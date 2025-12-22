Введена в эксплуатацию ТЭЦ-3 в Красноярске - одна из наиболее современных в РФ

Введена в эксплуатацию ТЭЦ-3 в Красноярске - одна из наиболее современных в РФ

В Сибири запущен в работу мощный энергетический объект, который обеспечит энергией промышленные предприятия региона, объекты инфраструктуры, жилую застройку. Речь идет о запуске второго энергоблока на ТЭЦ-3 в Красноярске.

Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).



ТЭЦ-3 Красноярска считается наиболее молодой тепловой станцией России. Помимо этого, она является одной из самых современных и экологичных в нашей стране.

Строительство второго энергоблока началось в 2022 году и было завершено в кратчайшие сроки, что свидетельствует о высоком профессионализме его создателей. Его ввод в эксплуатацию стал первым и единственным запуском в работу построенного энергообъекта на всей территории России.

Чтобы понять значимость построенного объекта, можно отметить, что запуск нового энергоблока на ТЭЦ в Красноярске обеспечит теплом и горячей водой 450 многоэтажных жилых домов. А вырабатываемой им электроэнергии хватило бы для обеспечения половины города Красноярска, где проживает 1,2 миллиона человек. Ее достаточно, чтобы зажечь 18 миллионов электроламп накаливания. Электричество со второго энергоблока ТЭЦ-3 будет поступать в общую энергосеть нашей страны.

Присутствовавший на церемонии запуска министр энергетики Сергей Цивилев выразил благодарность специалистам СГК за создание угольной генерации, соответствующей самым высоким требованиям экологической безопасности.

Дело с том, что в работу запустили не только турбину и котел, но также специальный фильтр с эффективностью очистки выбросов более 99 процентов. Его введение в эксплуатацию и другие мероприятия позволили закрыть в регионе 37 устаревших районных котельных, располагавшихся в жилой застройке и не соответствующих требованиям по эффективности газоочистки.
  ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67
    +5
    Сегодня, 16:36
    Не понимаю, зачем про количество лампочек?!
    Не проще было сказать: - ТЭЦ будет вырабатывать столько то мегаватт в год.
  Теренин
    Теренин
    +2
    Сегодня, 16:37
    Присутствовавший на церемонии запуска министр энергетики Сергей Цивилев выразил благодарность специалистам СГК за создание угольной генерации, соответствующей самым высоким требованиям экологической безопасности.

    Молодцы! Присоединяюсь к поздравлениям Цивилева. Что тут еще скажешь.
  frruc
    frruc
    +1
    Сегодня, 16:41
    запустили ...специальный фильтр с эффективностью очистки выбросов более 99 процентов.

    Интересует, фильтр российского производства ? Раньше технологией изготовления таких фильтров обладала Япония.
    Bad_gr
      Bad_gr
      -3
      Сегодня, 16:46
      Цитата: frruc
      запустили ...специальный фильтр с эффективностью очистки выбросов более 99 процентов.

      Интересует, фильтр российского производства ? Раньше технологией изготовления таких фильтров обладала Япония.

      Ещё бы угольные станции по выбросам, к китайским подтянуть. У них угольные по выбросам сопоставимы с газовыми.
      Лимон
        Лимон
        0
        Сегодня, 17:22
        Это анекдот что ли новый про экологичные ТЭЦ Китая?)))
  BSD-Fan
    BSD-Fan
    -1
    Сегодня, 16:57
    Самая молодая ТЭЦ, это конечно хорошо, но КрасТЭЦ в целом "жарит" так, что в городе зимой перманентный режим чёрного неба
  Новик225
    Новик225
    0
    Сегодня, 16:58
    это хорошо, что теперь старые угольные котельные закроют. Красноярск как бы в котловине стоит, и зимой вечно над городом угольный дым висит и запах, как на ж/д вокзале.
  Стас
    Стас
    0
    Сегодня, 17:04
    Хорошо бы узнать от автора мощность новой ТЭЦ не только в лампочках, но и в попугаях или в вёдрах угля.
    Про лампочки это информация для альтернативно одарённых?
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:13
    Неужели ещё топят на угле?
    Человек Человечный
      Человек Человечный
      0
      Сегодня, 17:25
      А почему нет? Особенно учитывая, что с паровыми турбинами в рф всё очень даже хорошо, тогда как с газовыми всё весьма плохо.