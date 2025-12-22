Лукашенко сделал заявление о потенциальном числе «Орешников» в Белоруссии
Президент Белоруссии выступил с новыми комментариями по вопросу размещения на территории республики российских баллистических ракет средней дальности. Речь идёт о комплексах «Орешник», первый из которых уже поставлен на боевое дежурство у соседей по Союзному государству.
По словам Александра Лукашенко, на белорусской территории будут размещены до 10 комплексов «Орешник». Президент Белоруссии подчеркнул, что 10 – это максимальное число.
При этом пока нет данных о том, в каком именно исполнении БРСД комплекса «Орешник» будут размещаться на белорусской территории. Как известно, ракеты «Орешника» могут оснащаться как обычной (осколочно-фугасной) боевой частью, так и специальной боеголовкой – в ядерном исполнении.
Напомним, что на текущий момент «Орешник» применялся российскими Вооружёнными силами лишь единожды – при нанесении удара по территории днепропетровского предприятия «Южмаш» на Украине. Тогда для удара была применена «холостая» ракета – то есть БРСД без боевой части. По сути, это была металлическая болванка – в большей степени для демонстрации возможностей.
Судя по развитию событий, как минимум на чиновников Евросоюза то применение «Орешника» какого-либо значительного влияния в плане понимания возможностей России не оказало. Если не считать увеличившего числа заявлений о необходимости существенно увеличивать военные расходы. Этим сегодня активно и занимаются, для чего, например, Германия решила впервые за долгие годы снять лимиты по заимствованиям. На пути наращивания военных расходов находятся и другие страны Европы, включая не входящую в Евросоюз Британию.
