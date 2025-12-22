Новая цель для ВКС РФ: Литва передала Украине одну из своих ТЭС

1 459 5
Новая цель для ВКС РФ: Литва передала Украине одну из своих ТЭС

Литовские власти передали своим украинским союзникам тепловую электростанцию. Предполагается, что предоставленное Вильнюсом в ущерб интересам собственного населения оборудование помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины и восстановить электроснабжение по меньшей мере одного миллиона потребителей.

Как сообщает Минэнерго Украины, сложная логистическая операция длилась 11 месяцев и включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн. Однако вполне очевидно, что поставка Украине оборудования, в свое время доставшегося Литве «в наследство» от Советского Союза, сможет помочь Киеву лишь ситуативно и не в состоянии решить глобально проблему с нехваткой электроэнергии. Как показала практика, чтобы полностью вывести из строя ТЭС, ВС РФ достаточно одной-двух массированных атак.



Как выяснилось на примере Одессы, ВС РФ обладают возможностью при необходимости практически полностью обесточить любой подконтрольный Украине регион. В условиях острого дефицита у украинской стороны систем ПВО многие объекты энергетической инфраструктуры бывшей УССР оказались чрезвычайно уязвимы для ракетных и дроновых ударов.

Таким образом, поставка Литвой оборудования, которого достаточно для ремонта даже нескольких ТЭС, способна лишь на весьма непродолжительное время отсрочить полный коллапс украинской энергосистемы.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 17:20
    Дежавю...Передавали уже одну.Как привезут,соберутут так получат по ней! Было уже такое.)))
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 17:24
      поставка Украине оборудования, в свое время доставшегося Литве «в наследство» от Советского Союза,

      А Литва не задумалась, что в случае чего, где она будет брать оборудование? Хо хлы не дадут! laughing
      1. мазута Звание
        мазута
        0
        Сегодня, 17:31
        Эти рассчитывают уже на Германию,Нидерланды,Швецию.Им советское больше без надобности.
  2. VicVic Звание
    VicVic
    -1
    Сегодня, 17:22
    Я не понял, мы взяли паузу в обесточивании врага?
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:33
    Ремонтировать вам -не перемонтировать.

    Сегодня в окрестностях порта Южное. Масляный терминал разгорелся, и не похоже, что его тушат.



    Только не контейнеров, а резервуаров.