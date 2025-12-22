Первый переданный Австралией Украине танк M1A1 Abrams уничтожен под Покровском

Украинская армия потеряла первый «австралийский» танк M1A1 Abrams, технику подбили в районе Покровска. Об этом сообщают российские ресурсы.

Согласно кадрам объективного контроля, снятым российским беспилотником, в районе Покровска наши уничтожили первый из танков M1A1 Abrams, переданных Украине Австралией. Как сообщается, машину сначала лишили возможности двигаться, а затем добили ударами FPV-дронов. То, что танк раньше принадлежал австралийской армии, подтверждают остатки камуфляжа, характерного для Австралии.



Как предполагается, этот танк был передан Киеву еще в начале лета в первой партии и встал на вооружение 425-го отдельного штурмового полка «Скала», который дислоцируется в районе Гришино и ведет боевые действия в районе Покровска. Так что всё сходится.


Согласно ранее опубликованной информации, Австралия передала Украине 49 списанных и выведенных из эксплуатации танков M1A1AIM. Сами австралийцы заменили их более современными машинами, а эти выпущенные еще в 80-х годах прошлого века танки передали украинцам. Проведенная модернизация довела их до уровня 90-х годов, но до современных версий они так и не дотянули.

В Минобороны Австралии заявляли о рисках применения этих танков на поле боя, но это не стало для киевской хунты препятствием. Как показали бои, горят они очень даже хорошо и ничем не отличаются от ранее переданных Украине танков M1A1SA.

18 комментариев
  1. Aken Звание
    Aken
    +4
    Сегодня, 17:57
    Ну, привет австралийцам.
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 19:10
      Посейдон им послать с приветом!
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 18:01
    Ну, С почином!
    (Михалыч, генерал)
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 18:32
      Украинская армия потеряла первый «австралийский» танк M1A1

      Танк старой модификации, но xoxлы не берегут технику, ведь халявная.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +7
    Сегодня, 18:05
    В Минобороны Австралии заявляли о рисках применения этих танков на поле боя, но это не стало для киевской хунты препятствием.


    На тебе, убоже*, что нам не гоже…

    Убоже - убогий, нищий на паперти. Некоторые говорят "боже", что в корне не правильно.


    Пока на фронте ВСУшники варятся в котлах, Сырский получает награды . Он получил орден «Почетного легиона», высшую награду Франции. От имени Макрона награду вручил генерал Фабьен Г...пардон Мандон.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -2
      Сегодня, 18:34
      .Как сообщается, машину сначала лишили возможности двигаться, а затем добили ударами FPV-дронов. То, что танк раньше принадлежал австралийской армии, подтверждают остатки камуфляжа, характерного для Австралии.


      По отработанной уже схеме.Тут вот ещё новинка засветилась.Видео по ссылке.

      Российские специалисты анонсировали оптоволоконный канал связи для интеграции в систему управления FPV-дронов протяженностью 65 км.

      Подобная дальность впервые в истории оптоволоконныых дронов обеспечивает ударным FPV-дронам паритет по дальности действия с управляемыми активно-реактивными снарядами M982 Excalibur Block IA-2 и Vulcano с дальностью 60 и 70 км соответственно.


      https://t.me/RussianArms/21652

      Интересно изобретут оптоволокно с дальностью поражения 100 км?Или лучше придумать защищённую линию связи,что то типа мини-Starlink на FPV-дронах,так чтобы размером со спичечный коробок приспособа для связи через спутник ,но уверенно управлялся,как те же дальнобойные дроны управляются сейчас операторами за сотни км.
    2. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 18:36
      Отлично сказано, не в бровь, а в глаз! good
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 18:40
      Товарищ Берия
      Сырский....... получил орден «Почетного легиона»

      Много xoxлов отправил на утилизацию, видать заработал.
      1. Ричард Звание
        Ричард
        0
        Сегодня, 19:17
        орден «Почившего легиона»
  4. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    -6
    Сегодня, 18:08
    Года через 2, думаю, мы увидим первые испытания новых двигателей на наших танках.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 18:43
      Года через 2, думаю, мы увидим первые испытания новых двигателей на наших танках.

      А зачем ? А зачем они нам ?
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 18:46
        Уже в 2026 году обещают выпустить первую партию улучшенных Т-90М2 с форсированным двиглом.Зарубежная пресса приводит информацию.
        Т-90М2 — модернизированная версия танка Т-90М, разработанная на базе проекта «Рывок-1». yenisafak.com

        Некоторые характеристики Т-90М2:

        Комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М», интегрированный на заводском этапе. Такая интеграция обеспечивает более высокую надёжность и эффективность.

        Усовершенствованный блок радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также антидроновые экраны и навесы, которые защищают машину от атак беспилотников с кумулятивными боеприпасами.

        Способность вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) через основное орудие. Заявленная дальность стрельбы ракетами — до 12 км.

        Крупные дисплеи, на которые выводится информация с многочисленных новых датчиков и камер, что повышает ситуационную осведомлённость экипажа.

        Улучшенные возможности заднего хода, что важно для быстрого выхода из-под обстрела.

         overclockers.ru

        Планируется, что первые партии танков Т-90М2 выйдут с конвейера в 2026 году на предприятии «Уралвагонзавод», входящем в состав госкорпорации «Ростех». Основной этап серийного производства запланирован на 2027–2029 годы. yenisafak.com
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 18:23
    Это как же так то, опять подарки растеряли. Тем более самые исключительные танки. Интересно где они прячут остальные
  6. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 18:24
    Хорошо что уничтожили.Плохо что доехали до передовой от западной границы.Не своим же ходом их гнали,ж\д перебросили.Но как мне много раз объясняли на форуме,я ничего в этом не понимаю.
  7. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 18:29
    ну чтоб не последний! ура товарищи!
  8. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 18:31
    Счёт открыт, первый готов, осталось совсем малость 48 штук уничтожить. По большому счёту Австралию нужно отблагодарить за такие дела стратегической ракетой, НО к сожалению? заезженные фразы употреблять не буду.
  9. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 18:31
    Похоже, что австралийский брухт продержался недолго.
  10. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 19:31
    С лета значит воевал. М-да. sad Остается 48, кенгуру им в печень!