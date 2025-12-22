Рябков предупредил о большом риске перерастания конфликта с Киевом в войну с ЕС
Несмотря на заявления Москвы, существуют очень существенные риски конфликта России и НАТО, Европа открыто проявляет враждебные действия в отношении российской стороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Россия не собирается нападать на страны НАТО и может закрепить это юридически, хотя фиксирует враждебную политику Европы в отношении нашей страны. Европейские страны усиленно вооружаются, заявляя о якобы существующей угрозе со стороны Москвы. На сегодняшний день в Европе запущены очень масштабные программы по перевооружению, которые объясняются якобы «нападением России».
По словам Рябкова, Евросоюз явно и активно ставит палки в колеса в рамках урегулирования конфликта на Украине, руководство ЕС поставило задачу не допустить сближения России и США в этой плоскости.
На данный момент существует реальная угроза перерастания украинского конфликта в более масштабный, который затронет европейские страны. Риск столкновения России и НАТО всё выше. Развертывание ракет средней дальности «Орешник» в Белоруссии является одним из способов этого избежать.
Москва предупреждает, что ответит зеркально на действия Запада, и эти действия не понравятся Европе.
