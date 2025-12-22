Спецпосланник Трампа по Гренландии заявил, что остров должен стать американским
Новоназначенный спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что остров должен стать американским. Он подтвердил, что идея присоединения этой территории к Соединенным Штатам актуальна.
Такое сообщение сделал чиновник на своей странице в соцсети.
Он написал следующее:
Будучи одновременно губернатором штата Луизиана, Лэндри заверил, что совмещение двух должностей не отразится на его эффективности.
Трамп назначил его спецпосланником по Гренландии сегодня. До этого американский президент неоднократно говорил о своем стремлении присоединить огромный арктический остров к США. Он это повторил и сегодня.
Против американских притязаний активно выступают представители Дании и самой Гренландии. К примеру, датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Соединенным Штатам следовало бы уважать территориальную целостность его страны.
Гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен сказал, что появление в США должности «спецпосланника президента по Гренландии» никак не отразится на острове и его жителях. Он сказал, что островитяне имеют право самостоятельно определять собственное будущее, заявив при этом следующее:
При этом Нильсен не уточнил, считает ли он остров датской территорией.
