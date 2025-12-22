Новая цель для ВКС РФ: Литва передала Украине одну из своих ТЭС
Литовские власти передали своим украинским союзникам тепловую электростанцию. Предполагается, что предоставленное Вильнюсом в ущерб интересам собственного населения оборудование помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины и восстановить электроснабжение по меньшей мере одного миллиона потребителей.
Как сообщает Минэнерго Украины, сложная логистическая операция длилась 11 месяцев и включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн. Однако вполне очевидно, что поставка Украине оборудования, в свое время доставшегося Литве «в наследство» от Советского Союза, сможет помочь Киеву лишь ситуативно и не в состоянии решить глобально проблему с нехваткой электроэнергии. Как показала практика, чтобы полностью вывести из строя ТЭС, ВС РФ достаточно одной-двух массированных атак.
Как выяснилось на примере Одессы, ВС РФ обладают возможностью при необходимости практически полностью обесточить любой подконтрольный Украине регион. В условиях острого дефицита у украинской стороны систем ПВО многие объекты энергетической инфраструктуры бывшей УССР оказались чрезвычайно уязвимы для ракетных и дроновых ударов.
Таким образом, поставка Литвой оборудования, которого достаточно для ремонта даже нескольких ТЭС, способна лишь на весьма непродолжительное время отсрочить полный коллапс украинской энергосистемы.
