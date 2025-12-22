Верховный суд РФ: антисоветская пропаганда не несёт общественной опасности

Верховный суд РФ признал антисоветскую агитацию и пропаганду деяниями, которые не содержат общественной опасности. Согласно решению суда, граждане, ранее осужденные по этим обвинениям, подлежат реабилитации вне зависимости от фактической обоснованности вынесенного ранее приговора.В частности, президиум Верховного суда рассмотрел дело осужденного в 1950 году за антисоветскую агитацию и измену Родине жителя Одесской области Ивана Мока. В материалах уголовного дела указывается, что Мок, проживая на оккупированной фашистами территории, добровольно служил поселковым старостой и выполнял указания захватчиков. Осужденный насильно изымал у населения продукты питания и теплую одежду для военнослужащих немецко-румынской армии, а также выгонял жителей поселка на работы. В марте 1944 года Мок вместе с отступающими немецко-румынскими войсками выехал в Польшу. Впоследствии он репатриировался и, находясь в Кировской области, проводил антисоветскую агитацию среди местного населения, враждебно высказываясь в адрес советского руководства, а также клеветал на советскую действительность и положение в колхозах.Верховный суд, сославшись на отсутствие состава преступления, отменил судебные решения в части приговора Моку за антисоветскую агитацию и пропаганду. Приговор за измену Родине при этом оставлен Верховным судом без изменений.Стоит отметить, что, учитывая, что антисоветская агитация нередко сопряжена с откровенной пропагандой нацизма и другой антигосударственной деятельностью, благодаря этому прецеденту теперь могут быть реабилитированы лица, в свое время нанесшие немало вреда нашей стране.

