в мае 2025 года
        Над Россией с вечера 21 декабря сбили 41 украинский дрон
        = получается количество ударов уменьшается, а по идее должен быть другой эффект(говорят впк европы разогнался)
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 16:23
      Противник опасается, что ВС РФ накопили пару тысяч......

      Пусть другого боятся, когда подойдем поближе к этому рассаднику.
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    -1
    Сегодня, 16:31
    Параллельно с количественной стабилизацией происходит качественное преобразование: «Герани» беспрерывно совершенствуются: БПЛА-камикадзе оснащаются камерами для наведения в реальном времени, реактивными двигателями и более совершенными системами противодействия РЭБ.

    Это несомненно хорошо.., но параллельно с этим страны запада ( чей совокупный, реальный финансово-производственный потенциал однозначно больше нашего на порядок), так же наращивают производство беспилотных систем и естественно усовершенствут их, исходя из украинского опыта. И, эти беспилотники, по нарастающей отправляются всу.., а потом, разносят наши объекты, в том числе на территории РФ. А еще, в сфере водных дронов у них!, значительный прогресс. Почему то в нашем инфопространстве не принято говорить о том, что противодействующая сторона, так же, усиливает многократно свой военный арсенал и возможности, но делается упор только на расширение наших производств и возможностей, как будто мы усиливаемся и совершенствуемся, а там остается все, на прежнем уровне....
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 16:48
      Цитата: Десница ока
      Почему то в нашем инфопространстве не принято говорить о том, что противодействующая сторона, так же, усиливает многократно свой военный арсенал и возможности

      С чего Вы взяли? О перевооружении стран ЕС, как они окрестили - «исторического масштаба» и расширении европейских оружейных заводов в три раза быстрее, чем в мирное время, только слепой и глухой не читал и не слышал.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 16:53
        Да ладно... Об этом очень мало заикаются у нас и как бы, между делом.
        Давайте найдем например, даже здесь, на ВО, за последний год хотя бы, статьи о строящихся военных заводах, производствах беспилотниках и тп., на территории западных стран.., где такие строится, сколько производят единиц вооружений, Беспилотников и тп. Сколько таких тем, вы тут найдете? А сколько ( непропорционально больше), о наших достижениях в этой сфере?
        Вот то-то же....)))
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 16:55
          Цитата: Десница ока
          Давайте найдем например, даже здесь, на ВО, за последний год хотя бы, статьи о строящихся военных заводах, производств беспилотниках и тп.,

          Да хоть в следующей публикации
          Лукашенко сделал заявление о потенциальном числе «Орешников» в Белоруссии
          1. Десница ока Звание
            Десница ока
            -1
            Сегодня, 17:00
            Ну так и я о том же!)))) О наших успехах просто вопят, а о том, что там ( на западе) реально намного больше потенциала ( ибо просто несравнимы наши ввп, финансово-экономические возможности и тд, априори.) и что усиливаются они и наращивают производства Беспилотников и вооружений, не меньше нашего, мало кто и когда заикается....
          2. Десница ока Звание
            Десница ока
            -1
            Сегодня, 17:03
            И да, Теренин, совсем не ожидала от вас, что вы станете вот так примитивно, выдергивать слова из общей цитаты, дабы придать ей иной смысл... ((( Зачем - " на территории западных стран" убрали из моей цитаты?
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 17:18
              Цитата: Десница ока
              И да, Теренин, совсем не ожидала от вас, что вы станете вот так примитивно, выдергивать слова из общей цитаты, дабы придать ей иной смысл... ((( Зачем - " на территории западных стран" убрали из моей цитаты?

              Какие проблемы? Выделяю фрагмент из первоисточника который выше расписан и доступен для чтения. Я, же не меняю смысл темы.

              Кстати, а вот это к чему?
              Цитата: Десница ока
              на западе) реально намного больше потенциала ( ибо просто несравнимы наши ввп, финансово-экономические возможности и тд, априори.)
              1. Десница ока Звание
                Десница ока
                -1
                Сегодня, 17:22
                Ну как к чему? - я реалист! И предпочитаю истину, какой бы неприятной она мне не была, ложной реальности, которую нам пытаются строить, только и всего smile
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  +1
                  Сегодня, 17:26
                  Цитата: Десница ока
                  Ну как к чему? - я реалист! И предпочитаю истину, какой бы неприятной она мне не была,

                  Если Вы реалист, то должны учитывать, что сильная армия зависит от множества элементов: численности вооруженных сил, оборонного бюджета, передовых технологий, ядерного потенциала и возможности действовать на суше, в воздухе, на море и даже в космосе. Плюс российская армия имеет обширный боевой опыт.
                  1. Десница ока Звание
                    Десница ока
                    0
                    Сегодня, 17:33
                    Да-да, я все это и учитываю.... Совокупный производственный и финансовый, а так же людской потенциал западных стран, вместе с сша, по факту, на порядок, мягко говоря превышает наш... Спорить с этим, не стоит.., можно сесть в лужу, если начнем считать детально.., просто используя обычную арифметику... Лучше - не стоит...)))
                    1. Теренин Звание
                      Теренин
                      0
                      Сегодня, 17:34
                      Цитата: Десница ока
                      Да-да, я все это и учитываю.... Совокупный производственный и финансовый, а так же людской потенциал западных стран, вместе с сша, по факту, на порядок, мягко говоря превышает наш... Спорить с этим, не стоит.., можно сесть в лужу, если начнем считать детально.., просто используя обычную арифметику... Лучше - не стоит...)))

                      Ну, превышает, и дальше что?
              2. Десница ока Звание
                Десница ока
                0
                Сегодня, 17:29
                Какие проблемы? Выделяю фрагмент из первоисточника который выше расписан и доступен для чтения. Я, же не меняю смысл темы.

                Ну как же? ))) Обрезав мое предложение, убрав слова - "на территории западных стран", вы исказили смысл, притом для самого себя, тоже. И, ответив на этот искаженный мой посыл, тем что дескать - "вон соседняя тема, тому пример", сами же подтвердили сказанное мной ранее ...)))
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  0
                  Сегодня, 17:32
                  Цитата: Десница ока
                  Какие проблемы? Выделяю фрагмент из первоисточника который выше расписан и доступен для чтения. Я, же не меняю смысл темы.

                  Ну как же? ))) Обрезав мое предложение, убрав слова - "на территории западных стран", вы исказили смысл, притом для самого себя, тоже. И, ответив на этот искаженный мой посыл, тем что дескать - "вон соседняя тема, тому пример", сами же подтвердили сказанное мной ранее ...)))

                  Ну, так и есть. Никаких искажений Ваших посылов. В теме русским по белому написано
                  Если не считать увеличившего числа заявлений о необходимости существенно увеличивать военные расходы. Этим сегодня активно и занимаются, для чего, например, Германия решила впервые за долгие годы снять лимиты по заимствованиям. На пути наращивания военных расходов находятся и другие страны Европы, включая не входящую в Евросоюз Британию.
  4. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 16:36
    И правильно xoxлы этого опасаются. Только долбить надо исключительно по стратегической инфраструктуре — крупным мостам через широкие реки, железнодорожным тоннелям, портовым сооружениям, которые используются для экспортно-импортных операций.
    Наверняка запас беспилотников и ракет имеется, но едва ли его хватит на всё.
  5. BSD-Fan Звание
    BSD-Fan
    0
    Сегодня, 17:01
    а также, хоть и косвенно, указывает на то, что вырубать под ноль украинскую инфраструктуру и скатывать страну в каменный век задачи не стоит, по крайней мере, на данный момент.
    И очень жаль! Их не очень беспокоило отсутствие воды и света в Донецке? почему нас должно?
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:14
    ВС РФ в среднем применяют около 5500 дронов в месяц
    Мало! Мало!
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:16
    которые армия России может применить для двух-трех массированных атак.