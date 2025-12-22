Спецпосланник Трампа по Гренландии заявил, что остров должен стать американским

Новоназначенный спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что остров должен стать американским. Он подтвердил, что идея присоединения этой территории к Соединенным Штатам актуальна.

Такое сообщение сделал чиновник на своей странице в соцсети.

Он написал следующее:

Благодарю, президент Трамп! Это честь служить вам на такой добровольной позиции, чтобы сделать Гренландию частью США.

Будучи одновременно губернатором штата Луизиана, Лэндри заверил, что совмещение двух должностей не отразится на его эффективности.

Трамп назначил его спецпосланником по Гренландии сегодня. До этого американский президент неоднократно говорил о своем стремлении присоединить огромный арктический остров к США. Он это повторил и сегодня.

Против американских притязаний активно выступают представители Дании и самой Гренландии. К примеру, датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Соединенным Штатам следовало бы уважать территориальную целостность его страны.

Гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен сказал, что появление в США должности «спецпосланника президента по Гренландии» никак не отразится на острове и его жителях. Он сказал, что островитяне имеют право самостоятельно определять собственное будущее, заявив при этом следующее:

Гренландия – наша страна.

При этом Нильсен не уточнил, считает ли он остров датской территорией.
3 комментария
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 17:28
    При этом Нильсен не уточнил, считает ли он остров датской территорией

    Получается ничейная что-ли?
    Вон оно что... Тогда понятно почему Трамп решил прибрать к рукам бесхозное! laughing
    Сарказм, если что...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 17:35
      Цитата: ваш вср 66-67
      При этом Нильсен не уточнил, считает ли он остров датской территорией

      Получается ничейная что-ли?
      Вон оно что... Тогда понятно почему Трамп решил прибрать к рукам бесхозное! laughing
      Сарказм, если что...

      Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила статус автономии с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
  2. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 17:35
    Мы подошли к самому интересному пункту:
    16:00: Война с Данией (с)