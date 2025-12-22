Лукашенко сделал заявление о потенциальном числе «Орешников» в Белоруссии

Президент Белоруссии выступил с новыми комментариями по вопросу размещения на территории республики российских баллистических ракет средней дальности. Речь идёт о комплексах «Орешник», первый из которых уже поставлен на боевое дежурство у соседей по Союзному государству.

По словам Александра Лукашенко, на белорусской территории будут размещены до 10 комплексов «Орешник». Президент Белоруссии подчеркнул, что 10 – это максимальное число.



При этом пока нет данных о том, в каком именно исполнении БРСД комплекса «Орешник» будут размещаться на белорусской территории. Как известно, ракеты «Орешника» могут оснащаться как обычной (осколочно-фугасной) боевой частью, так и специальной боеголовкой – в ядерном исполнении.

Напомним, что на текущий момент «Орешник» применялся российскими Вооружёнными силами лишь единожды – при нанесении удара по территории днепропетровского предприятия «Южмаш» на Украине. Тогда для удара была применена «холостая» ракета – то есть БРСД без боевой части. По сути, это была металлическая болванка – в большей степени для демонстрации возможностей.

Судя по развитию событий, как минимум на чиновников Евросоюза то применение «Орешника» какого-либо значительного влияния в плане понимания возможностей России не оказало. Если не считать увеличившего числа заявлений о необходимости существенно увеличивать военные расходы. Этим сегодня активно и занимаются, для чего, например, Германия решила впервые за долгие годы снять лимиты по заимствованиям. На пути наращивания военных расходов находятся и другие страны Европы, включая не входящую в Евросоюз Британию.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    0
    Сегодня, 16:45
    Батька мандраж наводит на заклятых соседей good
    Поди проверь сколько там "Орешников" -
    то ли 1 комплекс, то ли 10, а может 25... laughing
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 16:53
      на чиновников Евросоюза то применение «Орешника» какого-либо значительного влияния в плане понимания возможностей России не оказало. Если не считать увеличившего числа заявлений о необходимости существенно увеличивать военные расходы.

      Да последнему д ... понятно, что полумеры только подстегнули Европу к перевооружению и подготовке к войне с Россией.
      Заканчивайте играть в бирюльки с партнерами.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 17:13
      как минимум на чиновников Евросоюза то применение «Орешника» какого-либо значительного влияния в плане понимания возможностей России не оказало.

      Пока не испробуют на себе, не поймут!
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 17:05
    И по мнению Лукашенко один полк БРСД напугает евроНАТО?
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 17:16
      А что такое комплекс "Орешник"? Сколько ПУ в одном комплексе? Информации нет. А если, как в БРК "Бал"/"Бастион" - 4 ПУ? Тогда 10 комплексов = 40 ракет. Можно напугать ЕвроНАТО?
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:05
    «Орешник» применялся российскими Вооружёнными силами лишь единожды – при нанесении удара по территории днепропетровского предприятия «Южмаш» на Украине
    Вот это и огорчает. А по зданию Рады и президентскому дворцу?
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 17:34
      А зачем? Какой смысл? Убить украинских депутатов ?. А что поменяется ? Или вам нравится украинский метод :главное медийная, перемога.
  4. Shuman Звание
    Shuman
    -3
    Сегодня, 17:11
    Если не считать увеличившего числа заявлений о необходимости существенно увеличивать военные расходы.

    Говоря человеческим языком добились обратного эффекта. Что, собственно, и было очевидно.
    Вся операция - это провал. Освобождённые населённые пункты никто восстанавливать не будет, нет средств, да и по большому счёту промышленный Донбасс России не нужен. Сбыта нет и не будет, промышленность в стагнации, хотя нет, какая стагнация, когда ежегодное падение - 50 и более процентов.
  5. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +1
    Сегодня, 17:17
    Цитата: Shuman
    Говоря человеческим языком добились обратного эффекта. Что, собственно, и было очевидно.

    Вы, батенька молвите не человеческим языком , такого языка на кастрюляндии нету , там человеческий под запретом. wassat
  6. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    0
    Сегодня, 17:25
    Президент Белоруссии выступил с новыми комментариями по вопросу размещения на территории республики российских баллистических ракет средней дальности.

    Уж не первый раз, повторяет Лукашенко про "Орешник", ох и нравиться ему напоминать о своей значимости, ядерное оружие на моей территории есть, теперь и передовые средства доставки имеются, трепещи подлые ляхи, трепещи коварная жмудь!