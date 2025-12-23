Очередные переговоры и бесконечные разговоры о конфликте на Украине: стоит ли ожидать результатов?

ЕС готова финансировать Украину, но Макрон заговорил о переговорах

Дадут ли переговоры результат?

Войны, как правило, заканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной стороны перед другой или путём переговорного урегулирования. Мы не видим капитуляции в ближайшем будущем ни с одной из сторон, и поэтому только переговорное урегулирование даёт нам возможность закончить эту войну. Переговорное урегулирование требует двух вещей: чтобы обе стороны что-то получили от этого и чтобы обе стороны чем-то поступились, и мы пытаемся понять, что может дать Россия и что она ожидает получить, что может дать Украина и что Украина ожидает получить. В конечном итоге решение будет зависеть от Украины и от России, а не от Соединённых Штатов. Такова роль, которую мы пытаемся играть в этом процессе, и именно поэтому вы видите так много встреч, которые сейчас проходят,

На выходных состоялась очередная встреча спецпредставителя России Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майами. Эти переговоры (как и большинство предыдущих) проходили за закрытыми дверьми, и никаких конструктивных комментариев ни от американских, ни от российских представителей не последовало. Дмитриев лишь заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорам по урегулированию украинского конфликта.В эти же выходные Уиткофф и Джаред Кушнер в выходные встречались не только с российским представителем, но и с европейскими и украинскими представителями. И о деталях этих переговоров мы также практически ничего не знаем. В понедельник, 22 декабря, Дмитриев должен доложить о результатах своей поездки Владимиру Путину.В последние несколько недель переговоры идут очень активно – американские дипломаты встречаются с украинскими и европейскими дипломатами, в СМИ очень много разговоров о переговорах. Многие западные издания дают «сливы» информации о том, как меняются/не меняются позиции сторон и так далее. Дональд Трамп периодически говорит об «очень хороших переговорах» и о том, что стороны «близки к сделке», но проходят недели, а за ними и месяцы, а ничего существенного не происходит.В связи с этим возникает вопрос: стоит ли ожидать результатов от этих самых переговоров?Заседание Европейского совета, которое состоялось 18-19 декабря, оставило весьма двойственное впечатление – с одной стороны, ЕС отказался от идеи главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об экспроприации активов РФ (и в этом отношении Бельгия и ряд примкнувших к ней европейских стран отстояла свою позицию), но с другой стороны, ЕС утвердил план финансирования Украины на 90 миллиардов евро в течение двух лет за счёт совместного займа. Лишь Венгрия, Словакия и Чехия отказались нести финансовую ответственность по кредиту и не будут участвовать в финансировании Украины.Этих денег, по разным оценкам, Украине может хватить до конца 2026 года, однако возникает много нюансов и вопросов, на которые на данный момент нет ответа. Например, неясно, как именно будет оформлен данный кредит? Будут ли его согласовывать в национальных правительствах европейских стран? (Если это так, то с согласованием теоретически могут возникнуть большие проблемы.) Какие именно страны готовы пожертвовать больше всего? Понятно, что самым крупным донором будет оплот глобалистов — Германия, но что с остальными?В общем, вопросов пока больше, чем ответов. Тем не менее, формально Европа и дальше готова финансировать войну, по крайней мере до конца 2026 года (а дальше деньги придется искать снова и неясно где).Но вместе с этим некоторые европейские страны стали посылать и другие сигналы – например, президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным. По словам Макрона, Брюссель продолжит финансировать и поддерживать Украину, но ему также предстоит найти пути и механизмы, чтобы восстановить полноценный диалог с Москвой.В ответ на это пресс-секретарь президента РФ заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля».Эти телодвижения Макрона интерпретируют по-разному: одни считают, что это лишь попытка перехватить у США статус главного посредника между Россией, с одной стороны, и Украиной/ЕС, с другой, а также главного переговорщика о мире вообще. Другие считают, что Макрон (и его могущественные покровители) также начали склоняться к заморозке/завершению военного конфликта на Украине. Возможно, французов обеспокоили атаки со стороны Украины торговых кораблей под нейтральным флагом, потому что это не отвечает их интересам.В общем, интерпретаций много, но о том, как дела обстоят на самом деле, судить пока рано.Решение ЕС о кредите Украине на 90 миллиардов формально подрывает усилия американских переговорщиков о завершении военного конфликта на Украине (если, конечно, Украина эти деньги реально получит). Поскольку, как давно понятно, основным препятствием для заключения мирного соглашения является позиция Зеленского и его европейских кураторов/союзников.Судя по всему, основной причиной того, что переговоры не дают результатов, является то, что стороны не могут согласовать ключевой для России пункт мирного плана Трампа – Украина должна вывести ВСУ с территории ДНР в её административных границах. Зеленский же отказывается это делать и настаивает на остановке конфликта по нынешней линии фронта.Как будут действовать американцы, в случае если сблизить позиции сторон не удастся? Вариантов не так много. Они могут попытаться надавить на Украину для того, чтобы она приняла «план Трампа», хотя ЕС делает всё для того, чтобы рычагов давления у американцев было всё меньше. Они могут также занять выжидательную позицию и дать сторонам продолжить военное противостояние, возможно, до того, как ВС РФ освободят всю ДНР (хотя это может произойти далеко не скоро).Теоретически США также могут ввести санкции против России и пойти в направлении конфронтации, однако пока что американцы настроены именно на дипломатическое урегулирование. Недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ни от России, ни от Украины в ближайшем будущем не ожидается, поэтому единственный путь – переговорное урегулирование.– заявил Рубио на брифинге.В целом, эта позиция достаточно логична. Россия ведет достаточно успешное наступление на некоторых направлениях (в частности, в ДНР), однако темпы этого наступления по-прежнему невысоки. Поэтому, как и ранее, альтернативой переговорам является продолжение СВО, которое может длиться ещё несколько лет.Но успешность переговоров зависит от того, смогут/захотят ли США принудить Украину к реальным уступкам. Потому что Зеленский не слишком к ним стремится, рассчитывая на поддержку глобалистского лагеря, то бишь ЕС.