Верховный суд РФ: антисоветская пропаганда не несёт общественной опасности

Верховный суд РФ: антисоветская пропаганда не несёт общественной опасности

Верховный суд РФ признал антисоветскую агитацию и пропаганду деяниями, которые не содержат общественной опасности. Согласно решению суда, граждане, ранее осужденные по этим обвинениям, подлежат реабилитации вне зависимости от фактической обоснованности вынесенного ранее приговора.

В частности, президиум Верховного суда рассмотрел дело осужденного в 1950 году за антисоветскую агитацию и измену Родине жителя Одесской области Ивана Мока. В материалах уголовного дела указывается, что Мок, проживая на оккупированной фашистами территории, добровольно служил поселковым старостой и выполнял указания захватчиков. Осужденный насильно изымал у населения продукты питания и теплую одежду для военнослужащих немецко-румынской армии, а также выгонял жителей поселка на работы. В марте 1944 года Мок вместе с отступающими немецко-румынскими войсками выехал в Польшу. Впоследствии он репатриировался и, находясь в Кировской области, проводил антисоветскую агитацию среди местного населения, враждебно высказываясь в адрес советского руководства, а также клеветал на советскую действительность и положение в колхозах.



Верховный суд, сославшись на отсутствие состава преступления, отменил судебные решения в части приговора Моку за антисоветскую агитацию и пропаганду. Приговор за измену Родине при этом оставлен Верховным судом без изменений.

Стоит отметить, что, учитывая, что антисоветская агитация нередко сопряжена с откровенной пропагандой нацизма и другой антигосударственной деятельностью, благодаря этому прецеденту теперь могут быть реабилитированы лица, в свое время нанесшие немало вреда нашей стране.
  1. guest Звание
    guest
    +18
    Сегодня, 18:38
    Верховный суд РФ: антисоветская пропаганда не несёт общественной опасности

    Послать бы всех этих судей на передовую, ведь там следуя их же решению, никакой опасности нет. laughing sad am
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +18
      Сегодня, 18:48
      Цитата: guest
      Послать бы всех этих судей на передовую,

      Можно и не посылать, а вот подорвались бы они в своих автомобилях, как наших генералов подрывают - сразу бы по другому запели.
      Пы. Сы. Сдается мне, что кто-то очень боится возвращения советской власти. Вот потому и приговоры за "антисоветчину" такие.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +9
        Сегодня, 19:03
         марте 1944 года Мок вместе с отступающими немецко-румынскими войсками выехал в Польшу. Впоследствии он репатриировался и, находясь в Кировской области, проводил антисоветскую агитацию среди местного населения,...

        Так за дела его осудили. Сейчас за такую же агитацию будет статья и она ничем не отличается от той. За одним но, он не только агетировал но и работал на фашистов, изымал еду, по факту был предателем, существом которому плевать на других. Но осудили за действия.
        А это похоже на попытку защититься от прошлого ибо оно морально сильнее чем то что сейчас, там была идея ради чего.
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +2
        Сегодня, 19:09
        Цитата: Егоза
        Сдается мне, что кто-то очень боится возвращения советской власти. Вот потому и приговоры за "антисоветчину" такие.

        А как же их кормушка?! Они без нее жить не смогут!
        Вывод : Какие судьи в Верховном, такие и на местах!
      3. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 19:18
        Цитата: Егоза
        Сдается мне, что кто-то очень боится возвращения советской власти.

        "И над степью зловещей
        Ворон пусть не кружит
        Мы ведь целую вечность
        Собираемся жить.

        Если снова над миром грянет гром,
        Небо вспыхнет огнем.
        Вы нам только шепните-
        Мы на помощь придем."
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 19:24
      "А судьи кто?...
      Где, укажите нам, отечества отцы,
      Которых мы должны принять за образцы?"
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +13
    Сегодня, 18:40
    Верховный суд РФ признал антисоветскую агитацию и пропаганду деяниями, которые не содержат общественной опасности.

    Многие антисоветчики законченные русофобы...Верховный суд РФ такими заявлениями открывает ящик Пандоры и вступает на зыбкую почву развала России.
    Ребята остановитесь пока не поздно...вы не понимаете последствий своих деяний.
    1. 123_123 Звание
      123_123
      +1
      Сегодня, 18:58
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Верховный суд РФ признал антисоветскую агитацию и пропаганду деяниями, которые не содержат общественной опасности.

      Многие антисоветчики законченные русофобы...Верховный суд РФ такими заявлениями открывает ящик Пандоры и вступает на зыбкую почву развала России.
      Ребята остановитесь пока не поздно...вы не понимаете последствий своих деяний.

      Неизвестно чем руководствовались судьи, не исключено, что какими-то субъективными моментами и использовали формальный подход к социально потенциально опасному решению.
    2. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +6
      Сегодня, 19:10
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Верховный суд РФ такими заявлениями открывает ящик Пандоры и вступает на зыбкую почву развала России.
      И уже не в первый раз. Опыт с реабилитацией бандеровцев и возвращения им всех прав, впрок не пошёл. Сейчас на Украине результат этой реабилитации расхлёбываем.
      1. GUSAR Звание
        GUSAR
        +2
        Сегодня, 19:27
        Ой, а кто их реабилитировал и при ком они массово поперлись в райкомы и обкомы? Уж не при советской ли власти?
        1. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          +1
          Сегодня, 19:30
          Цитата: GUSAR
          Ой, а кто их реабилитировал и при ком они массово поперлись в райкомы и обкомы? Уж не при советской ли власти?
          Ну а сейчас суд идёт той же дорожкой - результат будет другим ?
          1. GUSAR Звание
            GUSAR
            0
            Сегодня, 19:35
            А Вы батенька стрелочки-то не переводите на сейчас. Советская же власть, тогда саму себя и начала закапывать. То что произошло в 1991-м, начавшись в 1985-м, не причина, но следствие всего предыдущего
      2. Иван Кузьмич Звание
        Иван Кузьмич
        -2
        Сегодня, 19:30
        привет, если даже не было той самой амнистии Хрущева баедеровцы все равно возродились бы
        Запад никогда не упустит возможность разжечь межнациональную розню в России
    3. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 19:12
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      вы не понимаете последствий своих деяний.

      Похоже таки понимают, ведь с пресловутым мораторием та же история.
  3. andranick Звание
    andranick
    +17
    Сегодня, 18:41
    Чёт как-то в разнос все пошло. Плевать на историю. Плевать на справедливость. Плевать на народ. Какого ж фига ОНИ запрещают под страхом уголовки критиковать себя? Призывать к тому или иному? А, ну да, #этодругое...
  4. Пленник Звание
    Пленник
    +14
    Сегодня, 18:42
    Судьи кто?! Так и не поняли, что антисоветчик в принципе враг России. sad Выйдут боком эти решения. Уже выходят. Эти малолетние поджигатели, взрослые мерзавцы, работающие на бандеровскую мразь- это всё результат антисоветчины.
  5. Сергей28 Звание
    Сергей28
    +16
    Сегодня, 18:42
    С точки зрения обычного гражданина, чиновники от "правосудия", вынесшие описанный в новости судебный акт, не имеют права называться судьями. То цирк с делом Кудельман и боевым генералом Поповым, то "прощение" в зале суда обнаглевших от всевластия диаспор мастурбекам, то смешные сроки уворовавшим миллиарды взяточникам. Складывается стойкое ощущение, что последние лет пять страна несется куда то... в пропасть.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 19:16
      Цитата: Сергей28
      что последние лет пять страна несется куда то... в пропасть.

      Вообще то точно не последние 5 лет, а уже целых 40.
  6. ValeraKrasovski Звание
    ValeraKrasovski
    +13
    Сегодня, 18:43
    Этим решением суд оправдывает гитлеровцев, их пособников и всех тех, кто работал на западную разведку в Советское время. Оправдание Мока, пособника гитлеровцев, которого своевременно не выявили тому подтверждение. Верховный суд России по сути пособник укронацистского режима. Как относится к власти в России если её суд оправдывает пособников нацизма?
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +1
      Сегодня, 19:23
      Этим решением суд оправдывает не просто гитлеровцев - он фактически Геббельса реабилитировал! Ведь тот как раз только и занимался что антисоветской агитацией и пропагандой! Ну и какой тогда смысл говорить о "денацификации" как цели СВО!?
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 20:00
        Хочется быть святее Папы Римского, выкидывая такие обвинения? Широко шагаешь, штаны порвёшь.
    2. GUSAR Звание
      GUSAR
      +5
      Сегодня, 19:28
      Ну врать допустим не надо, тут для особо одаренных написано, что приговор в части измены Родине оставлен без изменений.
  7. Fachmann Звание
    Fachmann
    +11
    Сегодня, 18:43
    Как рождённый в СССР в 1953 году, и по-прежнему несущий в себе дух советского человека, полностью отвергаю это решение верховного суда! feel
    Название учреждения специально написал с маленькой буквы.
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    +12
    Сегодня, 18:44
    Это российский верховный суд отменил или украинский? Этак и генерала Власова скоро реабилитируют, а гитлера с гиммлером признают жертвой сталинских репрессий.
    А как же заявления о недопустимости искажения истории ВОВ?
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 19:18
      Цитата: Дилетант
      А как же заявления о недопустимости искажения истории ВОВ?

      Ниже всё сказано hi
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 19:53
      А не хотите бросить такие же обвинения в адрес Коллегии Верховного суда СССР, решением которой
      от 11 сентября 1954 года срок снижен с 25 до 10 лет с поражением прав на 3 года.
      Тут некоторые слишком уж разбрасываются обвинениями в адрес Верховного суда. Это странно выглядит, очень. И это на настоящую измену Родине походит больше.
  9. Tusv Звание
    Tusv
    +2
    Сегодня, 18:45
    Приговор за измену Родине при этом оставлен Верховным судом без изменений

    Хоть что то
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 19:14
      Архивная справка.

      Дана настоящая в том, что МОК Иван Григорьевич, 1911 года рождения, уроженец гор. Одессы, действительно находился в местах лишения свободы на основании определения Военного Трибунала Войск МВД Кировской области от 27-28 января 1950 года по ст.ст. 58-1 п."A" и 58-10 ч.I УК РСФСР к 25 годам лишения свободы с последующим поражением избирательных прав на 5 лет с началом исчисления срока с 06 октября 1949 года.
      Из них в Печорлаге МВД гор. Печора, Коми АССР с 23 апреля 1952 г.
      Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 11 сентября 1954 года срок снижен до 10 лет с поражением прав на 3 года.
      Освобожден 18 апреля 1956 года по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1956 года со снятием судимости и поражения прав.
      Основание : учетная карточка Печорлага МВД.
  10. BonchB Звание
    BonchB
    +7
    Сегодня, 18:46
    Антисоветчик - всегда русофоб!
    1. Юрий Туркул Звание
      Юрий Туркул
      +1
      Сегодня, 19:40
      Рекомендую читать ленина, может тогда и поймёте, кто такой русофоб.
  11. Wratch Звание
    Wratch
    +11
    Сегодня, 18:48
    Это как же так ? По описанию бывший полицай и безвинноосужденный? В Верховном суде совсем рехнулись? А так и до реабилитации гитлера дойти можно,слабо?
  12. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    -14
    Сегодня, 18:52
    Удивительно, что живя в мире розовых советских пони некоторые не понимают основ советской власти. А одна из основ это обещание лучшей жизни. Не просто лучшей, а самой лучше на планете. Только в этом был смысл для обывателя. Проблема советской власти в том, что это власти классических узурпаторов. Узурпаторы и до них были в истории России, например, узурпатором была Екатерина Великая. И всегда им приходилось что-то обещать взамен на признание этой узурпации. Екатерина вот дворянам насыпала. Народ тогда не особо еще интересовался кто рулит страной. Точно также коммунисты узурпировали власть. Причем очень некрасиво через гражданскую войну с миллионами жертв, а в последствии через террор и насилие над целыми классами. Конечно в этом не было никакой легитимности.
    Но ее можно было взять в кредит. И этот кредит обещание лучшей жизни на планете. Предельно конкретное, предельно материальное обещание без всякого марксовского словоблудия. Постоянное удовлетворение растущих потребностей трудящихся. Это вообще база, основа всей советской истории.
    Именно поэтому столько пропаганды было завязано на то, что советский пролетарий процветает, а западный живет все хуже и хуже. Даже я помню в детстве сколько много времени на тв посвещали малейшим демонстрациям протеста на западе, поясняя их как отчаянные голодные бунты.
    Но это обещание не было выполнено. И тогда народ взроптал, особенно пользуясь тем, что советские вожди размякли и перестали применять массовые казни. Началась пролетарская революция, которая и свергла советскую систему.
    Это и погубило советскую систему - отрицание реальности и двоемыслие. Вы все врете, вы все врете, пролетарии не такие, им не надо туалетной бумаги, они хотят пролетарской солидарности и светлых идеалов коммунизма.
    Сейчас в России также есть обещание улучшения условий материальной жизни. Что правда просто улучшение, без закидывания шапок о самом высоком в мире благосостоянии. А чтобы выглядело привлекательнее, добавляют запрет всяких извращенцев. Пока что выросшее в сравнении с советскими временами благосостояние обеспечивает лигитимность. Электоральная демократия стремиться снять вопросы с узурпацией. Что правда проблема преемственности власти и издержек войны может стать угрозой для стабильности и этой системы.
    1. Сергей28 Звание
      Сергей28
      +12
      Сегодня, 18:59
      "Началась пролетарская революция, которая и свергла советскую систему".
      Пишите пожалуйста еще. Более извращенной точки зрения на события 1988-1992гг. я не встречал. "Рукоплещу" вам стоя.
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        -5
        Сегодня, 19:20
        Цитата: Сергей28
        Более извращенной точки зрения на события 1988-1992гг. я не встречал. "Рукоплещу" вам стоя.

        Как же обидно наверное, что строительство Новой Человеческой Истории, обломалось из-за очередей за туалетной бумагой и колбасой.
        Русский коммунизм это банальный перенос немецкой одержимости планированием и рационализмом в Россию. С этим странно спорить, но ладно. Вот вам супер-авторитет коммунистический говорит сам об этом. Потому что это очевидно.

        «Наша задача — учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание еще больше, чем Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства». (ПСС Ленина. 5-е издание. Т. 36. С. 301)

        Коммунист это борец с русским варварством. Русские ОБЯЗАНЫ либо умереть, либо перенять немецкий орднунг.
    2. Tusv Звание
      Tusv
      -3
      Сегодня, 19:11
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Удивительно, что живя в мире розовых советских пони некоторые не понимают основ советской власти. А одна из основ это обещание лучшей жизни.

      Старый Советский анекдот. Коридор. На одной стороне портреты Рейгана, на другой Брежнева. Американец плюет на Брежнева - Можешь так? Русский. А можешь так! Неделю пить и выйти на работу как не бывало (Кстати видел такого мастера. На директорской Волге доставляли).
      О чем это я?
      На своего плюй, а на Нашего не смей
  13. Александр Х Звание
    Александр Х
    +4
    Сегодня, 18:53
    Ну, очередное неразумное решение суда. "на чью мельницу воду льют" © эти суды?
  15. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +8
    Сегодня, 18:57
    Мне не нравится такое решение суда. Тот, кто отрицает времена СССР, приговоры СССР над врагами СССР - отрицает и достижения СССР. Отрицает победу в ВоВ, отрицает наши полёты в космос. Доотрицаетесь, граждане (не товарищи).
  16. Ныробский Звание
    Ныробский
    +7
    Сегодня, 19:01
    Бред какой то request Как можно реабилитировать преступника и предателя добровольно помогавшего врагам своего государства. Тут даже не важно то, какой политический строй - социалистический или капиталистический, он просто враг.
    С такими решениями, лет через 50 начнут реабилитировать тех, кто сегодня по указке бандерлогов гадит нашему государству. Там точно наши российские судьи сидят? winked
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      -2
      Сегодня, 19:18
      Так он был немец по национальности и его измена не удивительна. И он умер давно, так что его реабилитация, очень частичная, мало на что может повлиять.
    2. guest Звание
      guest
      -3
      Сегодня, 19:23
      Цитата: Ныробский
      С такими решениями, лет через 50 начнут реабилитировать тех, кто сегодня по указке бандерлогов гадит нашему государству.

      Да скорей 50 лет ждать не придётся, сразу после окончания СВО такие оправдания начнутся.
    3. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      -1
      Сегодня, 19:40
      "Там точно наши российские судьи сидят?" гражданство точно российское, а содержимое в головах похоже далеко от понимания что творят, Хрущев амнистировал бандерлогов - вот что получили, что получим после этого признания Верховным судом трудно сказать, боятся что за деятельность во времена ЕБН придется рано или поздно ответить.
  17. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +5
    Сегодня, 19:03
    Хрущёв на волне популизма и разрушения "культа Сталина" поинтересовался - а кого там осудили суды во времена Сталина? А осудили они укронацистов-бандеровцев, которым, по-хорошему, сидеть бы ещё и сидеть в лагерях. Но - нет. Разрушить "культ Сталина"! Срочно! Всех бандеровцев (убийц и террористов) - реабилитировать! Ну и что? Свалили они в Канаду и лелеяли план мести. Во что это вылилось? Дальше продолжать?
  18. kamakama Звание
    kamakama
    +2
    Сегодня, 19:05
    Делать людям нехрен. Минимум 35 лет назад это все происходило, а чаще 50 и больше. Все сроки пройдены, какие только можно, обстоятельства дел установить невозможно + 95% участников умерло
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 19:24
      Предлагаете забыть и простить?
      1. kamakama Звание
        kamakama
        -1
        Сегодня, 19:30
        Предлагаю потратить время Верховного Суда на более актуальные вопросы, которые касаются ныне живущих. Или таких нет? Например, на более детальное изучение вопросов приватизации СМЗ, на дела о липовой продаже квартир время нашлось, а сколько еще таких, которые ждут?

        Что насчет самого дела, то скажу так - измена как была так и осталась. А что до агитации, то установить кто, за что, когда и как "агитировал" - не представляется возможным. Вдруг выяснится, что это в колхозной бухгалтерии было сказано "Еб.. я вашу партию", когда лишили премии. Оно точно стоит разбирательств в Верховном Суде?
  19. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +1
    Сегодня, 19:13
    Ну да. Теперь общественную опасность содержат деяния Верховного суда.
  20. Ivan F Звание
    Ivan F
    -1
    Сегодня, 19:17
    Какое-то странное "действо" произошло. Интересно, для чего это нужно было делать именно сейчас - показать что поливание грязью СССР, это нормально.. Странное "дело" и странное решение суда.
  21. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 19:24
    Именно советское, по сути - это антирусское. В этом нет никаких сомнений.
    В названии страны "СССР" - ни русские, ни Россия - не звучит.
  22. GUSAR Звание
    GUSAR
    +3
    Сегодня, 19:32
    А если я осуждаю передачу Крымской области из РСФСР в состав УССР, я тоже получается, по вашей логике против Родины выступаю. Не, ну а что, против же соввласти получается...
  23. Слово Звание
    Слово
    -1
    Сегодня, 19:33
    По мне так, верховные судьи изжили сами себя, предательство не имеет границ и оправдания. Таким дешёвым популизмом они дискредитируют страну и законодательство.
  24. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +1
    Сегодня, 19:39
    То-то Ильин со Шмелёвым и пр. сейчас в почёте у власти.
  25. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:42
    Уважаемые!!!! Простите, что за х.....!!!!
  26. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 19:44
    Под "обществом" подразумевается олигархат и обслуга? Не обучаемые. Западные партнёры и так уже бьют антисоветчиной, а тут им дают очередной козырь.
  27. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 19:47
    А еще хоть живы те, кто получал приговор по этой статье?
  28. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 19:50
    Занавес товарищи, расходимся.
  29. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 19:51
    Что далее? Запрет коммунистической идеологии?