Рябков предупредил о большом риске перерастания конфликта с Киевом в войну с ЕС

2 936 19
Рябков предупредил о большом риске перерастания конфликта с Киевом в войну с ЕС

Несмотря на заявления Москвы, существуют очень существенные риски конфликта России и НАТО, Европа открыто проявляет враждебные действия в отношении российской стороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия не собирается нападать на страны НАТО и может закрепить это юридически, хотя фиксирует враждебную политику Европы в отношении нашей страны. Европейские страны усиленно вооружаются, заявляя о якобы существующей угрозе со стороны Москвы. На сегодняшний день в Европе запущены очень масштабные программы по перевооружению, которые объясняются якобы «нападением России».



По словам Рябкова, Евросоюз явно и активно ставит палки в колеса в рамках урегулирования конфликта на Украине, руководство ЕС поставило задачу не допустить сближения России и США в этой плоскости.

На данный момент существует реальная угроза перерастания украинского конфликта в более масштабный, который затронет европейские страны. Риск столкновения России и НАТО всё выше. Развертывание ракет средней дальности «Орешник» в Белоруссии является одним из способов этого избежать.

Москва предупреждает, что ответит зеркально на действия Запада, и эти действия не понравятся Европе.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 18:52
    Европейские страны усиленно вооружаются, заявляя о якобы существующей угрозе

    Пружина сжимается и рано или поздно она выправится. Главное, чтобы враг не застал нас врасплох.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 18:56
      .Россия не собирается нападать на страны НАТО и может закрепить это юридически, хотя фиксирует враждебную политику Европы в отношении нашей страны. Европейские страны усиленно вооружаются, заявляя о якобы существующей угрозе со стороны Москвы. На сегодняшний день в Европе запущены очень масштабные программы по перевооружению, которые объясняются якобы «нападением России».


      Надеюсь мы не так наивны,чтобы верить в то,что Европа опасается нападения России,а не сама готовится напасть как это уже бывало ранее в истории, и не раз?
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +2
        Сегодня, 19:06
        Россия не собирается нападать на страны НАТО и может закрепить это юридически, хотя фиксирует враждебную политику

        В этом заявлении прямо чувствуется сильная позиция, европа и нато прям испугалось таких заявлений... нет это их еще больше раззодорит.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +3
          Сегодня, 19:12
          Поняли теперь в чём наша главная проблема?В том что многие политики это люди из нашего не самого лучшего прошлого,а именно из 90-ых годов.С наивной верой договориться с кем то там.Прям беда.
          1. lutikovvn Звание
            lutikovvn
            0
            Сегодня, 19:53
            А вот не верю я в их наивность. Актриса Долина №2. Умысел! Только умысел! А нас за лохов держат.
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              0
              Сегодня, 19:56
              Возможно Долина рассчитывала что так как она допустим выступает для силовиков, того же МВД,то её как свою должны прикрыть.Мое предположение.
          2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
            Лиза Кернер-Тимошенко
            0
            Сегодня, 19:57
            Я думаю, то беда для СССР началась с Хрущёвым....отдал ФГР*Аденауэру фашистские преступники, которые были в СССР в плену; объявил амнистию бандеровским преступникам...а до этого все сделал,чтоб ранненого Вавилова не вылетели в Москву на лечение и в последствеии Вавилов, которого ведь ранилии бандеровцы, мучительно умер в Киева, где тогда "царствовал Кровавый Хрущёв!!!!
            Хрущёв был бандеровцем!!!!!!!!!!
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              +1
              Сегодня, 20:02
              Просто тот факт что Хрущёв намного раньше начал ходить в вышиванке,чем нынешние бандеровцы(признаны террористической организацией) говорит сам за себя.И Крым отдали при нём же Украине.Все предельно ясно.И именно при Хрущёве власть в СССР по факту концентрировалась в руках верхушки УССР ,чьи представители и становились впредь генеральными секретарями.По сути устранение Сталина и приход к власти Хрущева и был переворотом в СССР.
        2. major071 Звание
          major071
          +1
          Сегодня, 19:18
          Я вот иногда читаю высказывания и удивляюсь желании некоторых наших комментаторов любыми способами развязать войну. Дипломатия - это не махание шашками и угрозы, а декларирование намерений государства. В заявлениях дипломатов может быть два или три дна, там идет тонкая игра. И конечно же никто вас не будет ставить в известность о намеченных шагах. Поэтому к этом заявлениям нужно относиться спокойно. Пока говорят дипломаты - молчат пушки hi
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            +5
            Сегодня, 19:26
            .Пока говорят дипломаты - молчат пушки


            У нас пушки говорят намного чаще дипломатов.Не заметили ещё?Собственно конфликт это и есть следствие провала дипломатии, причём самое малое года таки с 2014,если не ещё раньше.
            1. major071 Звание
              major071
              +2
              Сегодня, 19:31
              Да бросьте, здесь не МИД виноват, а наше руководство, что Путин уже не раз признал, заявив о том, что СВО надо было начинать намного раньше. Решение о начале боевых действий принимают не дипломаты.
              1. Sky Strike fighter Звание
                Sky Strike fighter
                +3
                Сегодня, 19:42
                Проблема в том что ещё до этого Черномырдины,Зурабовы,а позднее Козаки решали на Украине сугубо свои личные вопросы под видом решения государственных вопросов,а Запад в это время работал на Украине системно, а наша система в это время работала на личные интересы каждого находящегося во власти.Да что там будет?Что поменяется?Думали у нас.И вот наступила Оранжевая революция как следствие,которую у нас как бы предпочитали и не замечать,а именно с неё и начались все нехорошие дела.Без неё не было бы ничего подобного Евромайдану 2014 года.А без Евромайдана не было бы и конфликта как такового.Но вот смотрели, уступали.Вот до чего дошло.И главное судя по заявлению Рябкова мало что изменилось.Опять двадцать пять.А СВО это во многом вынужденная,экстренная мера,которой пришлось прикрывать десятилетия провала на дипломатическом фронте.
          2. БМП-2 Звание
            БМП-2
            0
            Сегодня, 19:29
            Так Рябков вроде как комментатор на сайте не замечен. Он наоборот - представитель МИДа!
          3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
            Лиза Кернер-Тимошенко
            0
            Сегодня, 19:50
            Думаю, что ошибаетесь!!! Вряд ло кто то из читателей хочет войны с Нато.
            "Пока говорят дипломаты - молчат пушки"....разве они молчат???
            Дело просто в том, что ВВП не должен быть очередной раз доверчивым и наивным на счет гейропейцев!!!
  2. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +5
    Сегодня, 19:02
    По словам Рябкова, Евросоюз явно и активно ставит палки в колеса в рамках урегулирования конфликта на Украине, руководство ЕС поставило задачу не допустить сближения России и США в этой плоскости.

    У нашего МИД поголовный Стокгольмский синдром? Уже забыли чьи спецпредставители бегали по Майдану с печеньками? belay
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 19:09
      Удивляться не приходится.У кого то 90-ые годы и не заканчивались.Какой там 21 век?Не слыхали.Совершенно понятно почему наглеют все кому не лень.Позволяют. Политика это искусство возможного. Позволяют.Вот до чего порой доходит.

      . Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) может «пойти еще дальше» в вопросе утраченных территорий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.


      https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/09/23/26798012.shtml

      Украине можно посоветовать «пойти еще дальше»,вернее куда-нибудь ещё подальше пойти прямо сейчас,хоть с поддержкой,хоть без поддержки. Но только в сторону Запада,за счёт которого пусть и расширяется.Хоть дойти в своей деятельности до образования Объединенных Землянок западной Украины.
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 19:23
    Несмотря на заявления Москвы, существуют очень существенные риски конфликта России и НАТО,

    Ой йой... А, кто нибудь, знающий, перечислит мне, те страны нато, с которыми у нас возможно, возникнет конфликт, при этом?))) и кто там в этой нате заправляет?, направляет ее, травит на нас? В общем, - чей это крайне враждебный нам, блок нато, в сущности своей?! Кто его породил, управляет им, является главным спонсором, каковы его главные враги, насущные проблемы, цели и задачи, сегодня... и тп.?
  4. bob03 Звание
    bob03
    0
    Сегодня, 19:34
    Европейские страны усиленно вооружаются, заявляя о якобы существующей угрозе со стороны Москвы

    Может в Европе чуть больше знают о планах Владимира Владимировича, чем он нам рассказал в пятницу? Или им денег некуда деть больше?
  5. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 19:53
    Если женщина ооочень хочет, надо ей войти на встречу.