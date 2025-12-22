Введена в эксплуатацию ТЭЦ-3 в Красноярске - одна из наиболее современных в РФ
В Сибири запущен в работу мощный энергетический объект, который обеспечит энергией промышленные предприятия региона, объекты инфраструктуры, жилую застройку. Речь идет о запуске второго энергоблока на ТЭЦ-3 в Красноярске.
Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).
ТЭЦ-3 Красноярска считается наиболее молодой тепловой станцией России. Помимо этого, она является одной из самых современных и экологичных в нашей стране.
Строительство второго энергоблока началось в 2022 году и было завершено в кратчайшие сроки, что свидетельствует о высоком профессионализме его создателей. Его ввод в эксплуатацию стал первым и единственным запуском в работу построенного энергообъекта на всей территории России.
Чтобы понять значимость построенного объекта, можно отметить, что запуск нового энергоблока на ТЭЦ в Красноярске обеспечит теплом и горячей водой 450 многоэтажных жилых домов. А вырабатываемой им электроэнергии хватило бы для обеспечения половины города Красноярска, где проживает 1,2 миллиона человек. Ее достаточно, чтобы зажечь 18 миллионов электроламп накаливания. Электричество со второго энергоблока ТЭЦ-3 будет поступать в общую энергосеть нашей страны.
Присутствовавший на церемонии запуска министр энергетики Сергей Цивилев выразил благодарность специалистам СГК за создание угольной генерации, соответствующей самым высоким требованиям экологической безопасности.
Дело с том, что в работу запустили не только турбину и котел, но также специальный фильтр с эффективностью очистки выбросов более 99 процентов. Его введение в эксплуатацию и другие мероприятия позволили закрыть в регионе 37 устаревших районных котельных, располагавшихся в жилой застройке и не соответствующих требованиям по эффективности газоочистки.
