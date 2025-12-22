Верховный суд РФ: антисоветская пропаганда не несёт общественной опасности
Верховный суд РФ признал антисоветскую агитацию и пропаганду деяниями, которые не содержат общественной опасности. Согласно решению суда, граждане, ранее осужденные по этим обвинениям, подлежат реабилитации вне зависимости от фактической обоснованности вынесенного ранее приговора.
В частности, президиум Верховного суда рассмотрел дело осужденного в 1950 году за антисоветскую агитацию и измену Родине жителя Одесской области Ивана Мока. В материалах уголовного дела указывается, что Мок, проживая на оккупированной фашистами территории, добровольно служил поселковым старостой и выполнял указания захватчиков. Осужденный насильно изымал у населения продукты питания и теплую одежду для военнослужащих немецко-румынской армии, а также выгонял жителей поселка на работы. В марте 1944 года Мок вместе с отступающими немецко-румынскими войсками выехал в Польшу. Впоследствии он репатриировался и, находясь в Кировской области, проводил антисоветскую агитацию среди местного населения, враждебно высказываясь в адрес советского руководства, а также клеветал на советскую действительность и положение в колхозах.
Верховный суд, сославшись на отсутствие состава преступления, отменил судебные решения в части приговора Моку за антисоветскую агитацию и пропаганду. Приговор за измену Родине при этом оставлен Верховным судом без изменений.
Стоит отметить, что, учитывая, что антисоветская агитация нередко сопряжена с откровенной пропагандой нацизма и другой антигосударственной деятельностью, благодаря этому прецеденту теперь могут быть реабилитированы лица, в свое время нанесшие немало вреда нашей стране.
