Первый переданный Австралией Украине танк M1A1 Abrams уничтожен под Покровском
Украинская армия потеряла первый «австралийский» танк M1A1 Abrams, технику подбили в районе Покровска. Об этом сообщают российские ресурсы.
Согласно кадрам объективного контроля, снятым российским беспилотником, в районе Покровска наши уничтожили первый из танков M1A1 Abrams, переданных Украине Австралией. Как сообщается, машину сначала лишили возможности двигаться, а затем добили ударами FPV-дронов. То, что танк раньше принадлежал австралийской армии, подтверждают остатки камуфляжа, характерного для Австралии.
Как предполагается, этот танк был передан Киеву еще в начале лета в первой партии и встал на вооружение 425-го отдельного штурмового полка «Скала», который дислоцируется в районе Гришино и ведет боевые действия в районе Покровска. Так что всё сходится.
Согласно ранее опубликованной информации, Австралия передала Украине 49 списанных и выведенных из эксплуатации танков M1A1AIM. Сами австралийцы заменили их более современными машинами, а эти выпущенные еще в 80-х годах прошлого века танки передали украинцам. Проведенная модернизация довела их до уровня 90-х годов, но до современных версий они так и не дотянули.
В Минобороны Австралии заявляли о рисках применения этих танков на поле боя, но это не стало для киевской хунты препятствием. Как показали бои, горят они очень даже хорошо и ничем не отличаются от ранее переданных Украине танков M1A1SA.
